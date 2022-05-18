Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılmalı

Bilindiği üzere, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle, Rusya ve Beyaz Rusya’ya Ukrayna üzerinden geçiş yapan tüm TIR’lar Sarp Kapısı’na yöneliyor. Rusya Federasyonu tarafında ise Kazbegi-Lars Kapısı’ndaki yenileme ve genişletme çalışması nedeniyle kısıtlı sayıda TIR giriş–çıkışına müsaade edilmiş durumda. Gürcistan tarafından yol güzergâhında TIR kuyrukları oluşmuş, bu nedenle giriş yapan taşıt sayısı da kısıtlan durumda. Pandemi önlemlerinin kaldırılmış olması sebebiyle de Sarp Kapısı’ndan özel taşıt ve yolcu giriş çıkışları arttı. Bu yoğunluk Sarp Kapısı’nda TIR kuyrukları oluşmasına sebep oldu.

Sarp Kapısı’nda ortalama günlük 800’e yakın aracın hem giriş hem de çıkış işlemleri yapılıyor. Hem ülkemiz tarafından yapılan çıkışlar ve hem de Avrupa üzerinden diğer ülkelerden gelen taşıtların Sarp Kapısı’nı kullanmaları bu yoğunluğu doruk noktasına çıkardı. Rusya tarafındaki kapının da kısıtlı çalışması bu kuyrukların oluşmasının en büyük sebebi. Yük boşaltıp, ülkemize dönüş için hem Rusya hem de Gürcistan yol güzergahında bekleyen Türk TIR’ları da bu durum nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Sarp Sınır Kapısı’nın hem transit yük, hem TIR, hem de yolcu özel taşıtların aynı anda girişi ve çıkışında kullanılması bu yoğunluğu kat be kat artırıyor. Bu sorunların çözümü için Muratlı Sınır Kapısı’nın bir an önce açılması zaruri hale gelmiştir. Muratlı Kapısı’nın açılması ile Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu dengelenecek ve kuyrukların tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum

Ayrıca, TIR kuyruklarının oluşmasına en büyük nedeni olan Rusya tarafındaki Lars Kapısı’nın yapımı nedeniyle kapının belli saatlerde kapatılması sorununun büyüme nedenlerinden biri. Bu mağduriyetin giderilmesi için Lars Kapısı’nda yapılmakta olan inşaatın hızlı bir şekilde bitirilmesi yönünde de girişimlerde bulunulmalı. Yaşanan TIR kuyrukları sorununun dış ticaretimizi olumsuz etkilememesi için Muratlı Kapısı’nın açılması ile Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilme açısından önemli.

Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısı’nın yoğunluğunu azaltmak ve Kafkasya ile Orta Asya Bölgesi’ne yapılacak ihraç yükü taşımaları için alternatif çıkış kapısı oluşturmak amacıyla Artvin’in Borçka ilçesinden Gürcistan’a açılacak Muratlı Sınır Kapısı için 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Muratlı Gümrük Müdürlüğü kuruldu. Ancak, sekiz yıl geçmesine rağmen hala Muratlı Sınır Kapısı’nın yapımına başlanmaması ve Sarp Sınır Kapısı’nın kapasitesinin üzerine çıkmasından dolayı, Orta Asya Bölgesi’ne yapılan taşımalarda hem Türkiye ve hem de Gürcistan tarafında oluşan TIR kuyrukları ihracatımıza olumsuz etki yapmaya başladı. Gürcistan’a açılan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer kapıların hem uzaklık ve hem de altyapılardaki yetersizlikler nedeniyle tercih edilmemesi, Türkiye genelinden Orta Asya Bölgesi’ne yapılacak taşımalarda tüm taşımacılarımızın Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etmesine neden oluyor ancak bu kapımızın kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle ister istemez araç kuyrukları oluşuyor.

Bunun yanında, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesi’ne yönelik ihracat hacmimizin her yıl artması nedeniyle de dış ticaret lojistiğimizde alternatif ulaşım güzergâhlarının oluşturulması bu bölgelere yapılacak ihracatımızın geliştirilmesine çok önemli katkı sağlayacak. Bunun için de Muratlı Sınır Kapısı’nın çok ivedilikle altyapı yatırımının hem ülkemiz ve hem de Gürcistan tarafında yapılması gerekiyor.