Modern bankacılığın kilit ismi: Ahmet Dallı

Modern bankacılığın mimarı Ahmet Dallı için İstanbul Ansiklopedisi’nde Reşat Ekrem Koçu şunları yazar: “Türkiye’de sayısı pek az geniş kültürlü işadamlarındandır. Gözlüklü, uzun boylu, çok güzel konuşan, meclislerde sohbeti aranan, pul koleksiyoncusu bir insandır."

Ahmet Dallı, 1907’de İstanbul’da doğdu. Bursa Ziraat Okulu’ndan mezun oldu. Kısa ama anlamlı yaşamında 4 bankada görev aldı, 2’sinde kurumsallaşma yolunda büyük değişimler yaptı. 20 yaşında Ziraat Bankası’nda memur olarak işe başladı. 1929’da Türkiye İş Bankası’na geçti. 1940’ta İş Bankası’ndan istifa edip Halk Bankası’nda çalışmaya başlasa da Aralık 1941’de “kökünden kopamadı” ve yeniden Türkiye İş Bankası’na döndü, Genel Muhasebe Müdürlüğü’ne dek yükseldi. Mart 1953’te bu bankada “vekil genel müdür yardımcılığına’’ atandı. 1955’te bankada oluşturulan eşitler arası birinci (primus inter pares) ilkesi gereği, 1. genel müdür yardımcılığına getirildi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Uzeyir Avunduk’un vefatı sonrası, 26 Ağustos 1959’da genel müdür oldu. Aynı dönemde Türkiye Ticaret, Sanayi Odaları ve Borsaları (TOBB) başkanlığı görevini üslendi. 1956’da ODTÜ’nün kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi oldu, ODTÜ’nün yer seçimini Kemal Kurdaş ile birlikte yaptı.

27 Mayıs 1960 darbesinde tutuklandı. Gerekçesi, Menderes’in İş Bankası’ndaki kasası ve içinden çıkanlar olmuştu. İlginçtir, bu tutuklanma banka içinde tepkilere neden oldu, o da emekliliğini isteyerek görevinden ayrıldı.

Kasım 1961’de tahliye olan Dallı, Sabancı Grubu’nun Akbank İdare Meclisi Başkanlığı teklifini kabul etti. Bankanın kurumsal gelişmesine katkıda bulundu, yerel özellikli olan bu bankaya yepyeni görüntü kazandırdı. Dallı, 1965’den sonra 2 dönem milletvekili oldu. 1969-1970 arasında Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

Mayıs 1971’de, 64 yaşında Londra’da vefat etti. İstanbul Ansiklopedisi’nde Reşat Ekrem Koçu onu “Türkiye’de sayısı pek az geniş kültürlü işadamlarındandır. Gözlüklü, uzun boylu, çok güzel konuşan, meclislerde sohbeti aranan, pul koleksiyoncusu bir insandır” şeklinde anlatır.

Günümüzde birçok bankacı “Dallı ekolünden geliyorum” sözünü kullanır, bu da onun bankacılığa katkısının açık bir işareti sayılmalıdır.

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