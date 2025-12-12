Moda dünyasından ilham veren iki hikâye

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Bu hafta moda dünyasında dik­katimi çeken iki güçlü hikâye var: Biri yaratıcılığın kişisel ifa­deyle nasıl bütünleştiğini, diğeri ise modanın kapsayıcılık yönünde nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Tasarımın sadece estetik bir mese­le olmadığını; aynı zamanda bir ba­kış açısı, bir duruş ve kimi zaman da toplumsal bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan bu iki proje, modanın geleceğine dair umut veren işaret­ler taşıyor. Hem bireysel yaratım gücünü hem de kolektif faydayı ön plana çıkaran bu çalışmalar, sektö­rün nereye evrilebileceğine dair il­ham verici bir perspektif sunuyor.

Converse Basketball’ın kreatif direktörü Shai Gilgeous-Alexan­der imzalı SHAI 001, sporcunun hem sahadaki hareketlerinden hem de yaratıcı kimliğinden besle­nen heykelsi formuyla öne çıkıyor. Yeni HAIL CLAY ve MASI BLUE renkleri ise Shai’nin aile bağların­dan ilham alarak tasarıma kişisel bir derinlik katıyor.

LCW x İMA Kapsayıcı Tasarım­lar Yarışması ise Türkiye’nin ilk kapsayıcı moda koleksiyonu LCW Limitless’ı genç tasarımcıların ye­nilikçi yaklaşımıyla buluşturdu. Kolay giyilebilir, işlevsel ve este­tik detaylarla geliştirilen tasarım­lar, engelli bireylerin günlük giyim deneyimini iyileştirmeye yönelik güçlü bir vizyon ortaya koyarak kapsayıcı modanın geleceğine dair umut veriyor.