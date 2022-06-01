Moda sektörü emisyonu azalttı, atıkta sınıfta kaldı

Business of Fashion tarafından yayınlanan rapora göre, moda endüstrisinin borsada işlem gören en büyük 30 şirketi, Paris İklim Anlaşması’nın sosyal ve çevresel hedeflerinin ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya.

The Business of Fashion’ın Sürdürülebilirlik Yöneticisi Sarah Kent, “Küçük ilerlemeler kaydeden bazı öncü markalar olsa da, büyük resim umut verici değil. Sektörün sürdürülebilirlik performansı çok düşük” dedi.

Bugün moda markaları, özellikle de hızlı moda, genç nesiller başta olmak üzere, tüketicilerin ve hükümetlerin artan baskıyla karşı karşıya.

İlk sırada Puma var

Business Fashion tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Moda Endeksi 2022”, şirketlerin kamuya açıklanmış bilgilerini lüks, spor giyim ve cadde modası olmak üzere üç kategoride analiz ediyor.

Endeksin ilk sırasında 100 üzerinden 49 puan alan Puma yer alıyor. Puma’yı geçen yılın da lideri olan ve lüks oyuncular sıralamasında liderliğini sürdüren Kering izliyor.

Bu yıl araştırmaya yeni katılan Levi Strauss, H&M Group ve Burberry ise ilk sırada yer alan diğer markalar. Bu arada, en düşük puan alan şirketler endekse bu yıl yeni giren şirketler olarak dikkat çekiyor. Spor giyim ve sokak modası markaları ise sıralamanın en altında yer alıyor.

“İlerleme işaretleri var, ama son derece yetersiz. Sürdürülebilir bir üretim sürecine ulaşmak için ihtiyacımız olan dönüşümü görmüyoruz” diyor.

Rapor, düzenleyiciler ve tüketicilerin, markaların şişirilmiş taahhütlerini giderek daha fazla eleştirdiğine yer veriyor. Şirketlerin önündeki en büyük risk ise, güvenilirliklerini ve uzun vadeli değerlerine zarar vermek.

Rapora göre, moda sektörünün en iyi performans gösterdiği alan karbon emisyonlarının azaltımı; en düşük performansı gösterdiği alan ise atık azaltımı. Rapor bu noktada, endüstrinin alternatif iş modelleri geliştirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kent ise şu yorumları yapıyor: “Bu, moda sektörünün yöneticileri için gerçekten zorlu bir süreç. Hissedarlarınızı memnun etmenin bir yolunu nasıl bulacaksınız? Üretimde büyümeyi teşvik etmeden, finansal büyümeyi nasıl sürdürebileceksiniz?”

"Altı temel kriterde değerlendirildi

İkinci kez yayımlanan BoF Sürdürülebilirlik Endeksi; lüks, spor giyim ve cadde modası olmak üzere halka açık en büyük 30 şirketin sürdürülebilirlik çabalarını izliyor. Endeks, şirketlerin 2030 hedeflerine yönelik ilerlemelerini altı etki kategorisinde değerlendiriyor: Şeffaflık, Emisyonlar, Su ve Kimyasallar, Atık, Malzemeler ve İşçi Hakları. Endeks, yeni eklenen şirketlerin birçoğundaki hareketsizliğin gölgesinde kalıyor. Genel olarak endüstrinin performansının kötüleştiği izleniyor. Endekste 100 üzerinden 50 almayı başaran şirket yok. Puma 49 puanla ilk sırada yer alıyor. Puma’yı, Kering, Levi Strauss ve H&M izliyor. Endeksin en zayıf beş oyuncusu ise; URBN, Skechers, Fila Holdings, Anta ve HLA Group. Her bir marka 10’dan az puan almış durumda.