Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Yargıcı’yı Kuveytliler'den satın alıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarında, birbirinden farklı dillerde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı olan Tims&B Productions, tekstil sektörüne de adım atmaya hazırlanıyor. Tims&B, yakın zamanda Kuveytli fonla anlaşma sağlarsa, Yargıcı’nın yeni patronu olacak.

Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı, giyim sektörüne giriyor. Türkiye’nin en önemli yapım şirketlerinden Tims&B Pro­ductions, dünyanın farklı coğ­rafyalarında, birbirinden fark­lı dillerde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı olarak biliniyor.

Aralarında Muh­teşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Söz, Bir Zamanları Çukurova, Teşkilat gibi milyonlarca iz­leyiciye ulaşan ünlü Türk di­zilerinin yapımcısı olarak bi­liniyor. 2006 yılında Timur Savcı’nın Tims Prodüksiyon adıyla kurulan şirket, 2017’de Burak Sağyaşar’ın ortak olma­sıyla adını Tims&B Producti­ons adıyla değiştirdi. Şirket, 10’dan fazla sinema, 20’ye ya­kın da filmi beyazperdeyle bu­luşturdu. Ancak son dönemde Tims&B, yeni bir sektöre adım atma kararı aldı; tekstil. Hem de sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en ünlü markala­rından olan Yargıcı ile. Tim­s&B, yakın zamanda Kuveytli fonla anlaşma sağlarsa, Yargı­cı’nın yeni patronu olacak.

Vakko ilgilendi, anlaşma olmadı

Tims&B’nin satın almaya hazırlandığı Yargıcı marka­sı, giyimden ev dekorasyonu­na kadar geniş ürün yelpaze­siyle tanınıyor. 1978 yılında Emir Yargıcı tarafından Os­manbey’de açılan ilk mağa­zayla hizmete giren Yargı­cı, 1988 yılında mağazaların­da ilk kez kadın koleksiyonu sunmaya başladı. 2011 yılın­da Yargıcı’ya ilk kez yabancı bir fon ortaklık teklifinde bu­lundu. Yapılan görüşmeler so­nunda Kuveyt merkezli Glo­bal Investment House (GIH), o yıllarda sadece 23 mağaza­sı bulunan Yargıcı'nın yüzde 55'ini satın alarak, Türkiye’de­ki ikinci büyük yatırımını yap­ma kararı almıştı.

2015 yılı itibarıyla açılan Yargıcı Homeworks mağaza­ları ile yaşam alanlarına yöne­lik de ürün koleksiyonu oluş­turan, tüm dekorasyon, ev ak­sesuarları ve mobilya grubunu tek bir çatı altına toplayan ve 60 mağazaya ulaşan Yargıcı’da 2021 yılında satış süreci tek­rar başladı. O dönem Vakko, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla faa­liyetini sürdüren Vakko Hol­ding, listeye Yargıcı’yı da ek­leyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürme hedefiyle Kuveytli ana hissedar ile ma­saya oturmuş ancak görüşme­ler sonuçlanmamıştı.

Körfez’in en güçlü kadınlarından

Aradan geçen 4 yılın ar­dından bu kez Kuveytli yatı­rım devine ait Global Buyout Fund, Yargıcı’daki tüm payla­rını satarak Türkiye’den çe­kilecek. Şu anda 60 mağaza­sı bulunan Yargıcı’yı ilk alan Kuveytli fonun patronu, Kör­fez’in en güçlü kadınlarından biri olarak biliniyor. O dönem yaklaşık 7 milyar dolarlık var­lığı yöneten Kuveytli fonun başkanı Maha Al Ghunaim, Forbes’un Power Women 100 listesinde 94’üncü sırada yer alarak dikkatleri çekmişti.

130 ülkeye ‘Muhteşem Yüzyıl’ı satarak rekor kırdı

Yargıcı’nın yeni patronu olmaya hazırlanan Tims&B’in ilk dizisi 2007 yılında Kavak Yelleri olmuştu. Ekranlarda büyük beğeni toplayan bu dizinin ardından asıl ses getiren proje, 2011 yılında başlayan Muhteşem Yüzyıl oldu. 4 yıl boyunca Türkiye’nin de gündemine oturan, özellikle Eski Sovyet Bloku ve Ortadoğu’da ilgiyle takip edilen Muhteşem Yüzyıl, 130’dan fazla ülkeye satıldı. Bu aynı zamanda Türk dizi ihracatının da kırılmayan rekoru oldu.

2016 yılında Suskunlar adlı diziyi çeken şirketin, bu yapımı da Latin Amerika’da “Game of Silence” adıyla uyarlandı. 2020 yılında Teşkilat dizisini yapan şirketin bu eseri, MIPTV fuarında Fresh TV’ye giren tek Türk dizisini de üretmiş oldu. Maraşlı dizisiyle de İspanya’da Produ Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Dizi Ödülü’nü alan Tims&B, 2023’te ise Netflix’e Şahmaran’ı üretti. Bu, Netflix Türkiye’nin en büyük bütçeli eseri unvanını aldı. Tims&B’nin Toplam 26 bin metrekarelik alana kurulu TIMS Hadımköy Film Platoları, bu alanda da Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri.