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Modern çağın yeni Alvin Toffler’leri

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Dr. Ural AKÜZÜM

Dr. Ural AKÜZÜM

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Alvin Toffler’ın “gelecek şoku” derken, teknoloji ve üretim sistemlerinin hızla değiştiğini, devletler, kurumlar ve hukuk düzenleri aynı hızda yenilenemediğini söylemişti. Bu dönemin temel paradigması da şu cümlede gizli: Yeni düzenin kurucu gücü kim olacak?

 Dünya düzenleri bir günde yı­kılmaz; önce kavramlar eskir, sonra kurumlar yorulur, ardından ittifaklar anlam kaybeder. Ser­best ticaret, küreselleşme ve çok taraflılık gibi kelimeler Soğuk Sa­vaş sonrası dönemin ortak sözlü­ğünü kurmuştu.

Bugün bu kelime­ler hâlâ kullanılıyor fakat gerçeği açıklama güçleri zayıflıyor. Alvin Toffler’ın “gelecek şoku” derken, teknoloji ve üretim sistemleri­nin hızla değiştiğini, devletler, kurumlar ve hukuk düzenleri ay­nı hızda yenilenemediğini söyle­mişti. Kavram üretmede mahir olan Toffler gene bir başka retori­ği “Üçüncü Dalga” yaklaşımında da gücün artık yalnız toprak, fab­rika veya asker sayısıyla değil; veri, teknoloji, ağ yapıları ve karar alma hızıyla ölçüleceğini öngörüyordu. Bu dönemin temel paradigması da şu cümlede gizli: Yeni düzenin ku­rucu gücü kim olacak?

İttifaklar zirvede, meşruiyet dipte

ABD-İsrail ilişkisi, uluslarara­sı sistemin yeni kırılma noktala­rından birini gösteriyor. Bir itti­fak askeri olarak en güçlü anına ulaştığında, siyasi olarak geri­lemeye başlamış olabilir. İran’a karşı ortak kapasite sergilenme­si görünen stratejik uyumun zir­vesidir. Ancak Amerikan kamu­oyunda İsrail’e koşulsuz destek konusunda hem ilerici Demok­rat çevrelerde hem de Cumhuri­yetçi Parti’nin yeni izolasyoncu damarında itirazlar yükseliyor­sa, ittifakın toplumsal zemini za­yıflıyor demektir.

Bu gelişme ekonomi ve hukuk açısından ciddi belirtilerle be­zenmiş. ABD’nin Ortadoğu’daki güvenlik doktrini; enerji fiyatla­rını, sigorta primlerini, savunma sanayii ihalelerini, lojistik gü­zergâhları ve yatırım kararlarını etkiler. Siyasi desteği zayıflayan ittifaklarda teknoloji transferle­ri ve güvenlik garantileri tartış­malı hale gelir.

İklim siyaseti Maslow Piramidine yeniliyor!

İklim siyaseti eski biçimiyle sürdürülemez hale gelmiştir. Ba­tı 30 yıl boyunca karbon hedefle­ri, net sıfır taahhütleri, iklim kon­feransları ve emisyon piyasaları üzerine yoğunlaştı. Çin ise aynı dönemde güneş paneli, batarya, elektrikli araç ve rüzgâr ekipmanı üretiminde dünya pazarının mer­kezi haline geldi. Batı geleceğin ahlaki dilini kurarken Çin gelece­ğin fabrikalarını kurdu.

Sanayi çağında güç, üretim ka­pasitesinden geliyordu; bilgi ça­ğında ise üretim kapasitesi ile teknoloji standardını belirleyen ülkeler öne çıkıyor. Bugün iklim meselesi yalnız çevreci bir baş­lık değildir. Karbon vergisi, sınır­da karbon düzenlemesi, yeşil fi­nansman, enerji depolama ve tek­noloji lisanslarıyla bağlantılı bir üretim ve buna ilaveten de regü­lasyon meselesidir.

Çin yüzyılı denirken yeni yükselen değerler

Çin büyümesine ilişkin tartış­ma, küresel ekonominin psiko­lojik eşiğini ortaya koyuyor. Çin uzun yıllar yüzde 10’ları aşan bü­yüme oranlarıyla dünya ekono­misinin motorlarından biriydi. Şimdi yüzde 4-5 bandındaki bü­yüme Çin için yeni bir gerçekliğe işaret ediyor. Gayrimenkul kriz­leri, demografik yaşlanma, genç işsizliği, tüketim zayıflığı ve özel sektör üzerindeki baskılar eski modelin sınırlarını gösteriyor.

