Muhalefetin 322 yasa teklifi gündeme alınmadı, soru önergeleri yanıtsız kaldı  

1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olan TBMM’nin Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık yasama karnesi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’den gelen yanıtla ortaya çıktı.

Meclis Başkanlığı’na 2021 yılının 6 aylık döneminde sunulan 354 kanun teklifinin sadece 12’si kanunlaştı. Muhalefet partileri tarafından verilen 322 kanun teklifleri gündeme alınmazken, kanun tekliflerinin siyasi partilere göre dağılımı AK Parti 32, CHP 233, HDP 58, İYİ Parti 14, MHP 9, BBP 3, Bağımsız Milletvekilleri 4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde 7 bin 797 soru önergesi verildi. Meclis İçtüzüğü’ne göre milletvekillerinin verdiği soru önergelerinin 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Ancak yılın 6 aylık döneminde 7 bin 797 adet soru önergesinden 3 bin 964 adet soru önergesine yürütmeden yanıt gelmedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere’ye gelen yanıta göre, Adalet Bakanlığı 824 soru önergesinin 761’ini, Sağlık Bakanlığı 844 soru önergesinin 699’unu, İçişleri Bakanlığı 750 soru önergesinin 573’ünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 459 soru önergesinin 245’ini, Kültür ve Turizm Bakanlığı 233 soru önergesinin 206’sını, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 140 soru önergesinin 111’ini i yanıtlamadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 123 soru önergesinin 100’üne, Dışişleri Bakanlığı 94 soru önergesinin 44’üne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 94 soru önergesinin 55’ine yanıt göndermedi. TBMM Başkanlığı’na sunulan 852 Meclis araştırma önergesinin 4’ü AKP, 446’sı CHP, 228’i HDP, 153’ü İYİ Parti ve 21’i MHP tarafından verildi, bunlardan sadece 30’u kabul edildi.

Yürütme yasamaya karşı görevini yerine getirmiyor

CHP’li Tutdere, rakamlarla ortaya çıkan tablonun yürütmenin yasamaya karşı görevini yerine getirmediğinin açık göstergesi olduğunu söyledi. Tutdere, muhalefetin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yüzlerce kanun teklifinin reddedildiğini, buna rağmen onlarca kararnamenin Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütmenin kendisini yasamanın yerine koyduğu eleştirisi getirdi.