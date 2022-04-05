Muhalefet ‘hiperenflasyon’ uyarısı yaptı 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek noktasında kararlı olduklarını belirtirken, yılsonunu işaret etti.

“Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz” uyarısında bulunan muhalefet partileri, enflasyondaki bozulmanın temel nedenini, politika faizi kararındaki yanlışlıklara bağladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu gidişle tek haneli enflasyon artık hayal bile olamaz. Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz” değerlendirmesi yaparak, asgari ücrete zam çağrısında bulundu. Ağbaba, “Resmi enflasyon oranında yüzde 61 ile 20 yıllık rekor devam ediyor. Üretici fiyat endeksi ise Mart 1995’ten itibaren en yüksek seviyede” dedi.

Ağbaba, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı yüzde 142’lik enflasyonun ekonominin uçurumda olduğunun açık göstergesi olduğunu belirterek, ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında 81 puan fark olduğuna dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Son çeyrek yüzyılda bu tür rakamlar yoktu. Çeyrek yüzyıldan önceki yüzyılın rakamlarıdır bunlar. Yüzde 61’lik bir enflasyon rakamı dünyada gördüğümüz karşılaştığımız, ismini bildiğimiz ülkelerde olan bir enflasyon rakamı değil. Bu anlamda Türkiye dünyada birincidir. Yani birkaç tane ülke işte Sudan, Lübnan, Zimbabve veya Venezuela gibi ülkeleri çıkardığımızda, dünyanın en yüksek enflasyonu Türkiye’de” dedi.

Türkiye’nin G-20 ülkeleri içerisinde açık ara önde olduğunu kaydeden Usta, Türkiye’nin Arjantin’i bile geride bıraktığını söyledi. Usta, enflasyondaki bozulmanın temel nedeninin Eylül 2021’den itibaren alınan politika faiz kararındaki yanlışlıklar olduğunu belirterek, uygulanan kötü politikaların sonucunu, milletin enflasyon olarak ödediğini söyledi.

“Bağımsız araştırmacılar yüzde 142 enflasyon açıklıyor”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından “Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz” açıklaması yaptı.