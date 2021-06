Moda perakendesinde karbon ayak izini azaltan uygulama

MySizeID, tüketicilerin doğru beden ölçülerini bulmasına yardımcı bir mobil uygulama. 2014’de start-up olarak kuruldu. Daha sonra yatırımlarla büyüyerek başta NASDAQ olmak üzere hisseleri dünya borsalarında işlem gören halka açık bir şirket konumuna ulaştı. Doğru beden ölçülerinin bulunmasını sağlayarak online alışverişlerde iade oranını yüzde 30-40 seviyesinde düşüren MySizeID, bu sayede yılda yaklaşık 2 milyon metrik ton CO2 emisyonunun azalmasını sağlıyor.

“Bugüne kadar bu platforma yaptığımız yatırım, yaklaşık 30 milyon dolara ulaştı. Dokuz global ofisten hizmet veriyoruz ve 200’den fazla tekstil perakende markasının beden tabloları ile entegreyiz” diyen MySizeID Türkiye Müdürü ve Uluslarası İş Geliştirme Direktörü Argun Ersen, moda perakende sektörünün karbon ayak izini azaltan MySizeID’nin nasıl çalıştığını ve sektöre sağladığı faydayı şöyle anlatıyor:

Her yıl karbon emisyon hacmini yaklaşık 2 milyon metrik ton azaltabiliyoruz

“Moda endüstrisi dünyadaki en kirli ikinci sektör, tüketicilerin farkındalık düzeyi son yıllarda hızla artmaya başladı ancak yeterli değil. Markaların sürdürülebilirlik konusunda artık daha fazla projeler ürettiğini ve inovatif tek nolojilere daha fazla yatırım yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bu konuda MySizeID iadeleri yüzde 30’dan fazla azaltmasıyla karbon emisyonunun küresel oranda artmasını engelliyor. Her yıl global olarak online iadeleri taşıyan araçlar tarafından 15 milyon metrik ton karbon emisyonu yayılıyor. Bu durum daha çok atık ile birlikte çevreye zarar veriyor. Online alışverişlerin ortalama iade oranını yüzde 30-40 gibi düşünürsek MySize olarak her yıl karbon emisyon hacmini yaklaşık iki milyon metrik ton azaltabiliyoruz. MySizeID’yi hazır giyim markaları, terzi usulü üretim yapan tasarım firmaları, ayakkabı markaları, iş elbisesi, üniforma üreticileri kullanıyor. 2020 yılında 12 milyon kişiye beden önerisi yaptık. Çalıştığımız markalar arasında Penti, Levi’s, Nocturne, Niyazi Erdoğan, US Polo Assn., Perry Ellis, Speedo, Nautica, Gant, Boyish Jeans’i sayabilirim. Bunun dışında gerek Türkiye’de gerek dünyada bilinen birçok marka ile pilot çalışmalar yürütüyoruz.”

İadeler çevreye zarar veriyor

“MySizeID perakende sektöründeki en önemli sorunlardan biri olan fit problemini hem e-ticaret sitesinde hem de mağaza içerisinde ortadan kaldırıyor. Tüketiciler beden konusunda emin olamadıklarında ya alışveriş yapmıyor ya da aynı üründen birkaç değişik beden satın alıyorlar. Üzerlerine olan ürün dışındakileri de iade ediyorlar. Birden fazla ürün satın alındığında iade kargosu yüzünden karbon ayak izi artmasıyla çevreye zarar veriliyor. Markaların tek yönlü kargo maliyeti, gelen ürünün yırtık, defo, leke kontrolü ve bazen atık olarak ayrılması ve ilgili mağaza, depo ya da şehre gönderim maliyeti gibi masrafları artıyor. Kullanıcılar MySizeID uygulamasını, IoS veya Android telefonlarına indirdikten sonra cep telefonlarını kullanarak, göğüs derinliği, göğüs çevresi, basen ve ön kol boyu olmak üzere dört ana vücut ölçüsünü alıyorlar. Daha sonra MySize ile entegre olan markalarda ürün seçiyorlar. Seçtikleri ürün sayfasında ‘Bedenimi Göster’ butonuna basarak seçtikleri ürün için satın almaları gereken doğru bedeni öğreniyorlar.”

Minimum fiziksel temas

“Son dönemde mağaza içinde müşteriler ve ürünler arasında minimum fiziksel temas ile kaliteli bir deneyim nasıl sağlanabilir sorusu gündemde. Markalar, giyinme/deneme kabinleri kullanılmadan ya da herhangi bir ürünü denemeden insanları mağazaya nasıl çekecekleri üzerine çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda MySize olarak ‘Mağaza İçi Temassız Beden Önerisi’ çözümümüzü geliştirdik. Tüketiciler önceden kaydettikleri profilleri ile mağazaya geldiklerinde istedikleri ürüne temas etmeden ürünün sadece barkodunu okutarak kendi bedenlerine en uygun fit önerisini alabiliyorlar.”

HER BEŞ AKILLI TELEFON SAHİBİNDEN DÖRDÜ MOBİL ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYOR

“Akıllı teknolojinin moda kültürüne ciddi anlamda yön verebilecek düzeyde olduğunu görüyoruz. Türkiye’de online alışveriş kategorisindeki uygulamalarda açılan oturum adetleri son üç yılda dokuz kat arttı. Toplam mobil kullanıcıların yüzde 60’ını 2000 ve sonrası doğumlular oluşturuyor. Türkiye’de mobil uygulamalar içerisinde alışveriş ile ilgili mobil uygulamaların toplam payı yüzde 17. Google Insights verilerine göre, her beş akıllı telefon sahibinden dördü mobil alışverişi tercih ediyor. ABD’de binden fazla akıllı telefon kullanıcısını içeren bir anket sonucuna göre; kullanıcıların yüzde 27’si mobil siteler üzerinden alışveriş yapıyor, yüzde 70’i de mağaza gezerken akıllı telefonlarını kullanmaya devam ediyor ve yüzde 79’u alışverişlerini evlerinde akıllı telefonlarından yapıyor. Ayrıca anket grubunun yüzde 22’si, istediği ürünleri ve aksesuarları bir mobil uygulama aracılığıyla satın alıyor. Bütün bu kullanıcılar, cep telefonları üzerinden kişi başı yılda ortalama 300 dolar gibi bir harcama yapıyorlar.”