Muharrem İnce CHP’den istifa etti

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, "CHP ile yollarımı ayırıyorum" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kuracağı partinin logosundan ismine kadar her türlü hazırlığın yapıldığını açıklayan İnce, yaz ortasına kadar 60 ilde örgütleneceklerini söyledi. e-Devlet üzerinden istifasını gerçekleştiren İnce, hedefini yüzde 50 artı 1 olarak açıkladı.

Ankara Yaşamkent’te bulunan ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP ile yollarını ayırdığını açıklayan İnce, "CHP artık bir tabeladan ibarettir" dedi. Hedefini yüzde 50 artı 1 olarak açıklayan İnce, muhalefeti böldüğü söylemlerinin doğru olmadığını belirterek, , “Cumhur ittifakı ile işim olmaz” dedi. “CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır, parti tabanı ile üyeler arasında derin uçurum oluşmuştur” diyen İnce, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştiriler getirdi. “Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz” açıklaması yapan İnce, CHP ile neden yollarını neden ayırdığını da tek tek sıraladı.

CHP artık tabela partisi

Muharrem İnce, “ABD’den demokrasi dilenenlerden yollarımı ayırıyorum, Atatürk’e ‘kefere’ diyenlerle yolumu ayırıyorum, ‘Mustafa Kemal’ deyip de Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum, grup başkanvekili seçimini atamaya getirenlerle yolumu ayırıyorum, FETÖ’cülerle, Sorosçularla yollarımı ayırıyorum. Atatürk’ün emanetini işgalden kurtarmak için yolumu ayırıyorum” dedi. CHP’de 42 yıl içinde her kademede görev yaptığını belirten İnce, “Hala Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, kurucu değerlere bağlıyım. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, CHP ile mücadele eden insanlarla kol kola fotoğraf vermişlerdir. Atatürk’ün partisi kalmamıştır. CHP artık bir tabela partisidir” dedi. CHP’den istifa eden 3 milletvekilinin Memleket Hareketi’ne katıldığını söyleyen İnce, TBMM’de grup kuracağını söyleyerek yeni istifaların gelebileceğinin işaretini de verdi.

HEDEFİMİZ YÜZDE 50+1

Cumhur İttifakı ile ortaklık sorusuna İnce, “Bizim asla, asla işimizin olmadığı yer Cumhur İttifakı. Hedefimiz yüzde 50+1. Bölmek için Cumhur İttifakı yerine gitmemiz lazım, ne bölmesi. ‘Başka oy verecek yer yok’ diyenler için seçenek sunuyoruz” diye cevap verdi. E-devlet üzerinden CHP’den istifa eden İnce, “Bunun gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim” diye konuştu.