Musk ve Bezos ikilisi ne yapar?

Musk-Bezos ikilisinin ortak özelliği, vergi vermeyi ve hukuku sevmemeleri. Uzay çalışmalarına etkin olarak girmeleri ciddi sıkıntılar yaratabilir. Dünyamız dışında kalan uzay hukuku belirlenmeden bu iki kafadarın girişimleri insanlığın başını çok ağrıtacak.

Şu günlerin dünya gündeminin derinliklerinde Elon Musk ve Jeff Bezos adlı iki kafadarın ‘"uzay oyunu"nun tanığı oluyoruz. Musk‘ı elektrikli otomobil üreten Tesla’dan, Bezos’u da kapısından sendikanın giremediği Amazon’dan tanıyoruz. Önce Elon Musk... Musk, elektrikli otonun imza sahibi, bunu kabul edelim. Bu Tesla’nın piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon $... Bunda NASA‘nın Ay ve Mars çalışmalarını ona tepsi içinde ikram etmesinin etkisi büyük. NASA ikramla da yetinmiyor, Musk'ın yatırımlarına hibe veriyor. Musk'ın hedefi, uydular arasında seyahatlerin isim babası olmak. Mars‘a çıkıp yerleşmek istiyor. Bunun adına "uygarlık" diyor. Bu iş için geliştirdiği Space X dünyanın en kıymetli start up'ı. Değeri 74 milyar $. NASA’dan 2.9 trilyon $ hibe aldı. Ama sonrasında "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle bu hibe askıya alındı.

Jeff Bezos ise Amazon olayının yaratıcısı. Dünyanın en ucuz kargo şirketi. Bu yüzden çalışanları sözleşmesiz. Mart ayında bir sendika, yetki için oylamaya gitti. Çalışanları tehdit etti, oylama olumsuz sonuçlandı. O da uzay çalışmalarının içinde. "Blue Origin"’ adını verdiği bir kuruluşu var ve bu işe dört elle sarılmış durumda. Zira Amazon şirketinin başı dertte. Davalar arttı, yargılama sayısı çok artınca Amazon başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Uzay konusu onun için yeni bir hobi, hem de çok kârlı bir olay. Bununla kalmadı, basın işine girdi, Washington Post gazetesini satın aldı. Yetinmedi, Metro-Goldwyn Mayer film şirketini 9 milyar $’a almaya hazırlanıyor. "Amazon Sınırsız" kitabının yazarı B. Stanes onun için "doyumsuz" deyimini kullanıyor.

İkilinin ortak özelliği, vergi vermeyi ve hukuku sevmemeleri. Bu ikili her işe girebiliyor.

Ama uzay konusu daha da çetrefil. Bu alanın kime ait olduğu belli değil. Aynı zamanda kuralları koyan bir hukuk çerçevesi de yok.

Dünyamız dışında kalan alanın hukuku belirlenmeden bu 2 kafadarın olur-olmaz işleri, çok yakın zamanda insanlığın başını çok ağrıtacağa benzer.

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye’nn AB Schengen Askeri Kanadına katılma istemine resmi cevap gelmedi, bu konu yakından izlenmeli diyorum.