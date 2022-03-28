Müsilajı besleyen Körfez çamuru 120 milyon dolara temizlenecek

GEÇEN yaz yoğunluğu ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirleri alarma geçiren “müsilaj”ın (deniz salyası) besin kaynağının temizlenmesi konusunda önemli bir adımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kartepe Zirvesi”nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı:

- İzmit Körfezi’nde biriken dip çamurunun temizliğini yapacağız.

“Kartepe Zirvesi”nde NTV’den Seda Öğretir’in yönettiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın ve oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın konuştuğu “Denizler ve Geleceğimiz” panelini izledim.

Daha sonra bu yıl “Dirençli Şehirler” ana temasıyla gerçekleşen “Kartepe Zirvesi”nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’la sohbet ettim.

Büyükakın’a Bakan Kurum’un anlattığı İzmit Körfezi çamurunun temizlenmesi konusunu sordum, anlattı:

- İzmit Körfezi’nin uç kısmında birikmiş 11.5 milyon metreküplük dip çamuru var. Bu çamurda müsilajın besin kaynağı olan azot ve fosfor yoğunluğu söz konusu. O çamurun 8.5 milyon metreküplük bölümünün çıkarılıp bertaraf edilmesi söz konusu olacak.

Geçen yaz yaşanan müsilaj alarmı üzerine Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirlerin valileri ve belediye başkanlarının çözüm için bir araya geldiğini anımsattı:

- TÜBİTAK MAM da çözüm araştırmalarında devreye girdi. TÜBİTAK Başkanımızın önderliğinde bir Bilim Kurulu oluştu. Bilim Kurulu, müsilajı besleyen azot ve fosforun denizde birikmesini önleyecek ileri biyolojik arıtma konusuna işaret etti.

Doç. Büyükakın, İzmit Körfezi’ndeki dip çamurunun temizliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi şeklinde gerçekleşeceğini bildirdi:

- Söz konusu dip çamurunun temizliği için 120 milyon dolarlık bir harcama söz konusu olacak. Bu harcamayı iki bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Çalışma 5 yıl sürecek.

Çamurun temizliğinin nasıl gerçekleşeceğini merak ettim, açıkladı:

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bir gemisi var. O gemi işlemi yürütecek. Gemi çamuru sulandırarak pompa ile çekecek. Çamur önce membran havuzunda toplanacak. Sonra da bertaraf edilecek.

Körfez çamuru temizliği için dış kaynak kullanımının söz konusu olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Yapılacak harcamanın Türk Lirası karşılığı 1.7 milyarı bulacak. Bunun 500 milyon lirasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Kalanını iki bakanlığımız finanse edecek.

Doç. Büyükakın’la konuşurken Nuh Çimento’nun 2010 yılında Hereke’de kurduğu atık çamuru kurutma tesisini anımsadım:

- Nuh Çimento, Kocaeli’nden Trakya’ya uzanan bölgede 60 dolayında fabrikanın kimyasallar içeren atıklarını kurutup kömürle birlikte yakıyor. Çimento üretimindeki ısıyı sağlamada kullanıyor. İzmit Körfezi dip çamuru için de böyle bir şey söz konusu olur mu?

Şu yanıtı verdi:

- Çamuru kurutmak kolay bir işlem değil. Kurutulacak çamur çimento fabrikalarında, parke taşı yapımında kullanılabilir mi onlar araştırılacak.

Doç. Büyükakın, “Denizler ve Geleceğimiz” panelinde de arıtma sistemleriyle ilgili şu nokta üzerinde durdu:

- Biyolojik arıtmada azot temizleniyor. İleri biyolojik arıtmada fosfor temizliği de gündeme geliyor. İleri biyolojik arıtma 1 milyar liralık bir yatırımla gerçekleşebiliyor.

Marmara Denizi’nde ileri biyolojik arıtma için gereken kaynak konusunun altını çizdi:

- Marmara’da arıtma için gereken kaynak 20 milyar lirayı bulur gibi hesaplanıyor.

Marmara’daki müsilajı besleyen İzmit Körfezi dip çamurunu temizlemek 120 milyon dolara mal oluyor, 5 yıl sürüyor.

Körfez çamuru bize, doğaya saygının, doğayı kirletmemek için önlem alınmasının önemini bir kez daha anımsatıyor…

Dev alt yapı projelerine imza atan Türkiye, Marmara’yı koruyacak ileri biyolojik arıtmaya 20 milyar lirayı bulamaz mı?

Hint Okyanusu’nun suyu Körfez’e karışınca Balon balığı da olur

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın, “Denizler ve Geleceğimiz”panelinde İzmit Körfezi’nde uçakla sintine denetimi yaptıklarını belirtti:

- Örneğin bir gemi, Hint Okyanusu’ndan aldığı suyu sintine boşaltımı sırasında İzmit Körfezi’nde bırakınca denizde farklı etkileşimler olabiliyor. Bunun için denetimleri sıkı tutuyoruz.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, araya girdi:

- Marmara Denizi’nde “Balon Balığı” görülmesi gibi olayları işte bu gibi nedenlerle yaşıyoruz.

Japonya’da çöpleri evlerde 42 ayırıma tabi tutan kasaba var

OYUNCU Engin Altan Düzyatan, fotoğraf merakı için Afrika’da dolaşırken temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılara tanık olduğunu anlattı:

- Afrika’da insanlar içme suyuna erişemezken biz sularımızı kirletiyoruz. Bu kirliliğin başında da plastik atıklar geliyor. Kirliliği önlemede bireysel farkındalıklar çok önemli rol oynuyor.

Japonya’dan örnek verdi:

- Japonya’nın kaynağından çöp ayrıştırma işi önemli bir örnek. Evlerde, otellerde, iş yerlerinde 9 çeşit ayrıştırma yapılıyor. Ayrıştırmayı hakkıyla yapmayan ceza ödüyor.

Yine Japonya’dan en uç örneği gündeme getirdi:

- Kamikatsu adlı 2 bin 500 kişilik kasabada çöpte 42 çeşit ayrıştırma yapılıyor.

Türkler’in Almanya milli gelirine katkısı 100 milyar Euro’yu aşıyor

ALMANYA’da Yeşiller Partisi’nden bir dönem milletvekilliği yapan Kelkit doğumlu Özcan Mutlu’nun “Almanya Nasıl Vatan Oldu?” kitabının İstanbul’daki tanıtım toplantısındayız.

Doğan Kitap’tan çıkan kitabın tanıtım buluşmasına katılanlar arasında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mercator Vakfı Türkiye Temsilcisi Jennes Tessmann, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de var.

Özcan Mutlu, buluşmada Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes’le yaptığı söyleşide, Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının 60 yılını aralarında Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin de bulunduğu 27 kişinin öyküsü üzerinden anlatmaya çalıştığını belirtti.

Mutlu, Almanya’daki Türkler’in ülkeye katkısını şöyle özetledi:

- Almanya’daki Türkler’in ülkenin milli gelirine yıllık katkısı 100 milyar Euro’nun üzerinde. Sadece döner bile 30 milyar Euro’luk bir ekonomi oluşturuyor. Almanya’da Türkler’in sahibi olduğu iş yerleri 850 bin kişi istihdam ediyor.

Mutlu, kitabın telif gelirinin Aydın Doğan Vakfı’nın “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” projesine yöneleceğini bildirdi.

Aydın Doğan da kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısında şu mesajı verdi:

- Bu, doğdukları ülkeyi hiç unutmadan, hakkında hiçbir şey bilmedikleri Almanya’yı yeni vatan haline getiren ve yetiştirdikleri evlatlarıyla iki ülkeye de zenginlik katanların kitabı. Her iki ülke de bu insanlara çok şey borçlu.