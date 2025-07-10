MTV ödemeyen araç sahiplerine haciz ve yakalama şoku
Araç sahiplerinin her yıl iki taksitle ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başlamış bulunmaktadır. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuzda başlayıp 31 Temmuz tarihinde sona ermektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan tarifelerde bulunan ve Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre vergilendirilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisinin süresinde ödenmemesi halinde araç sahipleri çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
MTV mükellefiyeti
Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.
Vergilendirme nasıl yapılır?
Vergilendirme kanunda yer alan tarifeler üzerinden yapılır.
(I) (I/A) sayılı tarife Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri ile Motosikletler
(II) sayılı tarife Minibüs, Panel Van ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzeri Taşıtlar
(IV) sayılı tarife Uçak ve Helikopterler
Taşıtın vergilendirilmesine esas olan faktörler; Model yılı, Cinsi, Motor silindir hacmi, Motor gücü, Azami toplam ağırlığı, Azamî kalkış ağırlığı, Taşıt değeri, Oturma yeri gibi faktörlerdir. 2025 yılı için belirlenen tutarlar, ilgili vergi dairesinden veya Dijital Vergi Dairesi’nden öğrenilebilir.
MTV ödeme yeri
Motorlu Taşıtlar Vergisi gib.gov.tr internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden, anlaşmalı banka kredi kartıyla, banka hesaplarından, banka şubelerinden, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
MTV’si ödenmeyen araçlara haciz ve araç yakalama
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitle ödenir. Zamanında ödenmeyen MTV için aylık yüzde 4,5 oranında Gecikme Zammı uygulanır ve araçlara fenni muayene işlemleri yapılamaz. Motorlu Taşıtlar Vergisinin vadesinde ödenmemesi halinde, araç sahiplerine “Ödeme Emri” tebliğ edilir. 6183 sayılı kanun gereğince kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcunu ödememesi halinde araç sahiplerinin banka hesaplarına ve mal varlıklarına yönelik olarak e-haciz uygulaması yapılabilir. Üzerine haciz konulan araç için ayrıca trafiğe yazı yazılarak aracın yakalama ve bağlama kararı alınabilmektedir. Ayrıca, araçlar üzerine konulan hacizler aynı zamanda trafik ruhsatlarına işlendiğinden aracın satışı da engellenmektedir. Mali İdarenin kamu alacaklarını tahsil edebilmesi için kanunda düzenlenmiş olan cebri tahsil yöntemlerini uygulaması gereklidir. Ancak vergi veya trafik cezasından dolayı yakalama kararı alınarak aracın bağlanması mükellef hukukunu ve kamuya olan güvenini zedeleyecektir. Haciz uygulamasında haczedilen malın değeri ile borcun toplam tutarının uyumlu olması temel esas olduğundan, MTV veya trafik cezası için araç bağlama ve yakalama kararlarının Gelir İdaresi tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerekli hale gelmiştir.