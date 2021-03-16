Muhalefet reform paketini beğenmedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ni, “Dağ fare bile doğurmadı” sözleriyle değerlendirdi. AK Parti döneminde değişik adlarla 22 ekonomi paketi açıklandığına dikkat çeken Öztrak, “Pakette en temel kamu borç yönetim ilkelerini, ‘reform’ diye milletin önüne koymuşlar. Borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacakmış. Bunu da millete ‘reform’ diye yutturmaya kalkıyorlar” dedi. Öztrak, paketteki tek somut hedefin bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak olduğunu belirterek, “Ama 46 milyar liralık tasarruf nasıl yapılacak, vergi ve vergi dışı gelirler mi artırılacak,

Yoksa harcamalar mı kısılacak? Bunun hesabı kitabı yok. Somut bir eylem planı ve takvim yok” değerlendirmesini yaptı. Öztrak, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurmaktan bahsediyorlar. Bu kurul zaten vardı. Şimdi allayıp, pullayıp, yeni bir şey gibi yine milletin önüne getiriyorlar. Merkez Bankası başta olmak üzere, diğer pek çok özerk kurumun bağımsızlığını bitirenler, TÜİK’i ‘ilgili kuruluş’ yapma vaadini reform diye pazarlıyor. Esnafımızı, çiftçimizi, KOBİ’lerimizi güçlendiren, işsizlerimize iş verecek, güçlü çapalara ve somut bir takvime sahip, ülkemizde hem şarkıyı, hem de dansı değiştiren bir program getirilebilseydi, bu elbette reform olurdu. Yedi düvele güçlü bir mesaj verilebilirdi. Güven sağlanabilirdi. Ama maalesef bu fırsat da kaçtı” dedi. .

“PİYASANIN TEPKİSİNE GÖRE ALICISI OLMAYAN PAKET”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ise, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ekonomi paketini, “Piyasanın tepkisini gördük, alıcısı olmayan bir paket” sözleriyle değerlendirdi. “Bu programın başarılı olma şansı yok, çünkü hükümet güvenini kaybetti “ diyen Usta, bugüne kadar açıklanan çok sayıda paketten bir sonuç alınamadığını söyledi. Enflasyonla mücadeleyi gıdadan ibaret sanan yanlış bir anlayışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Usta, “İstihdam teşviğinde eksikler olduğu söyleniyor bu iyi fakat çözüm olarak ortaya getirdikleri mevcuttan daha karmaşık. İsraf kabul ediliyor fakat çözümüne yönelik bir şey yok. Atamalarla ilgili olarak eleştiriler yapılıyor, ancak buna ilişkin çözüm yok. AK Parti geldi her yıl biri iki tane özel hesap, fon kurdu. Şimdi ‘bunları azaltacağız’ diyor ama en büyük kara delik olan Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin bir şey yok. Kamu ihale sistemiyle defalarca oynandı şimdi, ‘Kamu İhale Kanunu’nu düzenleyeceğiz’ diyorlar. Bir reform ortamı devraldılar, bozdular, şimdi tekrar ‘Bozduklarımızı yapacağız’ diyorlar. Bu nedenle inandırıcılığı yok” diye konuştu. Kamu özel işbirliği ile ilgili hazırlanacağı açıklanan kanun çalışmasının 8 yıl önce de söylendiğine dikkat çeken Usta, Merkez Bankası’na müdahale edilmeyeceğine dair pakette bir vurgunun olmamasını da eleştirdi. Usta, pakette çiftçinin de unutulduğunu belirtti.