Müteahhit fiyatı çok kırmıştı ama kongre merkezimiz 2022’de açılır

Yıl 2018… Ankara’nın Sincan İlçesi Belediyesi iddialı büyüklükte planladığı Kültür ve Kongre Merkezi’nin inşası için ihale açtı.

60 milyon liralık üst bedel sınırıyla açılan ihale eksiltme usulüyle gerçekleşti. Kültür ve Kongre Merkezi’nin yapımını üstlenen müteahhit bedeli 47 milyon liraya kadar indirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, müteahhitlik şirketinin sahibini çağırdı, durumu iyice irdeledi:

- 60 milyon liralık yapım bedeli belirlenen Kültür ve Kongre Merkezimizi 47 milyon liraya yapabileceğiniz iddiasıyla ihaleyi kazandınız. Eğer, sırf ihaleyi kazanmak için bu kadar indirimi göze aldıysanız ve inşaatı bitiremeyecek gibiyseniz yol yakınken vazgeçin.

Ercan, o günlerde yaşanan kur atağına işaret etti:

- Bakın kur saldırısı yaşıyoruz. Döviz kuruyla birlikte inşaat malzemelerinin fiyatları da artabilir. Eğer inşaatı bitirmekte zorlanacaksanız cezai madde uygulamadan ihaleyi iptal edebiliriz. İnşaatın sürüncemede kalmasını istemeyiz.

Müteahhitlik şirketinin sahibi Sincan Belediye Başkanı Ercan’ı dinledikten sonra şu yanıtı verdi:

- Tasfiye ettiğim bazı işlerim oldu. O işler için aldığım malzemeler var. Dolayısıyla Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’ni ihalede sunduğumuz 47 milyon liralık bedelle tamamlayacağımıza inanıyorum.

Murat Ercan’la geçenlerde görüntülü platformda buluştuk. Yaptıkları işleri anlatırken Kültür ve Kongre Merkezi’yle ilgili iddiasını da ortaya koydu:

- Ankara’da öne çıkacak bir Kültür ve Kongre Merkezi yapıyoruz. 2560 kişilik konferans salonumuz, uluslararası olanlar dahil büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek. Projenin bulunduğu alanda 45 dönümlük yeni kent meydanımız olacak.

Kültür ve Kongre Merkezi’nin maliyetini sordum, ihale öyküsünü anlatıp, ekledi:

- Müteahhit şu ana kadar bedelle ilgili artırım talebinde bulunmadı. Zaten vermemiz de söz konusu değil. Yalnız süre uzatımı talep etti. COVID-19 sürecini dikkate alarak süre uzatımını yaptık.

İnşaatın ne kadarının tamamlandığını merak ettim, yanıtladı:

- Kaba inşaatın yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezimizi 2022’de hizmete açabileceğimizi öngörüyoruz.

Ardından bir başka projeye geçti:

- Ayrıca bir de “Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapıyoruz. 21 bin metrekare kapalı alana sahip bu projede sona yaklaştık.

Salonun özelliğine dikkat çekti:

- Bu projede 3 bin metrekarelik kolonsuz salonumuz var. Özellikle fuar organizatörleri bu salonumuzu görünce şaşırıyor.

Sonra kütüphane atağına işaret etti:

- Sincan, kütüphane açısından pek parlak durumda değildi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kütüphaneler açtık. Şu anda 7 kütüphanemiz, toplam 100 bin kitabımız var.

Kütüphane atağının vatandaşa yansımasına değindi:

- 2017 yılında ilçemizde 6 bin 479 olan kütüphane üyesi sayısı bu yıl 60 bin 68’e yükseldi. 550 bin nüfuslu Sincan’da nüfusun yaklaşık yüzde 11’i kütüphaneye üye oldu. Bu oran ile Türkiye ortalamasını açmış durumdayız.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- Hedefimiz Sincan’ın marka değerini yükseltmek.

Belediyenin projeleri tamamlandıkça Sincan, Ankara’da öne çıkacak gibi görünüyor…

‘200 bin kişi atık Çıkarmıyor’ gibi bir noktaya ulaştık

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği “Sıfır Atık” seferberliğini anımsattı:

- “Sıfır Atık” yolculuğunda epey mesafe aldık. İlçemizde kişi başına evsel atık 1.2 kilo seviyesindeydi. 0.80 kiloya indirdik.

Kişi başına 400 gramlık atık azalmasının ne anlama geldiğini şu veriyle açıkladı:

- Geldiğimiz nokta 550 bin nüfuslu ilçemizde 200 bin kişiye denk gelen nüfusun artık atık çıkarmadığı anlamına geliyor.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında kurulan “Kompost Üretim Tesisleri”ne işaret etti:

- Kompost Üretim Tesisleri çöpleri işleyip organik gübreye üretiyor. Öğrencilerin bilinçlenmesi için okullara da “Kompost Makinesi” hediye ettik.

Ayrıca “Sıfır Atık Eğitim Merkezi” kurduklarını bildirdi:

- Bu merkezde elde edilen gübre park ve bahçelerimizde kullanılıyor.

Ardından “Sıfır Atık”la ilgili şu verilerin altını çizdi:

- “Sıfır Atık” çalışmalarımız sayesinde 2020 verilerine göre 104 bin 626 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 53 milyon kilovatsaat enerji, 5 bin 997 ton hammadde, 75 bin 238 varil petrol tasarrufu sağlandı.

Ayda 100 kilo solucan gübresi üretiyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, solucan gübresi üretimine de girdiklerini belirtti:

- California Solucanı alarak solucan gübresi üretimine de başladık. Toprağın vitamin değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz artıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor.

Belediye binalarında tüketilen çayın posası ile hayvan gübresinin karışımından solucanlara mama hazırlandığını bildirdi:

- Şu anda ayda yaklaşık 100 kilo solucan gübresi elde ediyoruz.

Gıda kolisi çok oturmuş sistem

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, geçen yıl eylül ayında “Yarım Elma Hayır Çarşısı”nı hizmete açtıklarını bildirdi:

- İhtiyacı olan vatandaşlarımız bu çarşıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Aslında sosyal yardımda “Sosyal Destek Kartı” sistemine geçtik. 5 bini aşkın kart sahibi var. Her ay kartlara belirli miktarda yükleme yapılıyor. Vatandaş alışverişin yapıyor.

Kartın yanısıra 10 bin dolayında gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını kaydetti:

- Gıda kolisi çok alışılmış, oturmuş bir sistem. Tamamen kartlı sisteme dönmek istesek de vatandaş gıda kolisini bekliyor.