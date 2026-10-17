Müşteri daha sormadan…

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Havalimanındasınız, güvenlik­ten yeni geçtiniz. Telefonu­nuza havayolunun uygulamasın­dan bir bildirim düşüyor: "Uçağı­nızda iki saat rötar var, özür dileriz. Londra aktarmanızı kaçıracağı­nız için sizi 21.40'taki sefere aldık, koltuğunuz yine cam kenarı. Bek­lerken lounge'a davetlisiniz, biniş kartınız girişe tanımlı. Mil hesabı­nıza da 2000 mil eklendi."

Eskiden bu haberi kapıdaki ek­randan öğrenir, aktarma masasın­daki kuyrukta yeni bir uçuş bulma­ya çalışır, saatlerce de bir sandal­yede geçirirdiniz. Şimdi havayolu şirketi, seyahatinizin geri kalanını sizinle düşünüyor ve sorunu daha sizin gündeminize girmeden çözü­yor. Müşteri deneyiminde yeni dö­nem tam olarak burada başlıyor: Müşteri daha bir şey sormadan.

Üç soru, üç çağ

Müşteri sormuyor, ama biz müş­teri deneyiminin kısa tarihini üç soruyla anlatalım. İlki "Müşteri ne dedi"ye odaklanıyordu. Şika­yetler, anketler ve çağrı merkezi kayıtları raporlara girer, üründe gerekli düzenleme aylar sürebi­lirdi. Müşterinin sesi yaşayan bir girdi değil, çoğu zaman bir arşivdi.

Dijitalleşmeyle soru "Müşte­ri ne yaptı" oldu. Hangi ekranda beklediğini, sepetini nerede terk ettiğini anlık görebilir hale geldik. Ancak analitik yalnızca gösteri­yordu; yorumlamak ve harekete geçmek hala insanın işiydi.

Bugünün sorusu ise "Müşteri neye ihtiyaç duyacak". Yapay zekâ, müşterinin geçmiş davranışların­dan ve içinde bulunduğu bağlam­dan bunu çıkarabiliyor; agentic AI ise bu anlayışı aksiyona dönüştü­rüyor. "Uçağınız iki saat rötarlı" demek bir bildirimdir. Bir sonra­ki uçuşa almak, koltuğu ayırmak ve lounge girişini tanımlamak ise hizmetin kendisidir.

Sürtünme artık bir veri

Şirketler yıllarca sürtünmeyi azaltmaya çalıştı: Daha az form, daha az tıklama, daha kısa bekle­me. Bununla birlikte, sürtünme adımları da yapay zekâ ile anlam kazanıyor. Müşterinin takıldığı her adım, yarıda bıraktığı her iş­lem, şirkete ücretsiz bir inovas­yon önerisi sunuyor.

Çağrı kayıtları, uygulama yo­rumları ve sohbet geçmişleri bü­yük ölçekte analiz edildiğinde yal­nızca şikayet edenleri değil, hiç­bir şey söylemeden vazgeçenleri de anlamak mümkün hale geliyor. Müşteri neden başvurusunu ta­mamlamadı? Hangi aşamada kara­rından döndü? Binlerce kişinin ay­nı formun aynı alanında duraksa­ması, bir sonraki ürün sürümünün tasarım girdisi olabilir. Tekrarla­nan bir şikayet, yeni bir hizmetin başlangıç noktasına dönüşebilir. Geri bildirim artık yalnızca geçmi­şi ölçmüyor, Ar-Ge'yi de besliyor.

Siteye girmeyen müşteri

Her sürtünme de ortadan kaldı­rılmamalı. Yüksek tutarlı bir öde­medeki ek onay ya da kişisel ve­ri paylaşımından önce alınan izin, gereksiz bir engelden ziyade gü­venin parçası. Bir de ince bir çiz­gi var: "Beni tanıyor" hissiyle "Be­ni izliyor" hissi arasındaki çizgi. Müşteri, sistemin ihtiyacını han­gi veriye dayanarak öngördüğünü anlayabilmeli, müdahaleyi kont­rol edebilmeli ve gerektiğinde red­dedebilmeli. Proaktif deneyimin değeri, müşteriye daha az iş bıra­kırken kontrolün kendisinde ol­duğunu hissettirmesinde yatıyor.

"Bana 10 bin TL'nin altında, sev­diğim kahve türlerini yapabilen, gelecek hafta teslim edilecek bir kahve makinesi bul." Yakında bu cümle alışverişin başlangıcı ve so­nu için yeterli olabilir. Müşterinin agent'ı ürünleri, stok durumunu, teslimat ve iade koşullarını kar­şılaştıracak, belirlenen bütçe ve izinler çerçevesinde satın almayı tamamlayacak.

Bu durumda e-ticaretin bazı ku­ralları değişiyor. Müşteriyi siteye çekmek, uygulamada tutmak ve satın alma yolculuğunu optimize etmek tek başına yeterli olmaya­bilir. Çünkü müşteri, karar verir­ken şirketin dijital mağazasına hiç uğramayabilir. Bir sonraki aşama­da ajanlar havayolunun, otelin ya da bankanın sistemleriyle doğru­dan konuşacak. Bunun protokol­leri bugün geliştiriliyor. Henüz tek bir standart altında birleşmiş bir "Internet of Agents" yok ancak bu dünyanın kuralları yazılıyor.

Dikkat ekonomisinden yetki ekonomisine

Son yirmi yıl dikkat ekonomisi­nin yıllarıydı. Şirketler müşteriyi ekrana çekmek, uygulamada tut­mak ve satın alma kararını hızlan­dırmak için yarıştı. Önümüzde­ki dönemde rekabetin yeni ekse­ni yetki olabilir. Müşteri dikkatini vermek yerine, sınırlarını kendisi­nin belirlediği bir AI ajanına kendi adına karar verme yetkisi verecek. Şirketler de bu ajanın tercih ettiği seçeneklerden biri olmak için ya­rışacak.

Böylelikle, B2C'nin yanına ye­ni bir kategori ekleniyor: B2A, ya­ni Business-to-Agent. Bu dünyada ajan yalnızca ürün açıklamasına veya fiyata bakmayacak. Teslimat sözleri tutuluyor mu, iadeler so­runsuz işliyor mu, stok bilgisi gün­cel mi? Şirketin dijital ortamdaki beyanıyla gerçek performansı ara­sındaki fark, tercih edilme olasılı­ğını doğrudan etkileyecek.

Şirketler artık insanların dene­yimi kadar, onların adına hareket eden agent'ların deneyimini de tasarlamak zorunda. Aksi halde müşteriyle aralarına giren agent ilişkinin yeni sahibi olabilir. Öl­çümler de değişecek: "Sorulma­dan çözülen sorun oranı" gibi gös­tergeler eklenecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, "agent hatalı işlem yaptığında sorumlu kim?" sorusu­nun da düzenleyici gündeme bir an önce girmesi gerekiyor.

Dördüncü soru

Önce "Müşterimiz neden mem­nun değil" diye sorduk. Sonra "Ne­rede takıldığını”. Ardından "Daha istemeden onun için ne yapabili­riz" sorusu geldi. Şimdi dördün­cü soru geliyor: "Müşterimizin agent'ı neden bizi seçsin?" Bu soru, müşteri deneyiminin geleceği ka­dar rekabetin kurallarını da değiş­tirebilir. Geleceğin en iyi müşteri deneyimi, en hızlı cevap verenden çok, müşterinin soru sormasına en az ihtiyaç bırakan deneyim olacak. Kazananlar ise müşterinin adına hareket eden agent'ların da güven­le tercih edebildiği şirketler ara­sından çıkacak.