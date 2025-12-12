Moda dünyasından ilham veren iki hikâye
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Bu hafta moda dünyasında dikkatimi çeken iki güçlü hikâye var: Biri yaratıcılığın kişisel ifadeyle nasıl bütünleştiğini, diğeri ise modanın kapsayıcılık yönünde nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Tasarımın sadece estetik bir mesele olmadığını; aynı zamanda bir bakış açısı, bir duruş ve kimi zaman da toplumsal bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan bu iki proje, modanın geleceğine dair umut veren işaretler taşıyor. Hem bireysel yaratım gücünü hem de kolektif faydayı ön plana çıkaran bu çalışmalar, sektörün nereye evrilebileceğine dair ilham verici bir perspektif sunuyor.
Converse Basketball’ın kreatif direktörü Shai Gilgeous-Alexander imzalı SHAI 001, sporcunun hem sahadaki hareketlerinden hem de yaratıcı kimliğinden beslenen heykelsi formuyla öne çıkıyor. Yeni HAIL CLAY ve MASI BLUE renkleri ise Shai’nin aile bağlarından ilham alarak tasarıma kişisel bir derinlik katıyor.
LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması ise Türkiye’nin ilk kapsayıcı moda koleksiyonu LCW Limitless’ı genç tasarımcıların yenilikçi yaklaşımıyla buluşturdu. Kolay giyilebilir, işlevsel ve estetik detaylarla geliştirilen tasarımlar, engelli bireylerin günlük giyim deneyimini iyileştirmeye yönelik güçlü bir vizyon ortaya koyarak kapsayıcı modanın geleceğine dair umut veriyor.
