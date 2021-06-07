Müzikten edebiyata, sanattan peyzaja…

İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma Sezonu”nda 561 sanatçı sahne aldı; Gülsin Onay’ın Beethoven yorumları CD oldu; Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda Venedik Bienali’nde moleküler yolculuk; Şehirdeki bitkilerin tarihinde bir gezinti haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma Sezonu”nda 561 sanatçı sahne aldı

İş Sanat, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere 7 ay boyunca tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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- Gülsin Onay’ın Beethoven yorumları CD oldu

Gülsin Onay’ın Lila Müzik etiketiyle tamamı Beethoven'in eserlerinden oluşan ikinci CD'si piyasaya çıktı. Hem CD olarak raflarda hem de iTunes, Amazon ve Spotify dahil olmak üzere dijital platformlarda yer alan çalışmada Beethoven’in "Moonlight" ve "Veda" ve Sonat no.30, Mi majör Op.109’u yer alıyor.

- Füsun Onur’un Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi Arter’de

Füsun Onur’un Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi Arter’de ziyarete açıldı. Füsun Onur’un diğer pek çok yapıtında olduğu gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıp, mekânı ve zamanı ritim ve varyasyonlar yoluyla yorumluyor. Emre Baykal küratörlüğünde sergilenen Opus II – Fantasia, 20 Şubat 2022 tarihine kadar Arter’de görülebiliyor.

- Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda Venedik Bienali’nde moleküler yolculuk

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin üzerinde yoğunlaştığı hücre mimarisi çalışmaları Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda ve sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu sanat eserine dönüştürüldü. Hücrelerin içerisinde bir ‘moleküler’ yolculuğa çıkaran ‘Molecular Architecture’ sergisi, Venedik Bienali’nde sergileniyor.

- Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar” programının bu yılki fark yaratanları açıklandı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. sezon Fark Yaratanları tanıtıldı. 2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yoluna devam ediyor.

Hayri Cem’in yeni kitabının tüm telif geliri Darüşşafaka’ya

Kendisi de Darüşşafaka’da eğitim gören yazar ve iş insanı Hayri Cem, ‘Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönüşüm’ kitabının tüm telif gelirlerini Darüşşafaka’ya bağışladı. Cem, 2019 yılında çıkardığı araştırmalar ve analizlerle hazırladığı “Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler” isimli kitabının satışından elde edilecek geliri de Darüşşafaka’ya bağışlamıştı.

- Ahmet Ümit, yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni Anlatıyor

Yazar Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’ndan 15 Haziran’da çıkacak olan yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni ve kitapta öne çıkan temaları konuşmak üzere uzman isimlerin yapacağı bir dizi söyleşiye katılacak. Söyleşilerde Ümit, gazeteci Murat Yetkin, arkeolog Bülent Türkmen, psikanalist/yazar Talat Parman ve yazar Murat Tosun gibi isimlere bir araya gelecek.

- Şehirdeki bitkilerin tarihinde bir gezinti

Institut Français Türkiye’nin düzenlediği Salon Bilgi çevrimiçi etkinliğinin ilk konuğu peyzajist, çok sayıda kitabın yazarı ve dünya çapında çeşitli uluslararası yarışmaların jüri başkanı olan Pascal Garbe. Etkinlik 9 Haziran tarihinde saat 19.00’da Zoom platformunda gerçekleşecek.

- Metro Türkiye, normalleşme döneminde yine restoranların yanında

Metro Türkiye, yeni normalleşme döneminde, ürün çeşitliliğinden ödeme kolaylığına, hijyen çözümlerinden gastro servis online teslimat hizmetine ve istihdam çözümlerine kadar birçok konuda yeme içme sektörünün yanında olmaya devam ediyor.