Muhalefet 2023 bütçe görüşmelerinde bakanlardan sorularına cevap bekliyor

Meclis’in yaklaşık iki ay sürecek bütçe mesaisi başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu’na 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakanlıklar ve kurumların bütçelerinin görüşmelerine ise yarın başlanıyor.

Meclis, Cumhuriyetin 100. yılının bütçesini yapmaya hazırlanırken, 2023 bütçesi aynı zamanda seçim yılının da bütçesi olacak… Yeni sistemde muhalefet partileri tarafından en çok eleştirilen konulardan biri Meclis’in parlamenter sisteme göre daha da işlevsiz hale gelmesi. Muhalefet yasama çalışmaları içinde komisyon ve Meclis Genel Kurulu'nda sık sık siyasi muhatap bulamamaktan şikayet ederken, bütçe görüşmeleri bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor.

Bakanlar bütçe görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul’da sunum yapıyor, milletvekilleri bakanlıkların çalışmalarını değerlendiriyor, eleştirilerini dile getirip sorularını yöneltiyorlar.

Ancak, muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinde en çok bakanlardan sorularına yanıt alamamaktan şikayetçiler. Muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinin başlayacağı şu günlerde bir kez daha bu konudaki taleplerini Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a ilettiler.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bakanların komisyona daha net bilgi vermelerini sağlamak için bütçe görüşmelerinin özellikle son yarım saatinin sadece bakanların soruları cevaplamasına ayrılması gerektiğini belirterek, “Bakanlar geçmiş yıllarda cevap vermekten hep kaçtılar, o süreyi siyaset yaparak geçirdiler ama bu dönem, hiç olmazsa 100’üncü yılın bütçesinde daha dikkatli olunmalı” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe hakkını millet adına Meclis’in kullandığına işaret ederek, “Geçen yıl bütün bakanlara yüzlerce soru sorduk. Bakanlar bu sorulardan yalnızca netameli olmayanlarına cevap verdiler. Benim sorularımın onda birine bile cevap verilmedi” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“İcraatın içinden programı dinlemek istemiyoruz”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da bakanlardan sorularına açık ve net yanıt vermelerini istediklerini belirtirken, uyarı ve eleştirilerini, “İlgili bakan bir sunum yapıyor, arkasından biz görüşlerimizi, eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. 12-13 saat tartışıyoruz, günün sonunda söz tekrar bakana döndüğünde bakan, 12 ay boyunca yapılan icraatın içinden programına tekrar dönüyor ve bizim sorduğumuz soruların üzerinden bir icraatın içinden programı yapıyor. Biz 12 ay boyunca icraatın içinden programını zaten dinliyoruz. Bizim sorduğumuz sorulara açık, net cevap versinler, bilmedikleri sorulara da “Bilmiyoruz ” desinler. Biz millet adına bütçe hakkını savunuyoruz” şeklinde dile getirdi.