Mutfakta 20 bin kişi mezun etti, MSA’yı 4 ülkeye götürüyor

PORTEKİZ’in Ankara Büyükelçiliği 3-4 yıl önce Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) kurucusu Mehmet Aksel’i davet etti.

Aksel, çağrıya olumlu yanıt verdi ama gidemedi. Bunun üzerine elçilikten bir ekip MSA’ya konuk oldu, Lizbon’la ilgili bilgiler verip, kentin yatırım ajansını anlattı:

- Invest in Lisboa...

Portekiz’in Ankara Büyükelçiliği’nin amacı Aksel’i Lizbon’a yatırıma yönlendirmekti. Aksel, bu çerçevede Lizbon’a gitti. Seyahatten şu izlenim ve kararla döndü:

- Gittim, Lizbon’a aşık oldum. Ailece Lizbon’a yerleşelim.

2017’de Lizbon’a taşındı:

- Her hafta Lizbon-İstanbul, İstanbul-Lizbon seyahati yapar, MSA’daki işlerimi yürütürüm.

Bir süre sonra Lizbon’da Mutfak Sanatları Akademisi açmak üzere hazırlıklara başladı. Hazırlıklar son aşamaya yaklaşırken dünyayı COVID-19 krizi sardı.

Geçenlerde MSA’nın Maslaktaki merkezine gittim, Mehmet Aksel ve MSA Direktörü Sitare Baras’la sohbet ettim.

Aksel, MSA’yı 2004’te kurduğunu belirtti:

- 16 yılda 20 binin üzerinde mezun verdik.

Sitare Baras araya girdi:

- MSA’da eğitimler yüzde 100 pratiğe dayalı.

Aksel ekledi:

- 2 bin saat pratik eğitim veriyoruz. Mutfak sanatında online eğitim olmuyor.

Baras, MSA’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı:

-Dünyadaki önde gelen akreditasyon kurumlarından İngiltere kökenli City & Guilds, İskoç SQA ve Pearson/Ed Excel tarafından onaylıyız. Yani mezuniyet belgelerimizin uluslararası geçerliliği var.

Pratik eğitimleri MSA’nın merkezinde verdiklerini kaydetti:

- Ayrıca aralarında Sunset’in, Frankie’nin olduğu 125 işletmeyle stajyerlik anlaşmamız var. Staj yerlerini, kimin hangi işletmeye gideceğini biz belirliyoruz.

Stajın öğrencilere iş bulma yanına işaret etti:

- Staja gittiği işyerlerinde çalışmayı sürdüren çok sayıda öğrencimiz var.

MSA’nın Türkiye’nin her tarafına yettiğinin altını çizdi:

-Okulumuza ülkemizin her kentinden gelen öğrenciler yer alıyor.

Aksel, yabancı öğrenci konusuna değindi:

- 2013 yılına kadar her dönem öğrencilerimizin yüzde 10-15’ini yabancılar oluşturuyordu. Zamanla yabancı öğrenci oranı düştü.

Bu noktada Lizbon’da MSA’yı açma hazırlıklarını paylaştı:

- Pandemi döneminde yolumuz JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş’la kesişti. Sohbetlerimiz sırasında kendisine Lizbon’la ilgili planımızı anlattım. Lizbon daveti bizim, “MSA’yı nasıl yurtdışına açarız” diye düşünmeye başladığımız döneme denk gelmişti.

Avi Alkaş’ın MSA’yı yurtdışına açma fikrini iyice tetiklediğini anlattı:

- MSA’yı önce Lizbon’da açacağız. Sonra Moskova, Malta ve Tel Aviv’e gitme planı yapıyoruz.

İddiasını ortaya koydu:

- MSA’da mükemmel bir mesleki eğitim sistemi yarattık. Sistem kopyalanabilir noktaya geldi. Dolayısıyla aynı sistemi yurt dışında rahatlıkla kurabilecek noktadayız.

Türk mutfağının dünyada hakettiği noktada olmadığını görüyor, örneğin İtalyan mutfağının yaygınlığına hayıflanıyoruz.

