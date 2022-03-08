Muhalefetin çekildiği Kadına Şiddet Komisyonu raporu, Meclis gündemine geliyor

Geçtiğimiz yıl 9 Mart’ta Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin verdikleri önergelerle, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu’nun raporu, bir yıl sonra bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde, "takım elbise giyip kravat takmak indirim gerekçesi olmayacak“ diyerek AK Parti’nin reform olarak nitelediği yeni yasa teklifinin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu hafta Meclise sunulması bekleniyor.

Bugün Meclis kürsüsü kadın siyasetçilere bırakılacak. Öne çıkan başlık ise kadına şiddet olacak. TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu 912 sayfalık bir rapor hazırladı, raporda 17 ana başlık altında 42 tespit ve 547 öneri yer aldı. Raporda, İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi konusunda bir öneri yer almadı.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin değerlendirildiği bölümde, “Sözleşme, içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar sebebiyle bugün Avrupa Konseyi üyesi pek çok ülkede eleştirilmektedir. Bu sebeple Rusya ve Azerbaycan Sözleşmeyi imzalamamıştır. Sözleşmeyi imzalayan bazı ülkeler onaylamaktan imtina ettiği gibi bazı ülkeler tarafından da sözleşmeden çekilme yönünde açıklamalar yapmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, e-Devlet’e, kadına yönelik şiddetle mücadele başvuru mekanizmaları ve destek hizmetlerine ulaşım sağlayan Kadına Yönelik Şiddet Bildirim Sistemi hizmeti eklenmesi istendi.

Toplumda kadına yönelik işlenen suçlarda ‘cezasızlık veya az ceza” algısına yol açan uygulamaların sona erdirilmesi gerektiği belirtilerek, kamuoyunda ‘kravat indirimi ‘ olarak bilinen iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, kadına şiddet konusunda duyarlılık gösteren, tedbirler alan şirketlere ‘Kadına Şiddet Konusunda Yılın Duyarlı Şirketi’ ödülü verilerek diğer şirketlerin teşvik edilmesi, 7 gün 24 saat hizmet sunan ayrı bir Acil Şiddet Hattı kurulması, TCK’da ısrarlı takip fiilleri etkili ve caydırıcı nitelikte bir yaptırıma bağlanması öneriler arasında yer aldı.

Muhalefet partileri çekildi

Araştırma Komisyonun çalışmalarına başlamasından kısa bir süre sonra, önce CHP, sonra İYİ Parti ve son olarak HDP, komisyonda müzakere ortamının oluşmaması, komisyon işleyişinde usul ve süreçle ilgili taleplerinin göz ardı edilmesi, 15 yaşındaki çocukların evlenmesini savunan isimlerin komisyona davet edilmesine tepki göstererek çekilme kararı aldı. Komisyon çalışmalarını AK Parti ve MHP’li üyelerle tamamlayarak raporunu hazırladı.