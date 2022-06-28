Murat Tabanlıoğlu ve D.ream AKM’nin üstünde İstanbul’un en iddialı lokantasını açacak

Türk Telekom, İstanbul’da sanat ve kültürün kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde yapının ruhunu yansıtacak şekilde özel tasarlanan Türk Telekom Lounge’ı geçen hafta açtı. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge alanında TV’den müziğe dijital platformların deneyimlenebildiği özel oturma ve dinlenme alanlarında keyifli zaman geçirebilecek. Tüm ziyaretçilere açık bu alanda, Türk Telekom’un dijital okuma platformu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu’nun da aralarında bulunduğu ürün ve servisler deneyimlenebilecek. Türk Telekom, Lounge’da, birçok özel buluşma ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gerek kültür sanat gerekse farklı içerikteki birçok buluşma Türk Telekom Lounge alanında katılımcılara açık olacak.

Türk Telekom’un Kurumsal İletişim Müdürü Funda Öge’nin ev sahipliğini yaptığı açılışta AKM’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu, hızlandırılmış bir turla 1950’lerin yalın ve işlevsel mimari anlayışının tipik bir örneği olarak kabul edilen eski ve yeni AKM’yi anlattı. Bilmeyenler için yazayım, eski AKM binasının mimarı Murat Tabanlıoğlu’nun babası Hayati Tabanlıoğlu idi. Mimar Feridun Kip ile mimar Rükneddin Güney tarafından projesi çizilen, 29 Mayıs 1946’da temeli atılan opera binası, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredildi. 1956’da Yüksek Mimar Mühendis Hayati Tabanlıoğlu’nun projesi ile inşaata devam edildi. Bina, 12 Nisan 1969’da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı. 27 Kasım 1970’te bir temsil sırasında çıkan yangından sonra bina tekrar onarılarak 1978 yılında Atatürk Kültür Merkezi adıyla açıldı ve sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin ikonik sanat ve kültür merkezi haline geldi. 29 Ekim 2021’de yenilenmiş yüzüyle açılan Atatürk Kültür Merkezi, 2040 kişilik Opera Salonu, 802 kişilik Tiyatro Salonu, Galeri, Çok Amaçlı Salonu, Çocuk Sanat Merkezi, Müzik Platformu, Müzik Kayıt Stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimarlık, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan bir Kütüphane, AKM Yeşilçam Sineması ve Tasarım Dükkânı’nı da içeren birimleriyle görkemli günlerine geri döndü.

Murat Tabanlıoğlu, bize yeni AKM’yi adeta çocukluğuna geri giderek ve babasıyla anılarını yeniden yaşayarak anlattı. “AKM, 10 yıl atıl kaldı. 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve yeni bir tasarım yapmamı istedi. Ben ATM’yi sıfırdan yapmadım, 1960’lerde yaşayan bir babanın izlerini devam ettirdim” diyen Tabanlıoğlu’nun gururu hem cümlelerinden hem de yüzündeki gururdan net olarak görülebiliyordu.

En zoru Fazıl Say'dır o da beğendi!

Yeni AKM’nin Taksim’den Nişantaşı ve Teknik Üniversite’ye bağlanan aksta 365 gün ve belki de 24 saat kullanılabilecek bir yer olacağını anlatan Tabanlıoğlu, AKM’nin çok iyi bir sezon geçirdiğini, akustiğinin Viyana ve Londra gibi dünyanın en ünlü filarmoni orkestraları ile “En zoru odur” dediği Fazıl Say’dan onay aldığını aktarıyor.

Murat Tabanlıoğlu, yeni AKM ile ilgili 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev kırmızı bir küre olan Opera Salonu gibi bölümlerle ilgili detaylı bilgi verdi ama bunlar çok yazılıp çizildiği için ben size yeni bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Hali hazırda AKM’de Divan, Kahve Dünyası ve Vakko L’Atelier çok şık yeme içme mekanları olarak ziyaretçilere hizmet veriyor. Tabanlıoğlu’nun verdiği bilgiye göre çok yakında AKM’nin üst katında muhteşem Boğaz manzarasıyla yeni bir restoran açılacak. Bu proje de Murat Tabanlıoğlu’nun hayallerinden biriymiş ve şimdi Doğuş Grubu’nun şirketi D.ream ile bu hayal gerçeğe dönüşecek.

Tabanlıoğlu, lokanta olarak nitelendirdiği projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söylüyor ve ekliyor: “Bu projede D.ream ile beraberiz. Onların da projeleri vardı ve benim hayalimle birleştirdik, beraber yola çıktık. Lokantayı AKM’nin üst katında açacağız, muhteşem bir Boğaz manzarası olacak. Aslında bütün İstanbul görülecek ve burada İstanbul yemekleri yenecek. Lokantanın hem yüksek hem daha hesaplı bölümleri olacak. Hem modern hem de nostaljik hisler uyandıran bir restoran olacak.”

Bu arada Murat Tabanlıoğlu’na projenin ne kadar tutacağını sordum, gülerek şu cevabı verdi: “Onu D.ream bilir, ben parayı harcarım.”

D.ream, 16 ülkede 142 lokasyona ulaştı

D.ream yani Doğuş Restaurant Entertaintment and Management ile ilgili biraz hatırlatma yapayım; Türkiye’de yeme içme sektörünü kurumsal standartlara taşıma amacıyla 2012 yılında kuruldu. Kurulur kurulmaz da çok hızlı satın almalara başladı. Hatta bir dönem sektörde D.ream’in seyyar tavuk pilavcıları bile alacağına dair espriler yapılmaya başlandı. D.ream, bugün 16 ülkede, 142 farklı lokasyonda ve 8 bin 500 çalışanıyla dev bir gruba dönüşmüş durumda… Nusr-Et, Borsa, Sait, Zuma, Vogue, Da Mario, Gina, Günaydın, Liman İstanbul grubun bünyesindeki markalardan bazıları...