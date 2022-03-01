Mutabakat metni açıklandı sıra geçiş sürecinin yol haritasında

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Parti ile Gelecek Partisi’nin uzlaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla kamuoyuna açıklandı, liderler metne imzalarını attı. Mutabakat metninin açıklanmasının ardından artık liderlerin ve parti kurmaylarının daha sık bir araya geleceği, geçiş sürecinin detaylandırılacağı yeni ve zorlu bir süreç başlıyor.

6 partiyi önümüzdeki süreçte, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecini seçim öncesi ve seçim sonrasını içerecek şekilde planlanmasını içeren, yeni işbirliklerinin ve yeni komisyonların kurulacağı en önemlisi de muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı gibi önemli ve tartışmalı başlıklar bekliyor.

Geçiş süreci çalışmaları, sistem çalışmasında olduğu gibi yine her partiden bir genel başkan yardımcısının katılımıyla oluşacak bir komisyon tarafından sürdürülecek. 12 Şubat buluşması sonrası yapılan açıklamada, geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarla paylaşılması konusuna yapılan vurgu dikkat çekmişti.

6 siyasi partinin farklı alanlarda yapacağı işbirliği çalışmaları da olacak. Kasım ayında kurulan ekonomi masasının önümüzdeki süreçte daha işlevsel hale gelmesi, hem seçim sonrasının çözüm önerilerini ortaya koyan hem de güncel ekonomik gelişmelerde 6 partinin ortak görüşünü yansıtan çalışmalar yapması bekleniyor.

Yerel yönetimler konusunda geçtiğimiz aylarda yapılan ön görüşmelerin bir komisyona dönüşmesi bekleniyor. Öte yandan seçim güvenliği konusu da 6 partinin gündemindeki önemli başlıklardan birini oluşturuyor

CHP’den TBMM bilgilendirilsin talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak bugün Meclisin bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

Özel, “Tüm dünya gözlerini Ukrayna’ya çevirmişken, TBMM bu saldırı yokmuş gibi çalışmalarına devam edemez. Gerekirse kapalı oturumda yürütme temsilcileri bu süreçte atılan adımlar, alınan önlemler ve Ukrayna’da iki ateş arasında kalan vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için yapılanlar hakkında Parlamento’yu bilgilendirmelidir “ dedi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından yaşananların artık savaş olarak tanımlandığını belirterek, Türkiye’nin savaşan her iki ülkeyle de iyi ilişkileri bulunduğunu, bu savaştan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyledi.