Muhalefetin reddettiği Güvenlik Soruşturması teklifi Meclis’te tansiyonu yükseltti

TBMM Genel Kurulu önceki gün çok sık rastlanmayan görüntülere sahne oldu. Kamuda ilk kez göreve başlayacaklara uygulanacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen yasa teklifinin maddelerinin görüşülmesi muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine AK Parti, Meclis İçtüzüğü çerçevesinde oylamaya itiraz etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı’nı toplayarak, reddedilen teklifin yeniden oylanmasına karar verdi. Yapılan ikinci oylamada bu kez, yasa teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine 6 Nisan’da devam edilecek.

Dün TBMM’de tansiyonun yükselmesine neden olan oylamaya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bunun ilk defa karşılaşılan bir durum olmadığını son örneğinin 2015 yılında hatırlattı. Muhalefetin, ‘Meclis iradesine müdahale’ bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif olduğunu söyleyen Şentop, “Meclis iradesi dediğimiz şey oylamaya yansıyan şeydir. Tartışma oylamanın kendisiyle ilgilidir. Bu tartışma aşılmadıkça ‘Meclis iradesi şu yönde bu yönde’ demek yanlış olur” dedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise önceki gün yapılan oylamada Anayasa ve İçtüzüğe uygun hareket edildiğini, yeniden oylama yapılmasını ise doğru bulmadığını ifade etti.

MECLİS İRADESİ YOK SAYILIYOR

TBMM Başkanlık Divanı toplantısı öncesinde HDP, İYİ Parti ve CHP peş peşe yaptıkları basın toplantısıyla ‘Meclis iradesi yok sayılıyor” diyerek tepki gösterdi. Muhalefet partileri Meclis İç Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’da reddedilen bir teklifin bir yıl içinde tekrar getirilemeyeceğini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’in işleyişine doğrudan darbe yapıldığını belirterek, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Reddedilmiş bir oylama tekrar gerçekleştirilemez, birleşim yenilemez bunun yolu kapalıdır” dedi. Parlamento kararına keyfi müdahalede edildiğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ise “Beğenmediğiniz parlamento kararlarını milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak demokrasiyle bağdaşmaz” diye konuştu.