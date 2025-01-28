Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Yargıcı’yı Kuveytliler'den satın alıyor
Dünyanın farklı coğrafyalarında, birbirinden farklı dillerde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı olan Tims&B Productions, tekstil sektörüne de adım atmaya hazırlanıyor. Tims&B, yakın zamanda Kuveytli fonla anlaşma sağlarsa, Yargıcı’nın yeni patronu olacak.
Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı, giyim sektörüne giriyor. Türkiye’nin en önemli yapım şirketlerinden Tims&B Productions, dünyanın farklı coğrafyalarında, birbirinden farklı dillerde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı olarak biliniyor.
Aralarında Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Söz, Bir Zamanları Çukurova, Teşkilat gibi milyonlarca izleyiciye ulaşan ünlü Türk dizilerinin yapımcısı olarak biliniyor. 2006 yılında Timur Savcı’nın Tims Prodüksiyon adıyla kurulan şirket, 2017’de Burak Sağyaşar’ın ortak olmasıyla adını Tims&B Productions adıyla değiştirdi. Şirket, 10’dan fazla sinema, 20’ye yakın da filmi beyazperdeyle buluşturdu. Ancak son dönemde Tims&B, yeni bir sektöre adım atma kararı aldı; tekstil. Hem de sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en ünlü markalarından olan Yargıcı ile. Tims&B, yakın zamanda Kuveytli fonla anlaşma sağlarsa, Yargıcı’nın yeni patronu olacak.
Vakko ilgilendi, anlaşma olmadı
Tims&B’nin satın almaya hazırlandığı Yargıcı markası, giyimden ev dekorasyonuna kadar geniş ürün yelpazesiyle tanınıyor. 1978 yılında Emir Yargıcı tarafından Osmanbey’de açılan ilk mağazayla hizmete giren Yargıcı, 1988 yılında mağazalarında ilk kez kadın koleksiyonu sunmaya başladı. 2011 yılında Yargıcı’ya ilk kez yabancı bir fon ortaklık teklifinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonunda Kuveyt merkezli Global Investment House (GIH), o yıllarda sadece 23 mağazası bulunan Yargıcı'nın yüzde 55'ini satın alarak, Türkiye’deki ikinci büyük yatırımını yapma kararı almıştı.
2015 yılı itibarıyla açılan Yargıcı Homeworks mağazaları ile yaşam alanlarına yönelik de ürün koleksiyonu oluşturan, tüm dekorasyon, ev aksesuarları ve mobilya grubunu tek bir çatı altına toplayan ve 60 mağazaya ulaşan Yargıcı’da 2021 yılında satış süreci tekrar başladı. O dönem Vakko, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla faaliyetini sürdüren Vakko Holding, listeye Yargıcı’yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürme hedefiyle Kuveytli ana hissedar ile masaya oturmuş ancak görüşmeler sonuçlanmamıştı.
Körfez’in en güçlü kadınlarından
Aradan geçen 4 yılın ardından bu kez Kuveytli yatırım devine ait Global Buyout Fund, Yargıcı’daki tüm paylarını satarak Türkiye’den çekilecek. Şu anda 60 mağazası bulunan Yargıcı’yı ilk alan Kuveytli fonun patronu, Körfez’in en güçlü kadınlarından biri olarak biliniyor. O dönem yaklaşık 7 milyar dolarlık varlığı yöneten Kuveytli fonun başkanı Maha Al Ghunaim, Forbes’un Power Women 100 listesinde 94’üncü sırada yer alarak dikkatleri çekmişti.
130 ülkeye ‘Muhteşem Yüzyıl’ı satarak rekor kırdı
Yargıcı’nın yeni patronu olmaya hazırlanan Tims&B’in ilk dizisi 2007 yılında Kavak Yelleri olmuştu. Ekranlarda büyük beğeni toplayan bu dizinin ardından asıl ses getiren proje, 2011 yılında başlayan Muhteşem Yüzyıl oldu. 4 yıl boyunca Türkiye’nin de gündemine oturan, özellikle Eski Sovyet Bloku ve Ortadoğu’da ilgiyle takip edilen Muhteşem Yüzyıl, 130’dan fazla ülkeye satıldı. Bu aynı zamanda Türk dizi ihracatının da kırılmayan rekoru oldu.
2016 yılında Suskunlar adlı diziyi çeken şirketin, bu yapımı da Latin Amerika’da “Game of Silence” adıyla uyarlandı. 2020 yılında Teşkilat dizisini yapan şirketin bu eseri, MIPTV fuarında Fresh TV’ye giren tek Türk dizisini de üretmiş oldu. Maraşlı dizisiyle de İspanya’da Produ Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Dizi Ödülü’nü alan Tims&B, 2023’te ise Netflix’e Şahmaran’ı üretti. Bu, Netflix Türkiye’nin en büyük bütçeli eseri unvanını aldı. Tims&B’nin Toplam 26 bin metrekarelik alana kurulu TIMS Hadımköy Film Platoları, bu alanda da Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri.