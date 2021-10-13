Mülakatla işe girdi, kurumiçi girişimci oldu

İş yaşamının Egeli temsilcisi Yaşar Holding’in temelleri 1927’ye, Durmuş Yaşar Müessesesi’ne dayanıyor. Gelecek yıl 95’inci yılını kutlayacak grupta büyümenin ailenin ikinci kuşağı olarak kabul edebileceğimiz Selçuk Yaşar’ın önderliğinde gerçekleştiğini biliyoruz. Milyonlara mal olan Pınar markasıyla, uzun ömürlü ilk sütü piyasaya süren Yaşar Holding, et endüstrisi ve deniz ürünlerinde de benzeri yeniliklere imza attı. Boya, bira, gübre, turizm alanlarında öncü yatırımlar yaptı. Selçuk Yaşar, Topluluk'ta 2004 yılından bu yana onursal başkan. Yaşar Holding, üçüncü kuşağın omuzlarında yoluna başarı ile devam ediyor.

Selim Yaşar’ın ani vefatı ile büyük üzüntü yaşayan (Selim Yaşar’ın tüm sevenlerine DÜNYA adına bir kez daha sabırlar ve başsağlığı diliyorum) Yaşar Ailesi’nin dördüncü kuşağı da iş yaşamına adım atmış durumda. Feyhan Yaşar’ın iki çocuğu da grubun değişik şirketlerinde mesai yürütüyor. Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü, Koral Kalpaklıoğlu da Pınar Su Operasyonlar Direktörü olarak görev yapıyor. İdil Yiğitbaşı’nın kızı Rana Yiğitbaşı da DYO’da Strateji Geliştirme Uzmanı olarak mesai yürütüyor.

Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Yaşar Holding’e 4’üncü kuşağın ilk temsilcisi olarak 2011'de girmiş. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyan, Galatasaray Üniversitesi’nde de ekonomi hukuku alanında master yapan Eyilik, Yaşar Holding’te çalışmak için bir dizi mülakata tabi tutuluyor. Yaklaşık iki aylık bekleyişin ardından da Pınar Süt’te ürün yönetici yardımcısı olarak göreve başlıyor.

Uluslararası fuarlardaki gözlemlerine dayanarak proteinli ürün konusunda araştırmalar yaptığını söyleyen Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Pınar Protein fikrini oluşturdum. Kurumiçi girişimcilik örneği olarak bir yıl gibi bir süre üzerinde çalıştık. İlk sütte denedik, ardından yoğurt ve bu yıl da peynirde devreye aldık. Başarılı bir performans gösterdi. Yeni ürünlerimizle gençlere daha çok ulaşır olduk. Ardından daha klinik bir yaklaşıma ihtiyaç duyan Pınar Multi’yi geliştirdik” diye konuşuyor.

Grupta, sürdürülebilirlik ödülü alan proje, pek çok uluslararası ödüle de layık görülüyor. Ürün, Pınar Organik ve Pınar Light kategorilerini tonaj olarak geçme başarısı gösteriyor.

Araç filosunun tamamı 2024'te elektrikli olacak

Yaşar Holding, Global Compact’ı Türkiye’den ilk imzalayan gruplar arasında yer alıyor. Yanı sıra Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde, geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve plastik kullanımını azaltmayı taahhüt eden 12 şirketten biri de Yaşar Holding olmuş. Hatta, grupta bu taahhüdün altına imzayı bizzat Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik atmış.

Bu kültürel bilinçle birlikte Pınar Online’ın merkezine sürdürülebilirliği aldığını kaydeden Eyilik, “Kullandığımız tüm ambalajların tamamını çevre dostu ve doğada dönüşebilen paketleri tercih ettik. Kullandığımız kartonların hepsi geri dönüştürülebilen karton torbalardan oluşuyor. Yepyeni kategorilerle yeni neslin daha çok önüne çıkacağız. Örneğin PınarOnline’da vegan ürün grubunu artıracağız” diyor.

PınarOnline, lojistik sektörünün önde gelen şirketi Netlog'dan hizmet alıyor. Siparişler için kullanılan araçlar konusunda yakın gelecek için iddialı hedefleri var. 2024 yılında tüm araç filosunun elektrikli olması yönünde bir planlama yapılmış. Bu alanda Bursalı PILOTCAR şirketiyle iş birliğine imza atılmış. DÜNYA Bursa Temsilciliğimizin de faaliyetlerini yakından takip ettiği PILOTCAR, teknolojik tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı üretim gerçekleştiriyor.

3 yıl sonrası için hedef büyük

PınarOnline, müşterisine kendi kurye yapılanması ile ulaşıyor. 2024 için önüne önemli bir hedef koyan PınarOnline, 3 yıl sonra Pınar Et’in yüzde 20’sinin online platform üzerinden gerçekleşmesini öngörüyor. Online satış sitesinde Pınar markalı ürünlerin yanı sıra farklı şirket veya girişimlerin ürünlerine de yer vereceklerini dile getiriyor Eyilik.

2022’de farklı alanlarda üretim yapan KOBİ’lere de açılacaklarını kaydeden Eyilik, “Çok çeşitli girişimlere önderlik yapacağız. Pınar Chef ile mutfaklara dijital master chef’ler adapte ettik. PınarOnline’da bir bloğumuz da tüketicimizin ve takipçilerimizin hizmetinde olacak” diyor.

PINAR ONLINE’IN KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

“Pazarlama alanına katkım olduğunu gördüm ancak beni asıl heyecanlandıran alan dijitalleşmeydi” diyen Eyilik, Yaşar Holding ile dijitalleşmeyi nasıl daha fazla entegre edebileceği üzerinde duruyor. Grup bünyesindeki şirketlerin genel müdürleriyle work shop’lar düzenliyor. Ortaya çıkanları yönetim kurulunun masasına koyuyor. Eyilik ve ekibi, e-ticaret platformu oluşturmak için yaptıkları sunum geçen yılın Haziran ayında yönetim kurulundan onay alıyor. Adı PınarOnline olarak konulan e-ticaret platformu geçen Haziran’da satışa başlıyor. PınarOnline, direkt olarak tüketiciye ulaşılan bir e-ticaret platformu. Hali hazırda içinde 300 tane ürün var. Yaşar bünyesindeki Viking Kağıt’ın hijyen ve kağıt grubu ürünlerini de ilk kez online olarak satışa sunuluyor.

Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Site, Pınar markalı ürünlerin platformu gibi başladı hedefimiz ilk defa buraya özel ürün gruplarını geliştirmek istiyoruz. Pınar Kasap markasıyla dana etinin daha çok lokum et, dallas gibi farklı ürün çeşitlerini bu platforma özel ürettik. Yurt dışındaki sosisleri ilk defa sitemizde tüketilerimizle buluşturduk. İhracattaki ürün gamını burada açtık” diyor.

PınarOnline, 9 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor, tabi başta Pınar Et, tüm kardeş şirketlerin desteğini de alıyor.