Myanmar: Çin’in arka bahçesi…

Myanmar’daki askeri darbeyi Çin-ABD arasındaki güce dayalı bilek gücü savaşının bir uzantısı olarak görüyorum. Bakalım bu bilek gücü savaşını şimdi kim kazanacak?

Ordu Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar’da (eski adıyla Burma) yönetime el koydu. Seçimi 2 ay önce kazanmış Nobel Barış Ödülü sahibi Bayan A. San Suu Kyi ise tutuklandı.

Temmuzda emekliye ayrılacak Genelkurmay Başkanı M. A. Hlaing‘in bu darbede en büyük etken gösteriliyor.

Acaba öyle mi?

56 milyon nüfusu ve 76 milyar dolarlık ulusal geliriyle Myanmar, ağırlıklı olarak pirinç yetiştiren bir ülke…

Ülkenin askeri dikta geçmişi çok derin. 1948’de bağımsızlığa kavuştuktan sonra yarım yüzyıl askeri dikta altında yaşadı. 2011’deki sivil yönetime karşın, ordunun bir siyasal partisi ve hükümette daimi 3 bakanı vardı. Burma Anayasası da orduya el koyma hakkı tanıyor. “Anayasal Diktatörlük” ve “askeri sosyalist ekonomi” deyimlerini onlar politik literatüre kazandırdılar.

Myanmar’ın 5 sınır komşusundan biri Çin. Çin, askeri yönetim döneminde 500 binlik Myanmar Ordusu’nun tüm araç-gerecini karşıladı. CIA Factbook kayıtlarında “Doğal Kaynak Zengini” olarak tanımlanan ülkenin, Arakan bölgesindeki zengin petrol ve doğal gaz kaynakları için Çin “özel” arama imtiyazına sahip. Ülkeden Çin‘e uzanan 2 bin 380 kilometrelik petrol arama hattını Çin finanse etti. Ülkenin bakır yataklarının bulunduğu alan insan yerleşiminden arındırıldı ve Çin’e bırakıldı.

Çin’in bu ülkeden kadın ve seks ticareti yapılmasına göz yumduğu biliniyor, 8 bin kayıp kadın var.

Myanmar, 2019’da 50 ülkeyle birlikte Çin’in Uygur Bölgesi politikasını “destekleme” deklarasyonu yayınladı.

Çin‘in Güney Doğu Asya Bölgesi’ndeki egemenlik alanı Myanmar’la sınırlı kalmıyor.

Diğer sınır komşuları Laos ve Vietnam ve aynı bölgedeki Kamboçya’nın en büyük dış ticaret ortağı Çin. Bu ülkelerdeki petrol ve doğal gaz arama imtiyazı da Çin’e ait.

ABD Başkanı Biden ilk basın toplantısında “ABD, çıkarlarıyla uyumlu olduğu sürece Pekin’le çalışmaya hazırdır” derken, Myanmar’daki darbeden sonra ABD Çin’in güce dayalı bilek güreşini bakalım kim kazanacak?

GÜNÜN NOTU:

Nüfus artıyor ve yaşlanıyor. İstanbul’un nüfusu ilk kez geriledi. Sayımın kaba sonucu bence bunlar.