Mutlu çalışanlar, verimli şirketler

Great Place To Work, Mart ayında açıkladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022 Raporundan sonra, Haziran ayında da Ege'nin En İyi İşverenleri Raporu’nu açıkladı. Çalışan sayısına göre 3 ayrı kategoride yapılan değerlendirmede ESBAŞ, Lansinoh ve Entek firmaları, çalışanlarından en yüksek puanları alarak Ege’de çalışanlarını en çok mutlu eden işverenler olarak seçildi. Ege’nin En İşi İşverenleri Raporu, ülkemizin Marmara’dan sonraki ikinci büyük ekonomiye sahip bölgesindeki şirketlerin iş yapış kültürlerine ilişkin de önemli ip uçları sunuyor. Bölgedeki işletmelerde istihdam edilen 11 bin çalışandan geri bildirim alınarak hazırlanan raporda, Ege’de çalışanlarının mutluluğunu sağlamış firmalara ilişkin şu önemli ayrıntılar dikkat çekiyor.

Ege Bölgesi’ndeki firmalar insanı merkeze alma konusunda Türkiye genelinden daha başarılı. Türkiye genelinde şirketlerde fikirlerini özgürce paylaşma oranı yüzde 76 iken, Ege Bölgesi’nde bu oran yüzde 84. Bu da Ege Bölgesi’nde çalışanların şirketlerine bağlılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Katılımın yüksek olması aynı zamanda çalışanların seslerinin duyulmasını istediğini gösteriyor. Çalışanlar, kendileri için daha güçlü bir çalışma deneyimi inşa edilirken, beklenti ve ihtiyaçlarının bağlı oldukları organizasyonlar tarafından dikkate alınmasını istiyor. Ege’deki çalışanların yüzde 92’si çalıştıkları organizasyona önemli katkılarda bulunabileceklerine inandıklarını söylüyor.

Önce insan

Ege’nin En İyi İşverenleri 2022 Listesine giren firmalarla, liste dışı kalan firmalar arasındaki farkı da irdeleyen rapor, başarıyı getiren önemli faktör olarak, yönetici ile çalışan ilişkisine dikkat çekiyor. Genellikle yöneticilere kolayca ulaşılabilen ve onlarla rahatça konuşulabilen firmalar listeye girebilmiş. Bu firmalardaki çalışanların yüzde 77’si, yöneticileri tarafından sadece iş gücü olarak görülmediklerini, kendilerine insan olarak değer verildiğini belirtirken, yüzde 82’si yöneticilere kolayca ulaşabildiğini ve onlarla rahatça konuşabildiğini bildirdi. Çalışanların yüzde 80’i ailesi ve arkadaşlarına şirketini harika bir iş yeri olarak kesinlikle tavsiye edeceğini, yüzde 81’i ise işini yaparken ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların işyeri tarafından kendisine sağlandığını belirtirken, yüzde 79’u ise bina ve ofislerinin iyi bir çalışma ortamına katkıda bulunduğunu vurguladı. Buna ek olarak pandemi nedeniyle ofislerin kapalı olduğu dönemde personeline evden rahat ve huzurlu çalışma ortamı sunan firmalar da çalışanlarının memnuniyetini arttırmış görünüyor.

Peki, çalışanları mutlu etmek firmalara huzurlu bir çalışma ortamı dışında ne kazandırıyor? Her şeyden önce yüksek çalışma motivasyonu ile işlerde verimlilik sağlıyor. Listeye giren firmaların çalışanları işlerini tamamlamak için daha fazla çaba göstermeye istekli olurken, bu işyerlerinde tükenmişlik kültürü minimum seviyede, yüksek performans ise maksimum seviyede bulunuyor. Çalışanlar harika bir iş yeri olarak tanımladıkları şirketlerinde daha uzun yıllar çalışmak istiyor.

Çalışanlarından en yüksek puanı alarak en iyi şirket olma unvanını kazanan firmaların bunu nasıl başardıkları sorusuna verdikleri yanıtlarda ise, çalışanla yönetici arasında güven duygusunu sağlamanın öne çıktığı görülüyor. İyi şirketlerde çalışanlar organizasyon yöneticilerine rahatça ulaşabiliyor. Yöneticiler verdikleri sözleri tutuyorlar ve iyi şirketlerde bir işi yapmak için yeni ve daha iyi yöntemler deneyen çalışanlar, ortaya çıkan sonuca bakılmadan destekleniyor. Böyle olunca da kendilerinin ve ekiplerinin başarısı için uğraşanlar işlerine büyük bir hevesle sarılıyorlar. İşlerine severek geliyorlar.

Tabii çalışanları mutlu etmenin ve herkes için huzurlu ve üretken iş yerleri yaratmanın koşulları bunlarla sınırlı değil. Bölgesel ve toplumsal özellikleri dikkate alarak geliştirilebilecek çok sayıda farklı yöntemlerle iyi sonuçlar doğurmak mümkün. Ama görülüyor ki temel prensip olarak insanı gözeten, onun ihtiyaçlarını ve sorunlarını dikkate alan şirketler, huzurlu iş ortamı oluşturmak konusunda birkaç adım öne geçmiş oluyor.

İnternette firmalara çalışanları mutlu etmenin reçetelerini sunan çok sayıda yayına rastlayabilirsiniz. Bu yazıda sadece dünyadaki iyi işverenleri belirlemek için bilimsel çalışmalar yapan uluslararası bir kuruluş olan GPTW’nin Ege Bölgesi’nde çalışanlarını mutlu eden firmaların 11 bin kişi ile yapmış olduğu saha çalışmasından derlediği verilerle hazırlanmış bir rapora yansıyanları aktardık. Yazının girişinde de belirtiğimiz gibi; Ege Bölgesi’nde ESBAŞ, Lansinoh ve Entek firmaları çalışanlarından en yüksek notu alarak kategorilerindeki en iyi işverenler seçildi. Tüm kategorilerde Ege’de listeye girebilen firmaların toplam sayısı ise 26. Umuyoruz ki bölgemizde ve ülkemizde çok daha fazla şirket çalışanlarını mutlu etmenin yol ve yöntemlerini geliştirir. Böylece daha çok şirketimiz huzurlu çalışma ortamlarına ulaşarak verimliliklerini arttırır ve küresel rekabette üstünlük kazanır.