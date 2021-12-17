Muhalefet uyardı: Finansal sektör risk altında, güven ve istikrarı sağlayacak kararlar alın

Muhalefet partilerinin ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere kurduğu ekonomi masası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ile Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota’nın katılımıyla dün ikinci kez toplandı.

Kur artışı ve yüksek enflasyonun finansal sektörü risk altına soktuğu konusunda görüş birliğine varılan toplantıda Hükümete ‘güven ve istikrarı sağlayacak kararlar alın’ çağrısı yapıldı.

4 partinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada, “Hükümete öneride bulunmanın çok fazla önemi olmadığını düşünüyoruz, Hükümeti aklıselime davet ediyoruz. Bu yol yol değil, Türkiye çok yüksek enflasyona doğru ısrarlı bir şekilde koşuyor. Fiyat istikrarı tamamen yok oldu, finansal istikrarda ciddi şekilde risk altında” diye konuştu.

“Bu kur artışı ve yüksek enflasyonu finansal sektörün kaldırma imkanı yoktur, finansal sektör de ciddi risk altındadır” diyen Usta, mevcut anlayışın devam etmesi durumunda Türkiye’nin ciddi bir ödemeler dengesi krizine girme ihtimalinin her geçen gün arttığını belirterek, bu konuda 4 partinin mutabık olduğunu ifade etti.

Usta, “Hükümeti bir kez daha ikaz ediyoruz bu yoldan lütfen geri dönün, güveni ve istikrarı sağlayacak karaları alın “ çağrısı yaptı.

“Türkiye ekonomisi polisiye tedbirlerle yönetilmeye çalışılıyor”

Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendiren Usta, faiz indirim kararının sürpriz olmadığını ifade ederek, BDDK'nın bankalara Türk Lirası kredilerin amacına uygun kullanımları ve aykırılıkların tespiti konusunda yaptığı uyarıyı ise “Türkiye ekonomisinin polisiye tedbirlerle yönetmeye çalışan bir yönetim var. Piyasa ekonomisinin işlemesi lazım, polisiye tedbirle ne kadar sürdürebilirsiniz. Her karar güvensizliği azaltmıyor, artıyor” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, asgari ücretin bu yıl ay sonunu beklemeden erken açıklanmasına ilişkin olarak ise “Hükümet yüksek enflasyon görünmeden asgari ücreti bağlama gayretinde. Enflasyonda yaşanan artışlar ortaya çıkmadan bir an önce bu defteri kapatmak istiyorlar” değerlendirmesi yaptı.