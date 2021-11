Müzik, tiyatro, arkeoloji ve gastronomi dünyasından

- İş Sanat çevrimiçi olarak da izleyicileriyle buluşmaya başlıyor

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açmış, konserde solist olarak çellist István Várdai sahne almıştı. Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, 17 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında, ilk gösterimiyle yayınlanacak. Konser aynı zamanda çevrimiçi sezonun da açılış konseri olacak.

- Kompozitör ve piyanist Vijay Iyer ile caz gecesi Zorlu PSM’de

The New York Times’ın “multimedya işbirlikçisi, sistem kurucusu, rapsodist, tarihsel düşünür ve kültürlerarası bir figür” olarak bahsettiği ve Pitchfork’un “güncel cazın en ilgi çekici ve hayat dolu piyanistlerinden biri” olarak gösterdiği Vijay Iyer, davulcu Tyshawn Sorey ve basçı Linda May Han Oh ile birlikte kurduğu Vijay Iyer Trio ile 20 Kasım tarihinde Zorlu PSM’de olacak.

- ENKA Sanat, Yıldız Kenter’i “Ben Anadolu” ile anacak

ENKA Sanat, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter anısına, sanatçının yıllarca sahnelediği “Ben Anadolu” oyununu Ayça Bingöl’ün yorumu ile 16 Kasım’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşturuyor.

- Türkiye coğrafyasındaki kültürlerin katkısı, uygarlıkların temel taşları arasında

Arkeolog ve editör Nezih Başgelen günümüz dünyasının uygarlık temellerinde Türkiye coğrafyasındaki kültürlerin katkısının öngörülenden çok daha fazla olduğunu söylüyor. Başgelen, son dönemde elde edilen sonuçları şu sözcüklerle yorumluyor:

“Türkiye’de son yıllarda yapılan kazı ve araştırmalar, ülkemizdeki Neolitik uygarlıklarının, Neolitik Çağ’ın tanımını değiştirecek ölçüde gelişkin ve kendine özgü karmaşık yapıda kültürleri barındırdığını göstermiştir. Günümüz dünyasının uygarlık temelleri Neolitik dönemde atılırken bu oluşuma Türkiye coğrafyasındaki kültürlerin katkısının, öngörülenden çok daha fazla olduğu yeni kazıların sansasyonel sonuçları ile giderek çok daha iyi ortaya çıkmaktadır.”

- Tarihimizin 118 yaşındaki ilk tıp fakültesine yangın algılama sistemi

Yangın algılama çözümlerindeki deneyimi ile Panasonic Life Solutions Türkiye, tarihimizin ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yangın algılama sistemleri projesini üstlendi. Köklü tarihi ve geçmişiyle açılışının 118. yılını kutlayan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Panasonic’in yangına karşı güvenlik çözümleriyle korunacak.

- Sheraton Istanbul Levent’te lezzet ve caz saatleri

Sheraton Istanbul Levent, Kasım ayı boyunca lezzet ve caz saatlerine ev sahipliği yapıyor. Goblet & Cup’ta Jazzy Hours canlı caz performansı, mutlu saatlerde içecekler eşliğinde tapas ya da peynir tabağı, İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano ile İtalyan usulü yemek atölyesi bu etkinliklerden öne çıkanlar.

- Arnavutköy’de yeni bir lezzet mekânı: Mavra

“Her yemek mevsiminde güzel” ilkesiyle yola çıkan Mavra Arnavutköy, avlanma yasağının bitmesiyle birlikte Eylül ayı başlarında kapılarını misafirlerine açtı. Yiyecek içecek sektöründe 20 yılı geride bırakan işletmeci Edip Çelik “Arnavutköy, birçok farklı kültürün birlikte yaşadığı ve bu kültürlerin sahip olduğu değişik mutfakların harmanlandığı bir bölge. Hayalim mekânımızın, fabrika gibi çalışan bir yer değil, samimi, sıcak, dostane hizmet veren bir yer olması” diyor. Hafta içi buzhaneye girmemiş ürünlerle 22, hafta sonu 26 çeşit meze sunulan mekânda balık dışında et ürünleri de bulunuyor.