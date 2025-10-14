“Mücadele ediyorum” gibi görünmek, zarar büyütür…

Dün “kokarca”nın, tarımsal ürün arzına verdiği zararın büyüklüğünü anlatmaya çalıştım… “Mücadele ediyorum” gibi görün­meye çalışmanın ise, her alanda olduğu gibi bu alanda da zararı katladığına dikkat çektim…

***

Gelen mesajlarda, birçok zararlıya vurgu yapılıyor… Ve o zararlıların da, insan tercihle­riyle büyüyüp yaygınlaştığının altı çiziliyor…

***

Örneğin: Süne…

Sayısı nasıl artıyor sizce?

***

Anlatayım:

Zorunlu olarak kullandırılan/kullandığımız gübreler “aşırı tuz” içeriyor…

Ve…

O gübreler sayesinde bitki/ toprak “aşırı su” istiyor…

***

Eğitimsizlikten mecburiyete birçok neden­le yapılan o yoğun sulama (vahşi sulama) sa­yesinde:

Araziler su yatağına dönüşüyor…

Su yatağına dönüşen araziler:

Süne gibi “zararlıların arzuladığı yaşam alanına” dönüşüyor…

***

Zararlılardan kurtulmak için farklı bir kim­yasal (ilaç) kullanılıyor…

***

Yani, yanlış tercihlerimizle:

“Vahşi sulama” sayesinde arazilerimizin ömrünü kısaltıyor, verimliliğini düşüyoruz…

Kalan su kaynaklarımıza da kimyasallarla zarar veriyoruz…

***

Yanısıra:

Suyu çekmek için daha fazla enerji kullanı­lıyor;

Maliyetleri/israfı daha da artırıyoruz…

***

Sonuçta:

Uygulamalarımız sonucunda artan/yayılan zararlıların, ürünün sağlığını, kalitesini, re­koltesini, verimliliğini düşürüyoruz…

VELHASIL

Gıda fiyatlarından, susuzluktan, enflasyon­dan, açıklardan, maliyet artışlarından, ithalat artışından, işsizlikten şikayet ediyoruz…

“Hastalıklar, sağlık harcamaları neden artı­yor?” diye sorguluyoruz…

***

Su kıtlığını, zararlıları, hastalıkları, ilaç kul­lanma zorunluluğunu kendi tercihlerimizle/ eğitimsizliğimizle artırırken…

WBu davranışlarımız/uygulamalarımızla üretimin/arzın her geçen gün daha da azalma­sına hizmet ederken…

Para politikası gibi araçlarla enflasyonu/faiz­leri düşürmeye çalışmak?