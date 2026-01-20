Money For Nothing
Dire Straits 1985 “Brothers in Arms” albümü şarkısı, girişinde Sting “I want my MTV” diye başlar. Schengen Antlaşması imzasından 2 hafta sonra çıkmıştır. Bir beyaz eşya dükkânındaki reyon çalışanından esinlenen şarkı klibinde, Minecraft benzeri 3D animasyonun erken dönemi vardır.
1985’te Microsoft Windows 1.0’ı, Commodore Amiga’yı, Nintendo Super Mario Bros. piyasaya sürdü, dünyanın ilk “dot.com” uzantılı sitesi “symbolics.com” kuruldu. Reagan ve Gorbaçov ilk defa buluştu. Kanada ABD arasında daha sonra NAFTA’ya dönüşen serbest ticaret anlaşmaları başladı. Halley Kuyrukluyıldızı dünyaya en yakın konuma geldi, ozon deliği keşfedildi. Live Aid konserleri ve “We are the World” şarkısı çıktı. Bizde KDV kabul edildi. MTV (yayını) 2025’te bitti.
Parayı kim yaratır?
Bankaları finansal aracı kabul eden neoklasik iktisat anlayışında para merkez bankası tarafından yaratılır, bankalar mevduat toplar ve kredi verir, para çarpanı ile kaydi para oluşur. Ancak günümüzde paranın ticari bankalarca kredi verilerek yoktan yaratıldığı bizzat merkez bankaları tarafından kabul ediliyor.
Bank of England, Fed, İsviçre Merkez Bankası, IMF ekonomistlerinin makalelerinde, Keynes’in 1930 tarihli kitabında açıkça kabul gören bu durum, ana akımda “80 model amfi tipi iktisat öğretisi” şeklinde hala tersi dogmatik inanışla varlığını koruyor. Minsky’nin yatırım (bankacılığını) dikkate alan, merkez bankası politika faizini referans fonlama maliyeti olarak dikkate almadığı görüşü dışında, merkez bankalarının para arzını kontrol edemeyeceğini Friedman ve merkez bankaları bile kabul ediyor artık.
Bu durumda, “merkez bankası karşılıksız para basarsa enflasyon oluşur” inancına göre merkez bankası karşılıksız para basabiliyorsa, bankalar da kredi vererek yoktan para var edebilirler. M0 ile zaten enflasyon yaratabilen varsa alkışı hak ediyordur. M2 ise vadeli mevduatları da içerdiğinden kredi ile yaratılan para tüketime gitmemiş, banka sistemine zaten geri dönmüş demektir.
BDDK aylık verileri, likidite durumunda toplam krediler mevduatların 2,5 katı şu anda. Rezerv para olmasa bankalar bunu hayatta yapamazdı diyenlere son soru o zaman: gayrinakdi çek limiti üzerinde hamiline düzenlenip vadeli olarak ciro ile elden ele çek gezerken parayı kim yaratıyor bizde?
Vergi yoksa peki?
Bütçe mali planlamadır. Devlet şirket değildir. Bu yüzden SGK batmayacağı gibi, bütçe fazla verirse birisi de açık verecektir. Soru basit. Açığı kim verir sorusu bölüşümle alakalıdır. Politika faizi ve vergiler bunu ayarlar. 2025 Mayıs ve Kasım ayları öncesi bütçede faiz hariç harcamalar vergi gelirlerinin üzerinde seyretmiş. Bütçe açık verirken, harcamalar vergi gelirinin üzerinde iken faizler de ödenmişse, bu para nereden bulunmuştur? Yani devlet harcar, fazla likiditeyi ve dağılımı vergiler ile düzenler. Önemli olan harcamaların maliyeti ve kompozisyonu (mesela faize ne ödenmiş), vergilerin hangi ekonomik ajandan daha çok alındığı. Bizde gelir vergisi sürekli kurumlar vergisinden daha fazla.
Gülmeyin, şaka değil
Savcının açıklaması ile Fed Powell bina renovasyon bütçesi için 3 kere açıklamaya davet edilmiş ancak 2 dakikalık video çekmeyi ve savcının cümlesi ile “bir soruşturma yokken” bu kelimeyi kullanmayı tercih etmiş. Powell’ı ABD Adalet Bakanlığına şikâyet eden kongre üyesi Anna Paulina Luna, Temmuz 2025’te. Seçim öncesi Harris için 50 baz puan indirmesi bir kenara, bütçedeki aşım ve yeminli ifadeye aykırı renovasyon olduğu herkesin kabulü.
Norveç, İsveç, Danimarka isteği ile Grönland’a ABD’ye karşı asker göndermiş. İsveç, Norveç ve Danimarka merkez bankası başkanları da ABD merkez bankası başkanına desteklerini yayınladı. Gülmeyin, şaka değil gerçek. Daha önce de yazdım. Merkez bankalarının bağımsızlığı hazinelerin bağımsızlığı üzerinde olmamalı. Kaldı ki, merkez bankalarının kuruluş amacı kamu ve savaş finansmanıydı.
İşte o ilk kurulan merkez bankasının, Nobel anısına 2024 ekonomi ödülü ulusların refahında kurumların önemini anlatırken, Nobel Barış Ödülü de dolaylı Trump’a gidince, Akademi “ödülün adresi nettir, transfer edilemez” yazdı. Kurumların önemine gerçekten inanıyorlarsa bu seneki barış ödülünü iptal etmeliler, etmiyorlarsa geçen yılki Nobel anısına ekonomi ödülünü iptal etmeliler.
|Borsa
|12.747,88
|0,63 %
|Dolar
|43,2645
|0,02 %
|Euro
|50,4192
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.497,26
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.670,81
|1,94 %
|Brent
|63,6700
|0,05 %