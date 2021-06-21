Müzeler, festivaller, sergiler

49. İstanbul Müzik Festivali açık hava mekânlarda izleyicisine kavuşuyor; Metro Türkiye’den “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” balık projesi; Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde “Rus Avangardı” sergisi; İstanbul Modern Sinema’da İlham Perileri haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

49. İstanbul Müzik Festivali açık hava mekânlarda izleyicisine kavuşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali konserleri, İstanbul’un keyifli açık hava mekânlarında gerçekleştirilecek. Festival, teması, repertuvarı ve yan etkinlikleriyle, “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna müziğin diliyle yanıt arayacak. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.

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Metro Türkiye’den “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” balık projesi

Kirliliğinin artması, biyolojik atıkların çoğalmasına iklim değişikliği de eklenince denizlerimizdeki sorunlar büyüyor, derinleşiyor. Deniz ürünlerini dikkatli tüketmemiz konusunda sık sık uyarılarla karşılaşıyoruz. Oysa büyüklerimizin anlattıklarından, kitaplarda yazılanlardan biliyoruz ki bir zamanlar örneğin İstanbul Boğazı’nda Kanlıca karasularında kılıç, lüfer, uskumru, torik, palamut, gelincik, iskorpit, izmarit, istavritle ıstakoz avlanılıyor ve nefis midyeler çıkarılıyor. Düşünün, ıstakozdan söz ediliyor 1950’lerde… Yarım yüzyıl sonra ise bugün, müsilajla mücadele etmeye çalışıyoruz.

Böyle bir ortamda uzun bir süredir deniz balığı – çiftlik balığı tartışmalarını dikkatle izliyor, kültür balıkçılığı yapanların üretim yerlerini ve çiftliklerini mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalışıyorum. Buralardaki üretim, yabani türlerin tüketimini azaltmak açısından çok önemli. Doğru koşullarda yapılıp doğru yemlerle beslenen çiftlik ürünlerinin lezzetlerinde bir eksilme olmadığını, bizzat deneyimlediğimden biliyorum.

Daha uygun fiyatlarla satış yapılabildiğinden, önemli bir protein kaynağı olan balıkları herkesin yiyebilmesi için fırsat yaratıyor kültür balıkçılığı. Metro Türkiye de bu alandaki çalışmalara, alternatif yem çözümü destekli “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” sürdürülebilir balık projesiyle katıldı. Geçtiğimiz günlerde, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün de katılımıyla bu yeni tür balık yemini uygulayan çiftliklerden birini Bodrum’da ziyaret ettik.

Dokuma Atlası Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkarmak için Türkiye’nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi hayat buluyor. Proje kapsamında hazırlanan ‘Dokuma Atlası Sergisi’ Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda 22 Haziran’da açılacak. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Türkiye’nin geleneksel dokumalarına yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacını taşıyor.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde “Rus Avangardı” sergisi

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Galerisi, “Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu'ndan eserlerle gerçekleştirilen sergi, Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutmayı amaçlıyor.

SALT onuncu yılını kutluyor

Garanti BBVA tarafından 2011’de kurulan SALT, on yılda üç milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Katılıma ve karşılıklı öğrenmeye değer veren kültür kurumu, sergi ve programlarını, arşiv ve araştırma kaynaklarını ücretsiz olarak sunmayı amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası’nın “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası 14 yaşında

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, kitaplar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda öğrencilere sunuluyor.

Akbank Sanat “Niyetler” sergisine ev sahipliği yapıyor

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” 2019-2020 sezonu seminer programı tamamlandı. Eğitim programı katılımcılarının bitirme projeleri ise 22 Haziran- 16 Ağustos tarihleri arasında Akbank Sanat’ta ‘Niyetler’ isimli sergi ve etkinlik serisi ile sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern Sinema’da İlham Perileri

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programlarına İlham Perileri ile devam ediyor. İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perilerinin işlendiği seçki, ay sonuna kadar izleyiciyle buluşuyor

Tarih yazan Cadillac, Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, yeni objeler ile koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. Müzenin en yeni objesi, 1903 model Cadillac oldu. Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.