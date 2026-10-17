Müşteri daha sormadan…
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER
Havalimanındasınız, güvenlikten yeni geçtiniz. Telefonunuza havayolunun uygulamasından bir bildirim düşüyor: "Uçağınızda iki saat rötar var, özür dileriz. Londra aktarmanızı kaçıracağınız için sizi 21.40'taki sefere aldık, koltuğunuz yine cam kenarı. Beklerken lounge'a davetlisiniz, biniş kartınız girişe tanımlı. Mil hesabınıza da 2000 mil eklendi."
Eskiden bu haberi kapıdaki ekrandan öğrenir, aktarma masasındaki kuyrukta yeni bir uçuş bulmaya çalışır, saatlerce de bir sandalyede geçirirdiniz. Şimdi havayolu şirketi, seyahatinizin geri kalanını sizinle düşünüyor ve sorunu daha sizin gündeminize girmeden çözüyor. Müşteri deneyiminde yeni dönem tam olarak burada başlıyor: Müşteri daha bir şey sormadan.
Üç soru, üç çağ
Müşteri sormuyor, ama biz müşteri deneyiminin kısa tarihini üç soruyla anlatalım. İlki "Müşteri ne dedi"ye odaklanıyordu. Şikayetler, anketler ve çağrı merkezi kayıtları raporlara girer, üründe gerekli düzenleme aylar sürebilirdi. Müşterinin sesi yaşayan bir girdi değil, çoğu zaman bir arşivdi.
Dijitalleşmeyle soru "Müşteri ne yaptı" oldu. Hangi ekranda beklediğini, sepetini nerede terk ettiğini anlık görebilir hale geldik. Ancak analitik yalnızca gösteriyordu; yorumlamak ve harekete geçmek hala insanın işiydi.
Bugünün sorusu ise "Müşteri neye ihtiyaç duyacak". Yapay zekâ, müşterinin geçmiş davranışlarından ve içinde bulunduğu bağlamdan bunu çıkarabiliyor; agentic AI ise bu anlayışı aksiyona dönüştürüyor. "Uçağınız iki saat rötarlı" demek bir bildirimdir. Bir sonraki uçuşa almak, koltuğu ayırmak ve lounge girişini tanımlamak ise hizmetin kendisidir.
Sürtünme artık bir veri
Şirketler yıllarca sürtünmeyi azaltmaya çalıştı: Daha az form, daha az tıklama, daha kısa bekleme. Bununla birlikte, sürtünme adımları da yapay zekâ ile anlam kazanıyor. Müşterinin takıldığı her adım, yarıda bıraktığı her işlem, şirkete ücretsiz bir inovasyon önerisi sunuyor.
Çağrı kayıtları, uygulama yorumları ve sohbet geçmişleri büyük ölçekte analiz edildiğinde yalnızca şikayet edenleri değil, hiçbir şey söylemeden vazgeçenleri de anlamak mümkün hale geliyor. Müşteri neden başvurusunu tamamlamadı? Hangi aşamada kararından döndü? Binlerce kişinin aynı formun aynı alanında duraksaması, bir sonraki ürün sürümünün tasarım girdisi olabilir. Tekrarlanan bir şikayet, yeni bir hizmetin başlangıç noktasına dönüşebilir. Geri bildirim artık yalnızca geçmişi ölçmüyor, Ar-Ge'yi de besliyor.
Siteye girmeyen müşteri
Her sürtünme de ortadan kaldırılmamalı. Yüksek tutarlı bir ödemedeki ek onay ya da kişisel veri paylaşımından önce alınan izin, gereksiz bir engelden ziyade güvenin parçası. Bir de ince bir çizgi var: "Beni tanıyor" hissiyle "Beni izliyor" hissi arasındaki çizgi. Müşteri, sistemin ihtiyacını hangi veriye dayanarak öngördüğünü anlayabilmeli, müdahaleyi kontrol edebilmeli ve gerektiğinde reddedebilmeli. Proaktif deneyimin değeri, müşteriye daha az iş bırakırken kontrolün kendisinde olduğunu hissettirmesinde yatıyor.
"Bana 10 bin TL'nin altında, sevdiğim kahve türlerini yapabilen, gelecek hafta teslim edilecek bir kahve makinesi bul." Yakında bu cümle alışverişin başlangıcı ve sonu için yeterli olabilir. Müşterinin agent'ı ürünleri, stok durumunu, teslimat ve iade koşullarını karşılaştıracak, belirlenen bütçe ve izinler çerçevesinde satın almayı tamamlayacak.
Bu durumda e-ticaretin bazı kuralları değişiyor. Müşteriyi siteye çekmek, uygulamada tutmak ve satın alma yolculuğunu optimize etmek tek başına yeterli olmayabilir. Çünkü müşteri, karar verirken şirketin dijital mağazasına hiç uğramayabilir. Bir sonraki aşamada ajanlar havayolunun, otelin ya da bankanın sistemleriyle doğrudan konuşacak. Bunun protokolleri bugün geliştiriliyor. Henüz tek bir standart altında birleşmiş bir "Internet of Agents" yok ancak bu dünyanın kuralları yazılıyor.
Dikkat ekonomisinden yetki ekonomisine
Son yirmi yıl dikkat ekonomisinin yıllarıydı. Şirketler müşteriyi ekrana çekmek, uygulamada tutmak ve satın alma kararını hızlandırmak için yarıştı. Önümüzdeki dönemde rekabetin yeni ekseni yetki olabilir. Müşteri dikkatini vermek yerine, sınırlarını kendisinin belirlediği bir AI ajanına kendi adına karar verme yetkisi verecek. Şirketler de bu ajanın tercih ettiği seçeneklerden biri olmak için yarışacak.
Böylelikle, B2C'nin yanına yeni bir kategori ekleniyor: B2A, yani Business-to-Agent. Bu dünyada ajan yalnızca ürün açıklamasına veya fiyata bakmayacak. Teslimat sözleri tutuluyor mu, iadeler sorunsuz işliyor mu, stok bilgisi güncel mi? Şirketin dijital ortamdaki beyanıyla gerçek performansı arasındaki fark, tercih edilme olasılığını doğrudan etkileyecek.
Şirketler artık insanların deneyimi kadar, onların adına hareket eden agent'ların deneyimini de tasarlamak zorunda. Aksi halde müşteriyle aralarına giren agent ilişkinin yeni sahibi olabilir. Ölçümler de değişecek: "Sorulmadan çözülen sorun oranı" gibi göstergeler eklenecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, "agent hatalı işlem yaptığında sorumlu kim?" sorusunun da düzenleyici gündeme bir an önce girmesi gerekiyor.
Dördüncü soru
Önce "Müşterimiz neden memnun değil" diye sorduk. Sonra "Nerede takıldığını”. Ardından "Daha istemeden onun için ne yapabiliriz" sorusu geldi. Şimdi dördüncü soru geliyor: "Müşterimizin agent'ı neden bizi seçsin?" Bu soru, müşteri deneyiminin geleceği kadar rekabetin kurallarını da değiştirebilir. Geleceğin en iyi müşteri deneyimi, en hızlı cevap verenden çok, müşterinin soru sormasına en az ihtiyaç bırakan deneyim olacak. Kazananlar ise müşterinin adına hareket eden agent'ların da güvenle tercih edebildiği şirketler arasından çıkacak.
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