“Muhtar siyasetsiz, siyaset de muhtarsız olmaz”

Ödeneklerinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin torba teklif ve muhtar adaylarının seçimini düzenleyen seçim kanunu değişikliği olmak üzere, iki ayrı kanun teklifi ile muhtarlar geçtiğimiz hafta Meclis gündemiydi. Torba teklifteki muhtar ödeneklerinin 4 bin 253 liraya çıkarılmasına ilişkin madde, siyasi partilerin tam desteğiyle komisyondan geçti.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde muhtarların sorunlarının sadece ödenek artışı ile sınırlı olmadığı dile getirilerek, çözüm bekleyen çok sayıda sorunda, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’ın katıldığı komisyon toplantısında, milletvekilleri tarafından sıralandı.

İktidar milletvekilleri muhtarlar için bugüne kadar yapılanları, muhalefet partileri iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlattılar. Muhtar bürolarındaki elektrik faturalarının hala ticarethane tarifesi üzerinden ödendiğine dikkat çekilen konuşmalarda, muhtarların kamu hizmeti yaptığı, tarifenin de buna göre güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Muhtarların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yardımcı eleman verilmesi, belediye meclislerinde oy ve söz hakkının sağlanması, birçok belgenin e-devlet üzerinden alınması nedeniyle gelirlerinin azalması, meslek tanımının yapılarak bir muhtarlık kanunun çıkarılması, milletvekillerinin önerileri arasında yer aldı.

Ödenek artışının Komisyonda oylanarak kabul edilmesinin ardından son sözü alan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, 50 bin muhtar adına ödenek artışı için teşekkür ettiği konuşmasında “Muhtar siyasetsiz olmaz, siyaset de muhtarsız olmaz” sözleriyle siyasilere mesajını verdi.

Muhtarlar küstürülmedi madde geri çekildi

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda muhtarların ödenek artışı görüşülürken Genel Kurulda da Seçim Kanunu’ndaki muhtarların seçilme yeterliliğine ilişkin tartışmalı bir düzenleme geri çekildi. Muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde, mazbata verilmesi öngörülüyordu. İlk sırada seçimi bitiren muhtar adayı yeterliliği belgelendiremezse ikinci sırada bitiren adaya mazbata verilmesi, o da belgelendiremezse üçüncü muhtar adayına mazbata verilecekti. Ama bu düzenlemeye sadece muhalefetten değil muhtarlardan da itiraz geldi. Muhtarlar Federasyonu’nun Meclis’te siyasi parti gruplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonuç verdi, 2023 seçimlerine doğru giderken muhtarları küstürmekten çekinen iktidar düzenlemeden vazgeçti.