“Mutfak Sanatları”nın yurt dışına yatırımla gitmesi, bu açığımızı biraz olsun kapatacak rol oynar mı?

MSA’yı 50 milyon liraya çıkardık, yeni hedef 500 milyon

MUTFAK Sanatları Akademisinin (MSA) kurucusu Mehmet Aksel, Direktör Sitare Baras’a döndü:

- Sitare'yi birlikte çalışmaya davet ettiğimde, “MSA’yı 2004’te kurdum, 5 milyon liralık şirket yaptım. Gel birlikte 50 milyonluk kuruma dönüştürelim. Hedefe ulaşınca sen de MSA’nın ortağı ol" dedim.

Sordum:

- Hedefe ulaştınız mı? Sitare Hanım artık ortağınız mı?

Yanıtladı:

- 50 milyon liralık kurum olduk. Ben girişimci bir insanım. Sitare, burayı toparlıyor.

Baras ortaklık konusu üzerinde durmak istemedi:

- MSA'ya çok isteyerek geldim. İşimi severek yapıyorum.

Aksel, Baras'la birlikte koydukları yeni hedefi paylaştı:

- Şimdi hedefimiz MSA'yı 500 milyon liralık bir kurum yapmak.

Ardından ekledi:

- Pandemiye ragmen 2020'yi kârlı kapatıyoruz. Bu dönemde hiç personel çıkarmadık. Çalışanlarımıza yüzde 27'ye varan zam yapıyoruz.

Üniversitelerde gastronomi bölümü rekoru Türkiye’de

MUTFAK Sanatları Akademisi Direktörü Sitare Baras, gastronomi eğitimine ilgi konusunda şu veriye dikkat çekti:

- Türkiye, üniversitelerdeki gastronomi bölümü sayısı açısından dünya rekormeni. 45 farklı üniversitede gastronomi bölümü var.

MSA’daki öğrencilere dönük şu veriyi paylaştı:

- Başvuranlar 18-25 yaş aralığında. Genelde üniversite öğrencileri geliyor.

Sevdiği bölümü kazanamamış olanlardan bize gelip, üniversiteyi bırakanlar da var.

Mezunlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Mezunlarımızın yüzde 10'u kendi işletmelerini açıyor.

Mezunların iş bulma hızıyla ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:

- Piyasada çok fazla eğitimli barmen ve barista yok. MSA mezunu barmen ve baristalar çok hızlı iş bulabiliyor.

Pandemide ‘mutfak sanatı’na ilgi arttı

MUTFAK Sanatları Akademisi (MSA) Direktörü Sitare Baras, pandemide aşçılık kaydı yaptıranların sayısının yüzde 10 arttığını belirtti:

- Eğitim programımızı yüzde 100 dolulukla açtık. Kadın öğrenci sayısında artış oldu.

MSA’ya başvuranların eğitim durumu analizini paylaştı:

►Tüm profesyonel eğitimlere başvuran öğrencilerin yüzde 20'si lise mezunu.

►Yüzde 3'ü ortaokul mezunu.

►Kalan yüzde 77'lik bölümün yüzde 50'si üniversite mezunu.

►Üniversite mezunlarının yüzde 5'i gastronomi bölümünü bitirenlerden oluşuyor.

►Yüzde 27'si de halen üniversite öğrenimi sürenler.

10 mezun Michelin yıldızlı restoranların mutfağında çalışıyor

MSA Direktörü Sitare Baras, irtbatta oldukları mezunlarından 163’ünün yurtdışında çalıştığını belirtip, bulundukları ülkeleri sıraladı:

- Portekiz, Danimarka, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, İtalya, Almanya, İskoçya, Macaristan, Azerbaycan, Tayland, Güney Afrika, Endonezya, Peru, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Hindistan, Maldivler, Çin, Rusya, Dubai, Ürdün, Katar.

Ardından ekledi:

- Yurtdışındaki mezunlarımızın yüzde 10'u Michelin yıldızlı restoranlarda çalışıyor.