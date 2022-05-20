Muhalefet hafta sonu mitinglerle sahaya iniyor

CHP, Aralık 2021’de Mersin’de yaptığı ‘Milletin Sesi’ mitinginin ardından, ikinci mitingi 21 Mayıs Cumartesi günü Bursa’da yapma kararı aldı. Ancak, Bursa mitingine sayılı günler kala İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasına ilişkin yargı kararı sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklama ile Bursa mitingi İstanbul’a taşındı. Yarın Maltepe’de ‘Hak, hukuk, adalet’ çağrısıyla gerçekleştirilecek olan ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi için hazırlanan afişlerde Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun fotoğrafları birlikte kullanıldı. Afişte Canan Kaftancıoğlu için “Canan cesurdur, yüreklidir, bizimdir” ifadeleri yer aldı.

İstanbul mitinginde de Mersin mitinginde olduğu gibi esnaf, işsiz, çiftçi, işçi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar kürsüye gelerek sorunlarını dile getirecek, ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslenecek. CHP İstanbul il örgütü tarafından Maltepe mitingine davet edilen 6’lı masada yer alan diğer siyasi partiler de sahada dayanışma içinde olacak.

“Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır” açıklaması yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise bu kararın ardından ilk mitingini yarın Gaziantep Kalealtı’nda yapacak.

“Yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası kaldırılmalı”

Yabancıya konut satışına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 2017 yılında getirilen yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnasının kaldırılması için yasa teklifi verdi.

CHP’li Güzelmansur, 2017 yılından 2022 yılının Mart ayına kadar yabancılara 215 bin 545 konut satıldığını belirterek, “Yabancıya KDV’siz işyeri satış sayısı açıklanmadığı için bilmiyoruz. Dolayısıyla yabancıya konut ve işyeri satışlarında feragat edilen KDV miktarı muamma, ancak milyarlarca lira olduğunu tahmin etmek zor değil. Ülkemizde bir konut krizi var. Ev fiyatları yükseldikçe konuta ödenen KDV de yükseliyor. Vatandaşlarımız yüksek oranlarda KDV öderken, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancılar ilk konut ve işyeri edinimlerinde vergi ödemiyorlar. Düne kadar 250 bin doların üstünde konut, işyeri alanlara Türk Vatandaşlığı da yanında hediye edildi. Bu ne millî, ne vicdani ne de adildir” dedi.