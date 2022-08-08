Müzeler, sergiler ve konserler

- Dikkat! “İklim Acil Durumu” kırmızı alarm veriyor

Türkiye’nin Leed Gold V4 sertifikasına sahip tek yeşil müzesi olan Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), gelenekselleşen açık hava etkinliği Müzede Sahne, bu yıl odağına iklim krizi ve ekolojik yıkımı alıyor. Bu kapsamda SSM’in Sabancı Vakfı’nın katkıları ile düzenlediği Müzede Sahne, altıncı yılında “Dünya 419 PPM Bir Sahne” başlığıyla 10-14 Ağustos tarihlerinde seyircisiyle buluşuyor.

Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve her yıl bir tema etrafında gösteri sanatları alanındaki eserleri buluşturan Müzede Sahne’nin bu yılki başlığı geçtiğimiz yıl açıklanan ve atmosferde ölçülen en yüksek karbondioksit oranı olan 419 ppm’e dikkat çekmek amacıyla belirlendi. İnsanlık için kırmızı alarm olarak nitelendirilen; ancak ülkemizde gösteri sanatlarında halihazırda eksik olan iklim acil durumuna dikkat çekecek Müzede Sahne için üç farklı yazara iklim kriziyle ilgili oyun sipariş edildi ve üç farklı sahneyle prodüksiyon anlaşması yapıldı. İlk gösterimleri Müzede Sahne’de yapıldıktan sonra oyunlar sezon boyunca farklı tiyatro sahnelerinde izleyicileriyle buluşacak.

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- Free’da sergisi açıldı. İşte “Günümüzde Frida Kahlo”

Frida Medya Ajansı, birçok sanatçıyı aynı çatı altında buluşturarak oluşturduğu Free’da Sergisi ile Meksikalı Ressam Frida Kahlo’ya yeniden hayat verdi. Frida Medya Ajansı tarafından açık çağrı ile sanatçılara duyurulan proje, başvuruların ardından yapılan değerlendirmenin sonunda 30 sanatçının katılımı ile gerçekleştirildi. “Günümüzde Frida Kahlo” sloganı ile düzenlenen sergi, 14 Ağustos’a kadar gezilebiliyor.

- Adaletsizliklere aşk, umut ve direnişle bakmayı öneriyor: “Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet”

Yapı Kredi Kültür Sanat, Eylül ayında “Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet” isimli güncel sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Farklı coğrafyalarda yaşanan adaletsizliklere aşk, umut ve direnişle bakmayı öneren sergi ismini sanatçı Hale Tenger’in aynı adlı ses yerleştirmesinden alıyor ve Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut Istanbul ve Tarabya Kültür Akademisi’nin desteğiyle hazırlanmış. Sergi, 15 Eylül 2022 – 2 Ocak 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

- Gezginlerin tercihi Rahmi M. Koç Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor’ın “Travellers’ Choice 2022” ödülüne layık görüldü. Müze, dünyanın her yerinden gezginlerin 12 ay boyunca yaptığı puanlama sonucunda hazırlanan “İstanbul’un gezilecek en iyi 25 destinasyonu” listesinde yer aldı.

- Tango severler Zorlu’da buluşacak

Zorlu Center, Latin rüzgarları estirecek bir Milonga gecesine hazırlanıyor. 10 Ağustos Çarşamba akşamı tango severlerin bir araya gelerek dans edeceği Milonga gecesinde Ali Alper Özdemir ve Özge Çolak, geceye özel gösterileriyle Zorlu Center misafirleriyle buluşacak.

- Jülide Özçelik, 12 Ağustos Cuma akşamı sahne alıyor

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 12 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’de Jülide Özçelik konseriyle devam ediyor. Müzik dünyasının önemli yorumcuları arasında yer alan Özçelik, gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan müzisyen dostları ile birlikte sahne alacak.