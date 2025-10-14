“Mücadele ediyorum” gibi görünmek, zarar büyütür…
Dün “kokarca”nın, tarımsal ürün arzına verdiği zararın büyüklüğünü anlatmaya çalıştım… “Mücadele ediyorum” gibi görünmeye çalışmanın ise, her alanda olduğu gibi bu alanda da zararı katladığına dikkat çektim…
***
Gelen mesajlarda, birçok zararlıya vurgu yapılıyor… Ve o zararlıların da, insan tercihleriyle büyüyüp yaygınlaştığının altı çiziliyor…
***
Örneğin: Süne…
Sayısı nasıl artıyor sizce?
***
Anlatayım:
Zorunlu olarak kullandırılan/kullandığımız gübreler “aşırı tuz” içeriyor…
Ve…
O gübreler sayesinde bitki/ toprak “aşırı su” istiyor…
***
Eğitimsizlikten mecburiyete birçok nedenle yapılan o yoğun sulama (vahşi sulama) sayesinde:
Araziler su yatağına dönüşüyor…
Su yatağına dönüşen araziler:
Süne gibi “zararlıların arzuladığı yaşam alanına” dönüşüyor…
***
Zararlılardan kurtulmak için farklı bir kimyasal (ilaç) kullanılıyor…
***
Yani, yanlış tercihlerimizle:
“Vahşi sulama” sayesinde arazilerimizin ömrünü kısaltıyor, verimliliğini düşüyoruz…
Kalan su kaynaklarımıza da kimyasallarla zarar veriyoruz…
***
Yanısıra:
Suyu çekmek için daha fazla enerji kullanılıyor;
Maliyetleri/israfı daha da artırıyoruz…
***
Sonuçta:
Uygulamalarımız sonucunda artan/yayılan zararlıların, ürünün sağlığını, kalitesini, rekoltesini, verimliliğini düşürüyoruz…
VELHASIL
Gıda fiyatlarından, susuzluktan, enflasyondan, açıklardan, maliyet artışlarından, ithalat artışından, işsizlikten şikayet ediyoruz…
“Hastalıklar, sağlık harcamaları neden artıyor?” diye sorguluyoruz…
***
Su kıtlığını, zararlıları, hastalıkları, ilaç kullanma zorunluluğunu kendi tercihlerimizle/ eğitimsizliğimizle artırırken…
WBu davranışlarımız/uygulamalarımızla üretimin/arzın her geçen gün daha da azalmasına hizmet ederken…
Para politikası gibi araçlarla enflasyonu/faizleri düşürmeye çalışmak?
|Borsa
|10.556,18
|-1,53 %
|Dolar
|41,8128
|0,02 %
|Euro
|48,4273
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1572
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.523,93
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.110,10
|2,29 %
|Brent
|63,1800
|1,94 %