Müziğin uluslararası gücü

Almanya’nın 70 senedir nadiren verdiği ödül, Pekinel’lerin; Zorlu PSM’nin yeni genel müdürü Filiz Ova; Üretici kadınlar ve tüketiciler aynı sitede buluşuyor; İş Sanat’tan yeni video serisi: Tanıştırayım; Akbank Sanat’ta “100 Yıl Beuys” seminerleri haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Almanya’nın 70 sene boyunca nadiren verdiği ödül, Pekinel’lerin

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile alanında sıra dışı kişiliklere 1951 yılından bu yana nadiren verdiği “Bundesverdienstkreuz” ödülü ülkemizin dünyaca ünlü piyanistleri Güher-Süher Pekinel’e verildi.

Uluslararası köklü orkestralardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) daveti üzerine yeni salon açılış konserini de gerçekleştiren Güher-Süher Pekinel, kariyerleri boyunca pek çok sayıda birincilik, onur ödülü ve madalyaya layık görüldü

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- Zorlu PSM’nin yeni Genel Müdürü Filiz Ova

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yeni dönemde çalışmalarına Filiz Ova yönetiminde devam edecek. Filiz Ova yaptığı açıklamada “Zorlu PSM gibi kültür sanatın buluşma noktası olmuş, içinde bulunduğu coğrafyanın çekim merkezi haline gelmiş bir kurumda genel müdürlük görevini üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

- Üretici kadınlar ve tüketiciler aynı sitede buluşuyor

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan Açık Pazar Hareketi, pandemi döneminde yasaklar ve pazar alışverişlerinin düşmesi dolayısıyla ürünlerini pazarlama imkânı gittikçe daralan kadın üreticileri “kadinureticiden.com” web sitesi üzerinden, komisyonsuz olarak tüketici ile buluşturuyor.

- İş Sanat’tan yeni video serisi: Tanıştırayım

İş Sanat, gençlere yönelik yeni bir video serisi başlattı. Senfoni orkestrasının enstrümanlarını, genç müzisyenlerin anlattığı “Tanıştırayım” serisinin ilk aşaması, 12 videodan oluşuyor.

- Akbank Sanat’ta “100 Yıl Beuys” seminerleri

Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys’un 100. yaşı anısına; Prof. Dr. Marcus Graf’ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katıldığı bir seminer dizisi gerçekleştiriyor.

- Zülfü Livaneli ve Ayla Göksel’den ortak kitap: İyiliği Düşünmek

Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ve sivil toplumcu Ayla Göksel’in liderliğinde derlenen ve İletişim Yayınları’ndan çıkan İyiliği Düşünmek, toplumun her kesiminden insanları iyilik kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor… İyiliği Düşünmek, 16 yazarın katkısıyla iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime, felsefeden doğaya uzanan geniş bir yelpazede iyiliğin izini sürmeyi amaçlıyor.

- “Dijital platformda tiyatro izlemek, önemli bir alternatif”

“İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” oyunu ile geçtiğimiz aylarda iki ödül alan Ömer Burak Ünal, pandemi koşulları nedeniyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle dijital platformların önemine dikkat çekerek “yüz yüze izlemenin ya da oynamanın yerini tutmaz, ama her meslek grubu gibi tiyatro da gelişmeye ve değişime açık olmalı. Düşünün akşam işinizden evinize geliyorsunuz ve izlemek istediğiniz bir oyun var; fakat bulunduğunuz lokasyona uzak bir noktada. İşte tam da burada dijital platformda izlemek gibi bir alternatifin olması önemli. Ayrıca dünyanın farklı farklı yerlerinde yapılan tiyatroya dair işleri de böylelikle izleyebilmek mümkün” diyor

- İlk Millî Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için hazırlık çalışmaları tamamlandı.

- Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburt’un ses mirasına sahip çıkıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı bu kez “müzik arkeolojisi”ne girişiyor ve “Bayburt Halk Müziği” projesini hayata geçiriyor. Bayburt şehrinin kaybolmakta olan müzik kültürünü bütüncül bir yaklaşımla ele almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan projenin ilk iki ürünü, birbirini tamamlayan bir kitap ve bir CD...

- İstanbul Modern Sinema’da kısa film günleri: Gelecek Kısa

İstanbul Modern Sinema, yeni yılın ilk programını kısalara ayırdı. Türkiye ve dünyadan kısa filmler, Biz de Varız! Kısalar ve Oscar Kısalar başlıkları altında iki seçkide buluşuyor. 27 kısa filmin izleyiciyle buluşacağı Gelecek Kısa programı, ay sonuna kadar ücretsiz ve çevrimiçi gösteriliyor