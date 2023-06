Modadan Borsalara: Yapay Zekâ’nın Dönüştürücü Gücü

Geçtiğimiz gün dijital ekosistemdeki oyuncuların katılım gösterdiği DigitalAge Summit etkinliğine katıldım. Farkettim ki uzun bir aradan sonra, fiziksel konferansların etkisi geçmişe göre daha da azalmış. Açılış konuşması ve moderasyon için mikrofon Serdar Kuzuloğlu’ndaydı. Kuzuloğlu, ortalama on dakikalık açılış konuşması boyunca pandeminin yarattığı klişe etkilerden dem vurdu. Artık pandemiyi ve etkilerini konuşmak tazeliğini yitirmedi mi diye düşünmeden edemedim. Zira verilen örnekler ve etkilerini çoktan rafa kaldırdık.

Bugünün ve geleceğin konusu: Yapay Zekâ Teknolojileri

Konferansın genel teması yapay zekâ üzerine kuruluydu. Senelerce konuşulan büyük veri konusunun yerini artık yapay zekâ ile desteklenen giyilebilir teknolojiler, otonom araçlar ve kişisel asistan ürünlerinin aldığı aşikar. Etkinlikte yapay zekâ temelli metinleri romanlarında kullanan Bilim Kurgu Yazarı Chen Qiufan’ın sunumunu ve icatların geleceğini, Oculus VR Kurucu Ortağı, Mucit Jack McCauley’i dinledim. McCauley’in konuşması ve sunumu beklentimin altındaydı.

Yapay asistanlar bugünün gerçeğini konuşuyor

Son birkaç ayın konusu ChatGPT gibi yapay zekâ destekli asistanların hayatımıza ne kadar değer kattığı. Ancak bana kalırsa, bu ve buna benzer asistanlarla yapılabilecekler, buz dağının görünen yüzünden çok daha derin. Bu bakış açısıyla gerçek zamanlı performans gösteren yapay zekâ ürünlerini nasıl daha proaktif kullanabileceğimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Yapay zekâ > Moda

Geçtiğimiz sene Paris moda haftasında herkesi şaşkınlığa düşürmüş olan, Bella Hadid'e podyumda giydirilen “sihirli” sprey kıyafetin ardındaki bilim olan spray-on’u, mucidi Manel Torres’ten dinlemek çok ilginçti. Püskürtüldükten sonra anında cisimleşen giysi bir sihir değil, malzeme biliminde yirmi yılı aşkın süredir geliştirilen yeniliklerin bir kanıtı. Moda ekosistemindeki yapay zekâ temelli dönüşüm ve üretim modellerinin değişimi, konferansta oldukça ilginç deneyimlerin varlığını gösterdi bize.

Borsalara “Yapay Zekâ” Etkisi

Amerikan Borsaları da yapay zekâ destekli şirketler özelinde yükseliş ivmesi göstermeye başladı. Aslında bu gelişme, kısa ve orta vadede yapay zekâ destekli şirketlerin gelişim ivmesinin ne kadar pozitif ilerleyeceğinin de bir göstergesi olarak sayılabilir. Bu bakış açısıyla özellikle yapay zekâ ile data güvenliği sağlayan bir şirket olan Crowdstrike yatırım radarıma takıldı.

Apple'ın 3.500 Dolarlık Vision Pro Gözlüğü

Kısa bir süreliğine Apple'ın beni etkileyen ve ürküten yeni yüksek teknoloji gözlüklerine kapsamlı bir göz attım ve detaylı analiz bir soruyu gündeme getirdi: Bunlara neden ihtiyacımız var?

Eminim bir çoğunuz Netflix yapımı Black Mirror serisini izlemiştir. O seride sosyal medya ve yeni teknolojilerin, geleceğimizi nasıl etkisi altına alıp, sosyal medya statümüzün toplumsal bir norm olduğunu anlatan bir bölüm bulunuyor. Apple’ın bu son ürününe göz atarken zaman zaman o serideki kesitler gözümün önünden geçti.

Apple, rakibi Meta Oculus’un aksine, iPhone cihazlarla tam senkronize olabilen ve hayatın bir parçası haline gelebilecek üst segment bir giyilebilir teknoloji ürünüyle bir devrin başlamasına adım atmış olabilir.

Teknoloji ve yazılım anlamında büyük çığır açacağı düşünülen bu ürünün fiziksel özellikleri için aynı şeyi söylemek mümkün mü, tartışmaya açık tabii.

Ürünle ilgili birkaç olumsuz eleştiride bulunmak da mümkün

● Snowboard gözlüğüne benzeyen oldukça büyük bir gözlük,

● Oldukça pahalı, (Türkiye için vergilendirilmiş fiyatından bahsetmiyorum bile.)

● Entegre olmak zorlayıcı,

● İzole edici

● Her zaman yanında taşınması gereken kablo ile bağlı bir pil gerekliliği,

Tüm bu eleştirilere ek olarak Apple’ın diğer teknoloji markalarına göre ekosistemde oluştuğu “doğru zaman ve mükemmel ürün” algısı var. Apple'ın bir ürün kategorisine tam zamanında girme becerisi bulunuyor.

iPhone, 2007'deki ilk akıllı telefon, hatta ilk dokunmatik ekranlı akıllı telefon değildi. iPad ilk tablet değildi. Ancak her iki durumda da Apple, her defasında daha önce sahip olmadığı ürünlere heyecan ve seksilik katmayı başardı. Apple’ın olayı bu. Her defasında diğer şirketlerin bazı kronik hatalar yapmasına izin verdi ve harika bir ürün yapmaya odaklandı.

Aynı durum Apple ve Vision Pro için de gerçekleşecek olabilir. Meta, Magic Leap ve diğer şirketler, Google Glass gibi önceki cihazların başarısızlıklarından ders alarak, sanal ve karma gerçeklik kulaklıkları için temel araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar harcadı. Cihaz bileşenlerinin çoğunu geliştirdiler ve gerçek kulaklıklar artık daha çekici ve gerçekçi. Ancak buna rağmen büyük bir ticari başarı elde etmediler.

Bunun nedeni, sanal ve artırılmış gerçekliğin temelde kötü fikirler olması ve bu cihazların pazarının küçük kalmaya mahkûm olması olabilir tabii. Ancak pazarın gelişmesi ve potansiyeline ulaşabilmesi için Apple'a ihtiyacı olabilir. Bundan birkaç yıl sonra, bu yazıyı Vision Pro'nuzda veya doğrudan kornealarınıza bağlı bir Apple cihazında okuyorsanız, sizi uyarmadığımı söylemeyin.