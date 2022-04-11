Muhalefet seçim güvenliğine odaklandı, çalışma grubu toplanıyor

CHP, 6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren seçim kanunu değişikliğini, bugün Anayasa Mahkemesine götürüyor.

CHP'nin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için 60 gün süresi bulunuyordu. Ancak, bu süreyi beklemeden, yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından, seçim güvenliği açısından sakıncalı gördüğü maddeleri “ivedilikle” Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı aldı.

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, seçim kurullarının oluşumunda değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemede, il ve ilçe seçim kurullarında kıdemli hakimin görev alması zorunluluğu kaldırıldı, kura usulü getirildi. Ocak 2022’de oluşturulan seçim kurulları da yeni düzenlemeyle 3 ay içinde lağvedilecek.

CHP, yapılan yeni düzenlemenin seçim güvenliğini zedeleyeceğini belirtirken, il ve ilçe seçim kurullarının kıdemli hakimler yerine, birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi belirlenmesi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması düzenlemelerinin iptalini isteyecek. Yapılan çalışmaya göre, bu düzenlemeler Anayasa’nın 37, 67, 79, 138,139’uncu maddelerine aykırılık gösteriyor.

Seçim güvenliği çalışma grubu bu hafta toplanıyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altılı masanın ikinci buluşmasında geçiş sürecinin yol haritası ve seçim güvenliği ile ilgili iki ayrı çalışma grubu kurulması kararı alınmıştı. Liderlerin, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde, 24 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen üçüncü buluşması öncesi, seçim güvenliği üzerinde çalışacak komisyonun bu hafta ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Seçim güvenliği için oluşturulacak çalışma grubunda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin seçim işleri, teşkilat ve bilişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılarının yer alması planlanıyor. Seçim güvenliği üzerinde çalışmak üzere oluşturulan çalışma grubu, ilk toplantısında seçim öncesi ve seçim günü olmak üzere iki başlıkta yapılacakları masaya yatıracak. Sandık görevlilerinin eğitimi, sandık güvenliği, sayım güvenliği, seçim sonuçlarının siyasi partilere ulaştırılması başlıkları altı partinin yürüteceği ortak çalışmanın ana çerçevesini oluşturacak.