MTV ödemeyen araç sahiplerine haciz ve yakalama şoku

Araç sahiplerinin her yıl iki taksitle ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itiba­riyle başlamış bulunmaktadır. İlk taksi­ti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Tem­muzda başlayıp 31 Temmuz tarihinde so­na ermektedir. Motorlu Taşıtlar Vergi­si Kanununda yer alan tarifelerde bulu­nan ve Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopter­ler, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre vergilendirilmektedir. Motorlu ta­şıtlar vergisinin süresinde ödenmemesi halinde araç sahipleri çeşitli yaptırım­larla karşı karşıya kalabilir.

MTV mükellefiyeti

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler­dir. Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiye­ti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tu­tulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Vergilendirme nasıl yapılır?

Vergilendirme kanunda yer alan tarife­ler üzerinden yapılır.

(I) (I/A) sayılı tarife Otomobil, Kap­tıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri ile Motosikletler

(II) sayılı tarife Minibüs, Panel Van ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerle­ri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzeri Taşıtlar

(IV) sayılı tarife Uçak ve Helikopterler

Taşıtın vergilendirilmesine esas olan faktörler; Model yılı, Cinsi, Motor si­lindir hacmi, Motor gücü, Azami toplam ağırlığı, Azamî kalkış ağırlığı, Taşıt değe­ri, Oturma yeri gibi faktörlerdir. 2025 yı­lı için belirlenen tutarlar, ilgili vergi da­iresinden veya Dijital Vergi Dairesi’nden öğrenilebilir.

MTV ödeme yeri

Motorlu Taşıtlar Vergisi gib.gov.tr in­ternet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden, anlaşmalı banka kredi kartıyla, banka hesapların­dan, banka şubelerinden, PTT iş yerle­rinden ve tüm vergi dairelerinden ödene­bilmektedir.

MTV’si ödenmeyen araçlara haciz ve araç yakalama

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve Tem­muz aylarında olmak üzere iki taksitle ödenir. Zamanında ödenmeyen MTV için aylık yüzde 4,5 oranında Gecikme Zam­mı uygulanır ve araçlara fenni muaye­ne işlemleri yapılamaz. Motorlu Taşıtlar Vergisinin vadesinde ödenmemesi halin­de, araç sahiplerine “Ödeme Emri” tebliğ edilir. 6183 sayılı kanun gereğince kendi­sine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcunu ödememesi halinde araç sahiplerinin banka hesap­larına ve mal varlıklarına yönelik olarak e-haciz uygulaması yapılabilir. Üzerine haciz konulan araç için ayrıca trafiğe ya­zı yazılarak aracın yakalama ve bağlama kararı alınabilmektedir. Ayrıca, araçlar üzerine konulan hacizler aynı zamanda trafik ruhsatlarına işlendiğinden aracın satışı da engellenmektedir. Mali İdare­nin kamu alacaklarını tahsil edebilme­si için kanunda düzenlenmiş olan ceb­ri tahsil yöntemlerini uygulaması gerek­lidir. Ancak vergi veya trafik cezasından dolayı yakalama kararı alınarak aracın bağlanması mükellef hukukunu ve ka­muya olan güvenini zedeleyecektir. Ha­ciz uygulamasında haczedilen malın de­ğeri ile borcun toplam tutarının uyumlu olması temel esas olduğundan, MTV veya trafik cezası için araç bağlama ve yakala­ma kararlarının Gelir İdaresi tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerekli hale gelmiştir.