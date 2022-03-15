Muhalefetten seçim teklifi değerlendirmesi: İttifaklara tasfiye hamlesi

AK Parti ve MHP tarafından Meclise sunulan seçim kanunu değişiklik teklifi ile seçim bölgesindeki milletvekili dağılımını ittifakın oyuna göre değil, partilerin o seçim bölgesinde aldığı oya göre dağıtılmasını öngören düzenlemeyi muhalefet partileri, “milletvekili seçimlerinde ittifakların tasfiyesi” olarak değerlendirdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası yaptığı açıklamada “İş başındaki bir Hükümet seçim yasaları ile oynamaya başladıysa, sonunun geldiğini anlamaya başlamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar millet bunların ne yaptığı gördü, notlarını verdi, bir an evlerine göndermek için sandığı dört gözle bekliyor” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, yasa teklifini milletvekili seçimlerinde ittifaklara dönük bir hamle olarak değerlendirdi. Teklifin, küçük partilerin Parlamentoda temsil edilmesinin önüne geçen, temsil hakkını sınırlayan, büyük partilere yarayan düzenlemeler içerdiğini söyledi. “Tamamen kendi bekalarını sağlamak için hazırlanan bir teklif” diyen Beştaş, yasa teklifinin Cumhur ittifakının iki ortağı tarafından hiç kimseye sorulmadan, görüş alınmadan hazırlanmasını eleştirdi.

Beştaş, yasa teklifinde yer alan ‘artık oy‘ düzenlemesine ilişkin olarak “Milletvekili seçimlerinde ittifaklar bitiriliyor. İttifaklardan küçük partilere sağlanan katkı kaldırılıyor. Yeterince oy alamayan küçük parti artık oylardan kendisi ittifak ortağı olduğu için milletvekili çıkarabiliyordu, şimdi ittifaktaki her parti kendi aldığı oy milletvekili seçimine yetiyorsa, o zaman milletvekili çıkarabilecek. İttifaktaki partiler için sadece yüzde 7 barajı kaldırılmış oldu. Her partinin oyu kendi hesabına yazılacak, milletvekili seçimlerinde ittifak resmen bu teklifle sonlandırılıyor, ittifakın bir sonucu kalmıyor ama cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak devam ediyor” dedi.

“İttifakı yapanlar ittifak sistemini tasfiye ediyor”

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Oyun başladıktan sonra kural değişmez sözü Sayın Erdoğan’a aittir. 2017 referandum ve 2018’de başkanlık sistemini düzenleyen seçim kanunu her iki partinin düzenlemesidir, şimdi görülmektedir ki bu sistemi tasfiye etmek istemekteler” dedi.

Teklifle ittifaklar sisteminin tasfiye edildiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Aynı ihale süreçleri gibi kapalı kapılar ve karanlık odalarda bir düzenleme intibaı uyandırmaktadır. Belki bir kaç ay sonra ‘iktidar ve Tayyip Erdoğan’a verilmeyen oylar geçersiz’ teklifi ile gelirlerse şaşmamak lazım. Bu işin kuralı ve standardı kaçmış durumdadır. Şimdi görülmektedir ki bizzat bu ittifakı yapanlar ittifakı tasfiye etmektedirler” dedi.