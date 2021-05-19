Mustafa Kemal Paşa halkını ölüm uykusundan kaldırdı

HANS Tröbst, Birinci Dünya Savaşı’nda Baltık Cephesi’nde piyade yüzbaşıydı. Versay Antlaşması ile Almanya’nın işgal edilmesini içine sindirememişti:

Damarlarında asker kanı dolaşan ve fevkalade maceracı mizaca sahip Yüzbaşı Tröbst, Almanya’da Versay Antlaşması’na karşı hiçbir direnmenin olmamasından hicap duyuyordu.

Tröbst, bu duyguları yaşarken Almanya’nın müttefiki olan ve Sevr ile işgal edilen Anadolu’daki gelişmeleri öğrendi:

-Mustafa Kemal Paşa, bir direniş hareketi başlatmıştı. Bu harekete katılmalıydım.

1920 yılının koşullarında, sonbahar ve kış aylarında uzun, maceralı bir yolculuğa çıktı:

-Hedefim Mustafa Kemal Paşa’nın direniş ve kurtuluş hareketine katılmaktı.

Fransız denetimindeki Varna’dan kaçak bindiği bir gemiyle İstanbul’a ulaştı:

-İstanbul’dan da gemiyle yola çıktım. Anadolu’daki kurtuluş hareketine gizli destek veren insanların yardımıyla İnebolu’ya vardım. Ankara’ya gitmek için haftalarca onay bekledim. Onay gelince Ankara yollarına düştüm.

2017 yılı Aralık ayının sonunda TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’dan yeni yıl hediyesi olarak kitap geldi:

-Yeni yılınızı Yüksel Pazarkaya’nın çevirisi ile basımını gerçekleştirdiğimiz bir anı kitabı ile kutlamak istedim.

Bülent Ünal’ın sözünü ettiği anı kitabı Hans Tröbst’e aitti:

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı, Asker Kanı, Baltık’tan Kemal Paşa’ya…

Yüksel Pazarkaya, kitabın önsözünde Tröbst’ün yolculuğunu özetleyip ekledi:

-Tröbst, savaşın sonuna kadar çeşitli görevlerle cepheden cepheye, köyden köye Anadolu’yu karış karış dolaştı.

Önsözde Tröbst’ün Kurtuluş Savaşı sonrası dönemi için şu bilgi yer aldı:

-Tröbst, savaştan sonra kısa süre Devlet Demir Yolları’nda görevli olarak Eskişehir’de yaşadı. Ardından Almanya’ya dönüp gazetecilikte karar kıldı. Tanınmış bir yurtdışı muhabiri oldu.

Kitabın hem önsözünde, hem de son bölümünde Yüzbaşı Hans Tröbst, Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili özet yorumuna şu cümleyle girdi:

-Türkiye’nin kurtarıcısını bugün her çocuk tanıyor.

Ardından sürdürdü:

-Mustafa Kemal Paşa, kaderin adamı olduğunu duyumsadı, halkını ölüm uykusundan kaldırdı ve onun yine kendine güvenini sağladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün içindeki sesi, kehaneti dinleyerek dosdoğru yolunu izlediğini vurguladı:

-Üç yıl süren fedakarlık dolu bir çalışmayla, üç yıllık yıpratıcı bir savaştan sonra muazzam hedefine erişti.

Tröbst, varılan hedefin altını da şöyle çizdi:

-Türk topraklarında hiçbir düşman kalmadı, milletler topluluğu içinde saygın ve çekinilen güç olarak haklı yerini aldı.

Kurtuluş Savaşımızda görev alan Alman Yüzbaşı Hans Tröbst’ün 1925’te Leipzig’de yayınladığı anı kitabındaki saptamasını bugün, 19 Mayıs 2021’de yeniden okuyalım:

Mustafa Kemal Paşa, halkını ölüm uykusundan kaldırdı ve onun yeniden kendine güvenini sağladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…

Kader, büyük çaresizlik Anında ‘yazgıdan talep Edilen adam’ı verdi

KURTULUŞ Savaşımızda görev alan, gözlemler yapan Alman Yüzbaşı Hans Tröbst, “Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı, Asker Kanı, Baltık’tan Kemal Paşa’ya” adlı anı kitabının sonsöz bölümünde Sevr Antlaşması’na değindi:

-Bu antlaşmanın üzerinden 5 yıl geçti. Bir zamanlar ölümcül yaralı Türkiye şimdi güçlü bir yükselişte.

Dünyanın Türk Kurtuluş Savaşı’nı şaşkınlıkla izlediğini belirtti:

-Gurur veren binanın Lozan’da son yapıtaşı yerleştirildiğinde dünya kendi kendine soruyordu: Bu nasıl mümkün oldu?

Sevr Antlaşması ve sonrasındaki Kurtuluş Savaşı’na ilişkin gözlemini şöyle özetledi:

-Evet, yenilmiş ve yıkılmış bir ülke en korkunç savaşlardan birinin hemen ardından silaha sarılmış, muktedir İngiltere ve uydularının dikte ettiği, sonsuza kadar geçerli olmasını istediği barış antlaşmasını paramparça nasıl etmişti.

Bu noktada soruyu yineledi:

-Bu nasıl mümkün olmuştu?

Yanıtını şöyle verdi:

-Kader, çaresizliğin en büyük olduğu anda ülkeye “her çaresiz halkın” yazgıdan talep etmeye hakkı olduğu adamı verdi.

Darüşşafaka’ya 4 ayda 68 bin 556 kişi bağış yaptı

DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem’den Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı da kapsayan bir bilgilendirme mesajı geldi:

-30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da 28 ilde düzenleyeceğimiz sınavımıza şu ana kadar 1544 aday web sitemiz üzerinden başvurdu. Başvuranların 1038’i tüm evraklarını okulumuza ulaştırdı. Başvurular geçtiğimiz yılların üstünde gerçekleşti.

Öktem, öğrencilerin araştırmalarından bir örnek paylaştı:

-TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na “Üzüm Bağlarında Çalışan İşçilerin Akciğer Kanserine Yakalanma Nedenleri ve Çözüm Önerileri” projesiyle başvuran 11. Sınıf öğrencimiz Enes Özden, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin kazandığı bir ödülün altını çizdi:

-Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) “Kurumsal Yönetim Ödülleri” kapsamında STK’lar arasında 10 üzerinden 9.66 ile birincilik ödülüne layık görüldük.

Ardından bağışları özetledi:

Ocak-Nisan 2021 döneminde 68 bin 556 tekil hayırsever Darüşşafaka Cemiyeti’ne 54 milyon 708 bin 510 TL’lik destek verdi.

Bağış yapanların 758’i kurumsal destekçilerdi. Bağış rakamımızda hedef/gerçekleşme oranımız yüzde 106 oldu.

Bu yıl şu ana kadar “Kişi Adına Uzun Vadeli Bağış Fonları” şeklinde bağış olarak da iş insanı Haşim Gürdamar ve tiyatro sanatçısı rahmetli Handan Uran Ertuğrul’un hamiyetperver bağışlarıyla iki fon kuruldu.

“Kişi Adına Uzun Vadeli Bağış Fonları” Kurulan iki fonun geliri ile her yıl yaklaşık 60 öğrencimizin tüm giderleri karşılanabilecek.

Darüşşafaka Cemiyeti yönetimi, sağladıkları güven, başarılı öğrenciler yetiştiren eğitim kurumları için, hayırseverler de kurumu ayakta tutan bağışları için kutlamayı, alkışı hak ediyor…