Muhalefet partileri ekonomi gündemiyle ikinci kez bir araya geliyor

Ekonomideki olumsuz gidişatı değerlendirmek üzere ilk toplantısını geçtiğimiz Kasım ayında yapan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ile Gelecek Partisi bugün ikinci kez bir araya geliyor. Muhalefet partilerinin oluşturduğu ekonomi masasının Saadet Partisi’nin de katılımıyla genişlemesi bekleniyor.

Dövizdeki dalgalanma, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, yüksek enflasyon, AK Parti tarafından uygulamaya konulan yeni ekonomi modeli masada öne çıkan başlıkları oluşturuyor. Muhalefet partileri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararını açıklayacağı 14.00’dan önce, saat 11.00’de Meclis’te toplanacak.

Muhalefet partilerinin yapacağı ikinci toplantıya da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ile Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katılacak.

İlk toplantısını 25 Kasım’da yapan 4 siyasi partinin, bugünkü toplantıda o tarihten sonra ekonomide yaşanan gelişmeleri, Merkez Bankası’nın müdahaleleri ve sonuçlarını ele alarak genel bir değerlendirme yapması ve önümüzdeki dönem için atılması gereken adımlar ve riskleri ele alması bekleniyor.

Bugüne kadar ekonomiye ve uygulanan yeni ekonomi modeline dönük eleştiri ve uyarılarını sözlü olarak dile getiren muhalefet partilerinin, iktidara yazılı bir metin üzerinden ortak açıklama ile uyarı yapıp yapmayacağına toplantıda karar verilecek.

Ekonomide “Türk Tipi-AK Parti modeli” iflasa götürüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ortaya koyduğu ekonomi modelini haftalık basın toplantısında, “Önce Türk Tipi Başkanlık sistemiyle ülkemizin yönünü değiştiren iktidar, şimdi başlangıçta ‘Çin Modeli’ dediği, yeni ama akla ziyan ekonomi modelini gelen tepkilerin ardından artık ‘Türk Tipi Ekonomi Modeli’ diye tanımlıyor. Modelin ne olduğunu bir türlü anlayamadık, iktidar da bilmiyor. Sadece bir bildiğimiz var havası oluşturma çabası içerisinde” sözleriyle eleştirdi.

İktidarın herhangi bir kural, kaide, sistem, öngörü, mantık ve istişare olmayan şeylere ‘Türk Tipi’ diyerek, bir kılıf uydurmayı adet edindiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Oysa böyle bir model olsa olsa ‘AK Parti Modeli’dir. AK Parti iktidarı ülkemizi önce getirdiği başkanlık sistemiyle daha sonra da akla ziyan bu ekonomi politikasıyla adeta ‘Türk Tipi- AK Parti modeliyle’ bir iflasın içine sürüklemiştir” dedi.