Ancak Çin’in yavaşlaması önemsizleşmesi anlamına gel­mez. 1,4 milyara yakın nüfusu, de­vasa üretim kapasitesi ve tekno­lojik ölçeğiyle Çin, düşük hızda bile dünya piyasalarını dönüştü­rebilecek güçtedir.

Birleşmiş Milletler QUO Vadis?

Birleşmiş Milletler’e (BM) ilişkin değerlendirmemiz, ulus­lararası hukukun hassas nokta­sına temas ediyor. BM tamamen ortadan kalkmayacaktır; çün­kü dünyadaki büyük güçler için ölü bir kurumdan çok, zayıf ama kullanılabilir bir kurum daha de­ğerlidir. Fakat bu, BM’nin kuru­cu iddiasını koruduğu anlamına gelmez. Büyük güçlerin iradesi olmadan savaşları durdurama­yan, finansman krizleri yaşayan ve insani yardım kapasitesi siya­si pazarlıklara bağlı kalan bir ya­pı, artık eski merkezi rolünü oy­nayamamaktadır.

Bu zayıflama, uluslararası hu­kukun bittiği anlamına gelmez; tersine hukuki parçalanmanın arttığını gösterir. Küresel kurum­lar zayıfladıkça bölgesel düzenle­meler, yatırım tahkimi, yaptırım uyum mekanizmaları ve özel hu­kuk sözleşmeleri önem kazanır. Türk şirketleri dış pazarlarda ya­tırım yaptıkça ikili yatırım anlaş­maları, tahkim şartları ve siyasi risk sigortaları hayati hale gele­cektir. İstanbul’un tahkim ve ara­buluculuk merkezi olması Türki­ye ekonomisi için yüksek katma değerli bir hedeftir.

18. yüzyildan farkımız

Bana göre en elit kavramsal tar­tışmalardan biri, modern siyase­tin gelecek kurma kapasitesini kaybetmesidir. Modern siyaset iki yüzyıl boyunca gelecek fik­ri üzerine kuruluydu. Bugün ise siyaset çoğu yerde kriz yönetimi, nostalji ve kısa vadeli seçim he­saplarına sıkışmış durumda. Bu­na karşılık teknoloji şirketleri, yapay zekâ, veri, uzay ve savunma teknolojileri üzerinden geleceği tasarlama iddiasını sürdürüyor.

Toffler’ın “Powershift” yakla­şımı burada yeniden anlam ka­zanıyor. Güç artık yalnız devlet başkentlerinde değil; veri mer­kezlerinde, algoritmalarda, plat­formlarda ve teknoloji standart­larında üretiliyor. Geleceği tasar­layan aktör, çoğu zaman kuralı da belirlemek ister. Yapay zekâ her alana girerken Türkiye’nin önünde iki seçenek var: Başkala­rının kurduğu standartlara uyum sağlayan edilgen bir pazar olmak veya kendi veri rejimini, yapay zekâ sorumluluk kurallarını, fik­ri mülkiyet düzenini ve teknolo­ji yatırım stratejisini kuran ak­tif bir ülke olmak.

Gelmekte olan tartışmalar Toffler’ın işaret et­tiği hız, bilgi ve güç kayması ça­ğının olgunlaşmış halidir. ABD ittifakları sorgulanıyor, Çin ya­vaşlıyor ama teknolojik üretimde belirleyici kalıyor, BM kriz çöz­mekte zorlanıyor, iklim siyase­ti sanayi rekabetine dönüşüyor, gelecek fikri siyasetten tekno­loji şirketlerine kayıyor. Türki­ye bu geçiş çağında yalnız izleyen değil, kuran ülke olabilir. Bunun yolu ekonomi ile hukuku, enerji ile sanayiyi, diplomasi ile tahki­mi aynı stratejik çerçevede bu­luşturmaktan geçer. Türkiye’nin hedefi, yeni düzenin kurallarının yazıldığı masada kalemi elinde tutan ülkelerden biri olmaktır.

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