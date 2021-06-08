Muhalefetin erken seçim çağrısına Ak Parti Güney seçimi ile yanıt verdi

Muhalefet partilerinden gelen erken seçim çağrısına hafta sonu Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına dikkat çekerek yanıt veren Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Oradaki seçimler 2 bin seçmenli küçük bir seçim bunu biliyoruz ancak en kıymetli anket sandık sonucudur. Bu seçimin erken seçimden başka rüya görmeyen partilerin aynaya bakmasına vesile olmasını ümit ediyorum” dedi.

Güney beldesindeki seçim sonuçlarının tüm partilerin aynaya bakmasını zorunlu kılan bir sonucu ortaya koyduğunu belirten Turan, ”Türkiye’de hala tartışmasız çok büyük farkla cumhur ittifakı görevinin başındadır, küçükte olsa o seçimin sonuçları her parti için önemli dersler veriyor” değerlendirmesini yaptı.

İsim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu da eleştiren Turan, “Hele bir tanesi var ki oraya kamp kurdu, aldığı oy 17, üyesi kadar oy almadı, geçersiz oylar kadar bile oy almadı. 17 oyun ne anlama geldiğini en çok onların değerlendirmesi lazım” diye konuştu.

“Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz”

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin CHP’nin Meclis’te organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili araştırma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulması talebine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Turan, Meclis’in kendi gündemine hakim olduğunu belirterek, “Biz Meclis’i mafya liderlerinin, Twitter köşelerinin gündemi ile değerlendirmeyiz. Meclisimizi yanlış politikalara alet etmeyeceğiz. Bizim partimizde yanlış yapan varsa bunu ayıklamak, temizlemek bizim görevimiz” dedi.

Ak Parti’yi 20 yıldır iktidar yapan en büyük özelliğin halkına rağmen iş yapmaması olduğunu söyleyen Turan, “Bu konuda da Ak Parti’nin hatası varsa bireysel olarak bunu gereğini yapmak durumundadır. Ama Meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın ekran karşısındaki konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz Meclisimizi planlanmış kurgulanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz. Ama bir hukukçu olarak bir Ak Parti yöneticisi olarak diyorum ki; savcılarımız başta olmak üzere tüm birimler zaten gereğini yapıyorlar. Sayın Soylu da, Sayın Yıldırım da mahkemeye başvurup ‘araştırın’ dediler. Tüm ilgililerin elinde ne belge bilgi varsa versinler, biz yanlışların kapatılmasını isteyen insanlar değiliz” diye konuştu.