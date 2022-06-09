 “Moda yan sanayide başlar…”

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en köklü ve en büyük buluşması “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) dünyanın dört bir yanından gelen firmaları 1-4 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturdu.

Avrasya'nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşması olan fuarda, dünya pazarına yön veren 300'ün üzerinde firmanın yeni ürün ve teknolojileri görücüye çıkarmayı hedef olarak belirlenmiş.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı’nın daveti üzerine katıldığım fuarı ayakkabı sektörünün duayenlerinden Osman Deveci ile birlikte gezme olanağını buldum. Osman bey hukuk fakültesini bitirmesine rağmen ayakkabı sektöründe sanayiciliği seçmiş. Kurucularından olduğu Devran Ayakkabıcılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürürken İkitelli OSB’de yerleşik AYMAKOOP Sanayi Sitesi’nin yapılmasında kooperatif başkanlığı, sektörün İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 28 yıl meclis üyesi olarak da ayakkabı sektörünü başarıyla temsil eden iş insanlarımızdan. Osman bey fuarı gezerken, “2021 yılını pandemiye rağmen ihracat rekoruyla tamamlayan, 2022 yılının ilk çeyreğine ise yüzde 23’lük büyüme oranıyla giren ayakkabı sektörünün en önemli buluşma noktası “AYSAF” ayakkabı sektörümüzün dünya pazarlarına tanıtımı ve yeni pazarlar edinme bağlamında çok önemli olduğunu” vurguluyordu.

Açılışta, TİM Başkanı İsmail Gülle, AYSAD Başkanı Sait Salıcı, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, AYSAF Fuar Komitesi Başkanı Göksu Tuğsuz, Artkim Fuarcılık CEO’su Cengiz Yaman konuştular.

Konuşmacıların ortak paydasını “Hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ayakkabı yan sanayi merkezi yapmak” oluşturuyordu…

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV), Başkanı Hüseyin Çetin ile açılış öncesi ayaküstü sohbet etme olanağını buldum.

Ayakkabı sektöründeki AYSAD, TASD ve TASEV gibi kuruluşlarının başkan ve yönetimlerinde gençlerin görev almasını sektörün geleceği açısından çok önemli görüyor, gençlerden oluşan bu kadrolara başarılar diliyorum…

Fuarın öncüsü AYSAD yöneticilerinden edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

AYSAD; 1988 yılında ayakkabı yan sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulurken “Ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü malzemenin üretici, mümessil, ithalat ve ihracatçı firmaları ile ayakkabı tasarımcılarını, yenilikçi ve dinamik yaklaşımı ile kucaklayan sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu “olarak faaliyet göstermeyi amaç ve ilke edinmiş.

Yaklaşık 36 farklı iş kolundan girdiyi bir araya getiren benzersiz yapısıyla AYSAD, ayakkabı yan sanayi alanında sektörün en önemli temsilcisi olarak, üyelerinin sektörel ve global gelişmelere adaptasyonlarını sağlayacak programları hayata geçirmek ve uygulamak amacıyla faaliyetlerini yürütmekte.

Fuara dönersek fuar bir başka tanımlama ile “Ayakkabı yan sanayinde sektörün, ayakkabı taban sistemleri, deri, suni deri, tekstil, eva, metal ve plastik aksesuar ürünleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, makine, ekipman ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına karşılık bulabilmesi adına ideal bir platform” olarak görülmekte…

Yine edindiğim bilgilerde, AYSAF bünyesindeki çeşitli etkinlik ve özel proje alanlarında, “Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlenen çeşitli etkinlik ve özel proje alanlarında, ayakkabı yan sanayi sektörünün, ayakkabı modasına verdiği yön ve yenilikler sergilenecek.

Fuarın 2. ve 3. günleri olan 2-3 Haziran’daki ‘Ürün Defilesi’ aracılığıyla da katılımcı firmalar, ürünlerini defile eşliğinde sunma fırsatı buluyor.

Fuar workshop alanında 4 gün boyunca süren ‘Ebru Atölyesi’nde deri üzerine uygulanan ebru desenler ile farklı modellerde ayakkabılar üretilerek, ‘cam’ malzemeden yapılmış ayakkabılar sergileniyor.

Yine fuar alanı içinde oluşturulan ‘Trend Alanı’nda ise ayakkabı yan sanayi sektörünü temsil eden katılımcı firmaların öne çıkan trend ürünleri ayrı bir sergileme alanında 4 gün boyunca sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Stantları gezerken firmalarımızın dünya standartlarında ürettiği, tam anlamıyla harika ürünleri gördüğümde müthiş gururlandım.

Tasarımcıların, üreten ustaların eline sağlık…

Dünya ayakkabıcılık sektöründe ilk sıralara gelme mücadelesini veren tüm firmalarımıza ve çalışanlarına, sektörün gelişmesi için yoğun çalışan ve fuara destek veren kuruluşlarımızdan, KOSGEB, TASEV, TASD ve fuarın öncü kuruluşu AYSAD yönetimlerine teşekkür etmeyi bir borç olarak görmekteyim.