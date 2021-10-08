Muhtar Kent: Bir dünya şirketinin CEO’su

Bir dünya devi şirkette CEO’luğa kadar yükselen Muhtar Kent’in gençlere önerisi şöyle: Okul arkadaşlarınızı asla unutmayın, ülkenize karşı sorumlu olun, sevdiğiniz işi tutkuyla yapın, her gün yeni bir şey öğrenin, yanlışınızdan dersler çıkarın.

Muhtar Kent, 1952’de New York’ta Türkiye Başkonsolosu olan Necdet Kent’in oğlu olarak dünyaya geldi. Diplomat Necdet Kent, Fransa, Nazilerin işgali altındayken, Marsilya Başkonsolosu olarak, 80 Yahudi’ye Türkiye pasaportu verip toplama kampına gönderilmelerini önlemişti. İsrail’den “Bir can kurtarmak, dünyayı kurtarmaya değerdir” yazılı bir onur madalyası aldı. Rahmi Koç ise güzel bir jest yaptı, Ayvalık’da onardığı eski bir değirmene ‘’Necdet Kent Kitaplığı’’ adını verdi. Muhtar Kent, Tarsus Amerikan Koleji’nin ardından, İngiliz Hull Üniversitesi’ni bitirdi. 26 yaşında Atlanta’da Coca-Cola’da pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladı, sabah 4’te kalkıp, kamyon yüklemesine yardım edip, marketlere kola dağıttı. Bölgesinde büyük başarı elde etti, izleyen yıl reklam müdürü olarak Roma’ya tayin oldu, 1985’te Türkiye bölgesi genel müdürlüğüne getirildi.

1989’da Coca Cola’nın Avrupa Bölgesi Başkanlığına atandı. Bu dönemde 23 ülkede 26 fabrika kurdu. Kent, bütün bu anlamlı işlerin ardından 20 hizmet yılında Anadolu Grubuna katıldı. 1999’da bu kuruluşun İcra Kurulu Başkanlığına atandı. Efes İçecek‘te yeni bir pazarlama yapılanmasını gerçekleştirdi. Şirketi, Londra Borsası’nda halka açarak, değerini 2.5 kat artırdı.

2005 yılında Coca Cola’dan bir çağrı aldı, profesyonel yaşama başladığı yere geri döndü. Temmuz 2008 tarihinde Neville Isdell’in yerine CEO’luğa atandı. Bu görevi 1 Ekim 2017’ye kadar sürdürdü, yönetim kurulu başkanlığını ise 2019 yılına kadar yürüttü.

Dört ayrı kıt’a ve 11 ülkede çalıştıktan sonra Coca Cola’dan emekliye ayrılan Muhtar Kent mezuniyetinden 40 yıl sonra, gençlere verdiği konferansta şu önerilerde bulundu:

-Okul arkadaşlarınızı asla unutmayın/Ülkeniz ve sevdiklerinize sorumlu olun/Sevdiğiniz işi tutkuyla yapın/Hergün yeni bir şey öğrenerek büyüyün/Yanlış yapmaktan korkmayın, yanlışınızdan ders çıkarın. “Muhtar Kent Bursları’’ ise gençlere verdiği anlamlı bir ödül. Emekliliğinde yerleştiği Kuzey Ege‘de Kent’e sivil toplumu güçlendiren nice çalışmalar içinde olmasını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İtibarlı Oxfam, Pandora Belgeleri için ‘’açgözlülüğün en utanmaz örnekleri’’ diyerek, paravan şirketlerin ivedi yasaklanmasını istedi.