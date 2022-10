Mücevher sektörü ışıl ışıl

Küresel mücevher pazarının büyüklüğü 2021'de 249.02 milyar dolar değerindeydi ve 2022'den 2030'a kadar %8.5'lik bir yıllık büyüme oranı ile genişlemesi öngörülüyor. Artan harcanabilir gelir ve yenilikçi mücevher tasarımlarının talebi yönlendirmesi, bir statü sembolü olarak değişen yaşam tarzları ve mücevher algısı, pazarın büyümesini hızlandıracak faktörlerin başında geliyor. Erkeklerin de mücevhere rağbet etmesi pazarın büyümesini sağlıyor. Kol düğmeleri, sade altın zincirler, kravat iğneleri, kartografik kolyeler, mühür yüzükleri gibi ürünler erkekler arasında oldukça talep edilen ürünler olarak ön plana çıkıyor. Hindistan gibi ülkelerde, düğün takıları için yapılan yüksek harcamaların da piyasayı yönlendirmede önemli bir rol oynadığı gözleniyor ve pazar büyümesini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, mücevher üretiminde kullanılan metallerin ve değerli taşların gerçekliği konusunda artan farkındalık ve kişiye özel tasarımlar da piyasayı yönlendiriyor. Dolayısıyla piyasada özgünlük ve kalite standartlarına uyum artıyor. Reklam kampanyalarında da bu vurgu gözleniyor.

Mücevher sektörü 2021 yılında küresel altın talebinin % 55'ini, yatırım için kullanılan altın dörtte birini, merkez bankaları ise %11.3’ünü oluşturdu. Altın, çok küçük elektrik yüklerini taşıyabilen çok verimli bir iletken olduğu için teknolojik aletlerde de kullanılır, örneğin cep telefonlarında ve televizyonlarda bulunur. 2021'de teknoloji için kullanılan altın, küresel altın talebinin % 8.2'sine tekabül ediyordu. Ancak genel olarak baktığımızda mücevher imalatı, yatırımlar için altın talebinin en yüksek olduğu 2020 yılı hariç, son on yılda her yıl dünya çapında en büyük altın talep eden sektör oldu. Malzemeye bağlı olarak incelendiğinde altının domine ettiği mücevher pazarını ayrıca pırlanta, gümüş, platin ve diğerleri olarak sınıflandırabiliriz. Altından mamul mücevherler, 2021'de mücevher pazarında %40'ın üzerinde bir paya sahipti ve lider konumunu sürdürmesi bekleniyor. "The Plumb Club Industry & Market Insights 2021" başlıklı anketin sonuçlarına göre tüketicilerin %30'u pandemi sırasında daha fazla, %49'u her zamanki kadar, %21'i ise daha az mücevher satın aldığını belirtmiş. Dünya Altın Konseyi’nin raporlarına göre de yıllık altından mücevher tüketimi 2021 yılında %52 artarak 2020'de yaşanan kayıpları tamamen telafi etti. Özellikle pandeminin en zor dönemlerinden sonra Hindistan’ın mücevher talebinin hızlanması, 2021 dördüncü çeyrek küresel toplamının 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek tüketim seviyesi olan 713 tona ulaşmasına yardımcı oldu. 2021'in ilk üç çeyreğindeki güçlü büyüme, büyük ölçüde baz etkilerinden kaynaklandı. Ancak dördüncü çeyrek, 2020'nin 4. çeyreğinde durum toparlanmış olduğundan daha sağlıklı bir karşılaştırma imkanı sunuyor. Yıllık altından mücevher talebi ise değer olarak 123 milyar dolara ulaşarak neredeyse 2013 yılındaki rekora denk geldi.

Türkiye’nin mücevher ihracatı 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde geçen yıla göre %7.1 oranında artış gösterdi ve 4.2 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke (BAE, ABD, Hong Kong, Irak, İsrail) ise bu dönemdeki toplam ihracatın %57’sini temsil ediyor. Mal gruplarına göre Türkiye ihracatındaki seyir ise küresel trendlerle uyumlu ilerliyor.

Pandemi sonrası uluslararası faaliyetlerine hızla başlayan Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (JTR) öncülüğünde Türk mücevher firmaları, Asya ve ABD pazarlarında ihracat atağında. 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında, dünyanın en büyük üç mücevher fuarından biri olan ve bu sene pandemi nedeniyle Hong Kong'da yapılamadığı için Singapur’da gerçekleşen Gem and Jewellery World Fuarına, 30 Eylül – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında ise ABD’nin en büyük ikinci fuarı olan Miami’deki JIS Fall’a katılım gerçekleştirildi. Dünyanın iki ayrı kıtasında eş zamanlı gerçekleştirilen fuar katılımlarının hemen akabinde, JTR tarafından 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde de İstanbul Mücevher Fuarına geniş katılımlı bir alım heyeti organize edildi. Alım Heyeti kapsamında 72 ülkeden 700’ü aşkın satın almacı İstanbul Mücevher Fuarına geldi. Tüm ihracat sektörleri arasında en geniş katılımlı alım heyeti programı JTR tarafından yapılıyor.

Türkiye dünya altın mücevherat üretiminde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç ülke arasında bulunuyor. Mücevher sektörümüz 2021 yılında yaklaşık 101 milyar dolar olan dünya mücevher ihracatındaki %6.7’lık payını önümüzdeki yıllarda %10’a çıkarmayı ve bu hızla devam ederek birinciliğe yükselmeyi hedefliyor. Yazımın başlığında ifade ettiğim gibi, mücevher sektörümüz ışıltılı bir yükselişle bunu başaracak kapasitede.