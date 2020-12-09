Muhalefet erken seçim istedi, iktidar ‘rasyonel’ bulmadı

Erken seçim tartışması siyasetin gündeminden düşmüyor. Muhalefet partileri son dönemde sıkça yaptıkları erken seçim çağrısını bu kez 2021 Yılı Bütçesi görüşülürken tekrarladılar. Önceki gün başlayan bütçe görüşmelerinde muhalefet bir kez daha erken seçim isterken, iktidar erken seçim çağrısını ‘rasyonel’ bulmadı. İYİ Parti Genel Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, bütçenin sevk edilmesinin ardından ekonomi ve hukuk reformundan söz edilmesini “Bütçeyi sevk ediyorsunuz, sonra arkadan usulca reform konuşmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? Atı çıkarıyorsunuz koşturmaya, arkadan siz başlıyorsunuz koşmaya. Bunun samimi bir düşünce olduğuna inanıyor musunuz? Reform yapacaksanız bunu bütçeye koyarsınız, herkes bilir ki bu bir reform bütçesidir” sözleriyle eleştirdi. Tatlıoğlu, “Samimiyetle söylüyorum: Gelin, Meclis olarak bir orta vadeli bir plan ve bunun üzerine Türkiye’ye bir çıkış planı yapalım ve 2021 yılında millî iradeye, seçime gidelim. İYİ Parti olarak buna varız. Türkiye’yi çıkışa götürecek yeni bir siyasi iklime kavuşalım. Yeni bir siyasi iklim olmaksızın Türkiye’nin buradan çıkış yolunun mümkün olmadığı her halükarda görülmektedir. Bu fakirlik kapanından ancak siyasal iradenin değişimiyle çıkılır” dedi.

Erken seçim çağrısı yapan diğer bir isim ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oldu. Buldan, “100’üncü yılında, halk egemenliğinin temsil edildiği yer olan parlamenter sistemin iradesi ve denetim yetkileri büyük oranda bu iktidar eliyle ortadan kaldırılmıştır. Bir sonraki hedeflerinin 2023’te 100’üncü yılında cumhuriyetin tasfiye sürecini tamamlamak olduğu ortadadır. Bunun için, biz erken seçim çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. “Erken seçim” diyoruz ve “Halka gidelim” diyoruz” dedi.

“ERKEN SEÇİM ŞARTLARI YOK”

Muhalefetin erken seçim çağrısına bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuşan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yanıt verdi. “Her muhalefet partisi erken seçim ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak Türkiye’de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur” diyen Kurtulmuş, Cumhur İttifakının milli konularda kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Kurtulmuş, “Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu’ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz” diye konuştu.