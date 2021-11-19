MÜSİAD başkanlığı hâlâ ateşten gömlek mi?

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) daveti ile hafta başında Uluslararası Yatırım Forumu’nun (IBF) 25’inci zirvesi için Bakü’deydik. IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun, Azerbaycan’ın başkentinde 30 ülkeden 600’e yakın iş insanını, 600’e yakın Azerbaycanlı iş insanıyla buluşturdu. Karabağ zaferini, ekonomik başarılarla taçlandırmak isteyen kardeş Azerbaycan’a tam zamanında çok önemli bir destek sağlanmış oldu. Bakü’de, MÜSİAD’ın ilk başkanı ile son başkanı aynı ‘icraat heyecanına’ sahipti.

Mahmut Asmalı, Bakü’den önce İstanbul’daki ilk basın toplantısında ‘asgari ücret’ ile ilgili önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz konusundaki görüşlerini destekleyen açıklaması’ medyada geniş yankı bulduğu için mutluydu. Yönetim kurulundaki isimlerle sohbet ettikçe, yeni çalışma alanlarını dinledikçe Başkan Asmalı’nın, MÜSİAD’da önceki yönetime göre daha yenilikçi ve daha kurumsal bir icraat planı uygulayacağı ortaya çıktı.

Erol Yarar ile sohbetimizde ise kendisinin “Bakü’ye 600 değil, 2 bin, 3 bin iş insanını getirirdik ama Kovid-19 tedbirleri yüzünden talepleri geri çevirmek zorunda kaldık” şeklindeki sözlerinden 30 yıl öncesi gibi çok heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. MÜSİAD’ı ve IBF’i 1990’larda hangi şartlarda kurduklarını ve büyütmeye çalıştıklarını anlatmaya başladı; “Biz MÜSİAD’ın ilk fuarlarını İzmir’de yapmıştık. Bir fuarımıza vali geldiğinde çok mutlu olmuştuk. 1995’teki fuarı yoğun yağış yüzünden su basınca, ertesi sene İstanbul’da yapma kararı almıştık. 1996’da İstanbul’daki fuarımıza ve ilk IBF zirvemize merhum Necmettin Erbakan Başbakan olarak, onunla birlikte Abdullah Gül Dışişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelmişti. Öncekilerde bir vali bile gelmezken 1996’dakinde çok mutlu olmuştuk.”

Başkanlık koltuğuna oturmak kolay mıydı?

MÜSİAD’ın geçmişinden konuşup daha fazla hatırlatma yapmamak 11 bin üyeli 60 bin şirketi temsil eden bu güzide kuruluşumuza haksızlık olur. MÜSİAD, Mayıs 1990’da 12 gönüllü isim tarafından, Necmettin Erbakan’ın isteği Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Özal ile istişareler sonucunda kuruldu. Tam adlarıyla 12 kurucu, Erol Mehmet Yarar, Bayram Ali Bayramoğlu, Abdurrahman Esmerer, Natık Akyol, Şekib Avdagiç, Mehmet Gönenç, Mahmut Ekrem Ensari, Arif Gülen, Halil Ayan, Cihangir Bayramoğlu, Mehmet Turgut ve Ahmet Yıldırım. 1990’dan 1999’a kadar kurucu başkan olarak Erol Yarar görev yaptı. Erol Yarar’ın babası TÜSİAD üyesiydi ve bu yönüyle de ilk yıllarda çok gündem olmuştu. Ardından Ali Bayramoğlu (1999- 2004) ve 1993’ten 2000 yılına kadar genel sekreter olarak görev ifa eden Ömer Bolat başkanlık koltuğuna (2004-2008) oturdu. Yarar ve Bayramoğlu başkanlık dönemlerinde dönemin siyaset ve yargı ortamında çok zor ve stresli günler, aylar yaşadı.

Kapatma davası da açılmıştı

28 Şubat 1997 post modern darbesiyle başlayan süreçte, Ankara DGM Başsavcılığı dönemin MÜSİAD Başkanı Erol Yarar hakkında TCK 312/2 maddesindeki ‘Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açmıştı. İddianamede, MÜSİAD’ın kapatılması da talep edilmişti. Ali Bayramoğlu’nun başkanlık döneminin (1999-2004) önemli bir kısmı da hem siyaset hem yargı açısından zorlu yıllardı. Ömer Bolat ise genel sekreterlik döneminde yaşadığı stresten uzak bir başkanlık (2004- 2008) görevi yaptı. Sonraki başkanlar ise iktidardaki Ak Parti’nin sermaye tabanı olarak kabul edilen MÜSİAD’a genel başkan oldukları için daha rahattı. Öyle ki zamanla MÜSİAD üyelerinin, diğer iş dünyası örgütlerindeki gücü iyice öne çıktı. Örneğin yıllarca dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlık seçimlerinde küçük bir grup olarak etkili olabilen MÜSİAD üyeleri, 2005’te İTO’da Murat Yalçıntaş ile seçimi kazandı ve sonraki bütün seçimlerde de aynı başarıyı sürdürdü.

MÜSİAD’ın 25’inci yılında (2015) Adem Dönmez’in hazırladığı “25 Yılın Hikayesi’ adlı kitapta Erol Yarar, “MÜSİAD Başkanı olmak ateşten bir gömlektir. Başkan olunca, 3 tane ateşten gömleği üstüne giyiyorsun. Bir tanesi üyelerine karşı sorumluluktur. İkincisi ailenin, çocuklarının vaktinden çalacak, onlarla geçireceğin güzel anları minimize edeceksin. Çocuklarını adeta yetim gibi koyacaksın. Üçüncüsü de ilahi sorumluluktur. Sana bu makam verildi. Bunun hesabını vereceksin. Bu yüzden MÜSİAD Başkanı olmak kolay bir görev değildir” diyor.

Bu tarife göre MÜSİAD Başkanlığı, büyük bir iş insanı örgütünü yönetmenin sorumluluğu bakımından hâlâ ateşten gömlek olabilir ama 1990-2002 yılları arasında MÜSİAD Başkanlığı yapmak çok başka nedenlerle tam manasıyla ateşten gömlek giymek gibiydi. Şimdiki MÜSİAD başkanları çok şanslı sayılmaz mı?

Eski Başkan, 400 milyon liralık yatırımla peynirde zirveyi zorluyor

Bakü’de MÜSİAD eski Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile de karşılaştık. Peynir ve zeytinde güçlü üretim altyapısına sahip olan Kaanlar’ın çok büyük yatırımları sürdürdüğünü belirten Abdurrahman Kaan, Trakya’da 10 ile yayıldıklarını, İzmir’e doğru da ikinci fabrikanın inşaatını sürdürdüklerini söylüyor. Aydın’da 61 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikanın kaba inşaatı tamamlanmış, 1 yıl içinde açılacak. Samsun Kavak’a da 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika inşa ediliyor. Trakya (Tekirdağ), günde 900 ton süt işleyerek beyaz peynir üretiyor, Aydın ise 2023 Haziran’da açılacak ve günde 1000 ton süt işleyerek kaşar peyniri üretecek. Yeni fabrikanın yanına süt tozu üretim tesisi de inşa edilecek. Kaanlar’ın yeni yatırımları 400 milyon lirayı bulacak. Toplam çalışan sayısı 2 bine ulaşacak. Abdurrahman Kaan, “Bu yatırımlarla Türkiye’de peynir üretiminde bir numara olacağız. Şu anda günde 120 ton peynir üretiyoruz, bu rakam yeni yatırımlar devreye alındığında günde 250 tona çıkacak. Zeytinde yıllık 30 bin tonluk üretimle ikinci sıradayız” diyor.