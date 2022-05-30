Mühendislerini kaptırmamak için ‘Mutluluk Kulübü’ kurdu!

Türkiye’de son dönemde en çok tartışılan konuların başında beyin göçü geliyor. Doktorlar, mühendisler ve hatta garsonlar yurt dışına giderken uzaktan çalışma sayesinde özellikle yazılımcılar dolar veya euro bazında maaşlarla transfer ediliyor. Teknoloji odaklı sektörlerde bu konu ciddi bir sorun haline gelmiş durumda… Hangi şirketle konuşursanız konuşun hepsi kalifiye elemanlarını kaybetmekten muzdarip… Hal böyle olunca şirketler nitelikli elemanlarını kaptırmamak için kendilerince formüller bulmaya başladı. Yapay zeka ve büyük veri tabanlı teknolojilerle geliştirdiği elektronik ücret toplama sistemleri ve akıllı şehir teknolojilerini Türkiye dışında dünyaya yaymaya başlayan Asis bu şirketlerden biri… 200’ü mühendis 350 kişinin çalıştığı Asis, Türkiye’de 18’i büyükşehir olmak üzere 43 belediye ile çalışıyor. Ülke genelinde 23 milyon kişi şirketin geliştirdiği ödeme kartlarını kullanıyor. Bu büyük ekosistemin sürdürülebilirliği için sürekli yazılım geliştiren Asis, mühendislerinin aidiyet duygusunu geliştirip sağlamlaştırmak, mutlu çalışmalarını sağlamak ve şirketten ayrılmalarını önlemek için Mutluluk Kulübü kurdu.

Asis Elektronik İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi, Asist CT Genel Müdürü Hakan Özyürek, pandemi süreciyle birlikte hayata geçirdikleri Mutluluk Kulübü’nde çalışanları dinlediklerini, talepleri doğrultusunda mutlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalıştıklarını anlatıyor ve ekliyor:

Haftalık çalışma saatini 45’ten 40’a düşürdü

“Hızlı büyüyen, Türkiye’de lider, dünyada da söz sahibi olmaya başlayan bir şirketiz. Başarılı olmak çalışanların mutluluğuyla doğrudan ilgili… Ofiste iyi vakit geçirsinler, aidiyet duyguları gelişsin ve en önemlisi biraz daha fazla ücrete başka yere gitmesinler, kafaları rahat olsun diye kurduk Mutluluk Kulübü’nü. Onları dinliyoruz. Hepsine sınırsız düşünün, yüzde 100 zam demeyin ama burayı nasıl daha yaşanabilir hale getirebiliriz, nasıl daha mutlu bir yere dönüştürebiliriz sorularının cevabını verin dedim. Onların mutluluğu için her desteği veriyoruz. Örneğin bizde mola saati yok. Herkes istediği zaman mola veriyor. Haftada 45 saat çalışıyorlardı talepleri doğrultusunda 40 saate düşürdük. Şirket logolu çanta, happy hour, parti, müzik gibi erişilebilir talepleri oluyor. Bütün bunları yaptığımız halde istediğimiz noktada değiliz. Türkiye’de mühendislik çok gelişti, Türk mühendisler dünyada ciddi talep görüyor. Kurlardaki artış ve uzaktan çalışmanın etkisiyle 3-4 bin dolar maaşla çalışmak cazip geliyor. Ödeme sistemleri ekosisteminde mühendis talebi yüksek. Dolayısıyla mühendislerimizi kaptırmamak için mücadele ediyoruz. Hepimiz çalışmak zorundayız ama insan gibi çalışmalıyız görüşündeyiz ve bunu sağlayan bir çalışma ortamı için uğraşıyoruz.”

5 proje yürüttüğü Hindistan’da en çok bilinen marka haline geldi

Ekonomi alanında eğitim gören Hakan Özyürek, 15 yıllık bir geçmişi olan Asis Elektronik’e 2017 yılında ortak olmuş. Şirketin kurucusu Özyürek’in deyimle mucit bir yapıya sahip olan Salih Güçbilmez… Asis Elektronik, 2018 yılında savunma alanında Asisguard markasını faaliyete geçirdi. Askeri araç alektroniği sistemleri, döner kanatlı silahlı drone sistemleri, elektro optik görüntüleme ve sınır güvenliği sistemleri alanlarında milli sistem çözümleri geliştiriyor. Asis Elektronik, 2019 yılında ASİS CT- City Technologies tescilli markasıyla şehir teknolojilerine yönelik faaliyetlerini birleştirdi. Elektronik ücret toplama sistemi ve şehir teknolojilerinde hızlı büyüyen şirket, Türkiye ve dünyada toplam 50 belediye ile çalışıyor. Asis’in kurduğu sistemle araçlarda nakit kullanımı ortadan kalkarken kayıp-kaçak önleniyor, verimlilik sağlanıyor.

Hakan Özyürek, Türkiye ve dünyada 500 milyon dolarlık bir iş hacminin kendi sistemleri üzerinden geçtiğini vurguluyor. Türkiye’de sektör lideri olduklarını vurgulayan Özyürek, Afrika, yakın doğu ve Doğu Avrupa’nın odaklandıkları pazarlar olduğunu anlatıyor. Özyürek, şöyle devam ediyor: “Atina’da metro hattını yaptık. Sofya’da tramvay, metro ve otobüsten oluşan 1500 aracın entegrasyonunu sağladık. Fildişi, Kamerun, Tanzanya ve Ruanda’da varız. Hindistan bizim için çok önemli bir pazar. Orada Asis Mobility Systems diye bir şirketimiz var. Bu ülkede 5 projenin metro turnikeleri ve ödeme kartlarını biz veriyoruz. Hindistan’da en çok bilinen markayız. Türkiye ile birlikte Pakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın da yer aldığı 13 ülkede 80’in üzerinde proje aldık. Bu yıl 400 milyon liraya yakın bir ciro hedefimiz var. Yurt dışındaki işlerimizi Türkiye’nin iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Sektörümüzdeki müşteri deneyimi ve penetrasyonunu bu alana çekip paydaşlarımızla birlikte yeni bir fintech ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda hayatı tamamen cep telefonuna çektiğimiz yeni bir müşteri deneyimi oluşturmayı planlıyoruz.”

Türkiye’de uzaktan çalışmanın hukuki altyapısı yok

Hakan Özyürek, uzaktan çalışmayla ilgili önemli bir soruna parmak basıyor ve ekliyor: “Pek çok şirket çalışanlarını eve yolladı ama hukuki altyapı yok. Örneğin 3 gün işe gelmeyen çalışanın işine son verilirdi ama şimdi zaten evden çalışıyor, çağırdığınızda ‘Gelmeyeceğim derse’ ne olacak? Ya da saat 9 değil de 11’de işe başladı, hasta oldu amirinden izin alacak mı? Evde düştüğünde iş kazası sayılır mı? Bunları nasıl yöneteceğiz? Bu konunun da gündeme getirilmesi lazım.”