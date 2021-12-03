Naci Topçuoğlu: Gaziantep sanayiinin öncülerinden

Naci Topçuoğlu, “Şirketinin gücünün, çalışanının gücünden geldiğini” savunan Gaziantep’in ‘’Efsanevi Sanayici’’siydi… 5 kıtada 75 ülkeye ihracat yapan grubun kurucusuydu.

Naci Topçuoğlu, 1941’de Kilis’te dünyaya geldi. İlkokulu Kilis’te okudu. Babası Gaziantep’e taşınınca orta öğrenimini bu kentte Ticaret Lisesi’nde yaptı. Ankara İTİA’yı bitirdi.

1967’de ağabeyi Ali ile birlikte Topçuoğlu otomotiv şirketini kurdu, iş yaşamına adım attı. FİAT traktör, kamyon ve otobüs yedek parça satıcılığına başladı. 1976 yılında Başpınar OSB’de 40 çalışanla birlikte, ki o onlara ‘ailem’ derdi, sanayiciliğe başladı. 1982’de PP üretimi yaptı. Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda Sani Konukoğlu’nun yanında etkin olarak rol aldı. 10 yıl başkanlık yaptı. 1989’da halı ipi BCF üretim tesisini kurdu, sonrasında halı üretimine başladı. Gülsan ve Kaşmir markalarıyla üretim yaptı. 2003’te dokusuz kumaş spunbond ile hijyen sektörüne girdi. 2008 yılında 67 yaşında vefat edince, yönetime gelen yeğeni Mustafa Topçuoğlu, onun yolunda yatırımlarını sürdürdü. 2009’da tekstil ve enerji sektörlerindeki şirketler Gülsan Holding çatısı altında toplandı. İlk kez 2011’de İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 500 kuruluşu arasında yer aldı. 2014’te Gülsan Egypt ile dünyaya açıldı. 2016’da Gül Enerji bünyesine iki hidro elektrik santral katıldı, Çorlu’da MAV Elyaf kuruldu.

Naci bey, kentin gelişimine katkı adına bir dönem Gaziantepspor başkanlığını yürüttü. Nitelikli ara eleman bulunmadığını anladı ve Gaziantep OSB’si içinde ‘’Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’’nun kuruluşunu gerçekleştirdi. Okulda ayakkabı tasarımı ve üretimi, büro yöneticiliği, halıcılık ve kilimcilik programlarına uzanan geniş, ancak hep işlevsel bir yelpazede eğitim veriliyor. Önemli bir farklılıkla öğrencilerin iş dünyasına katılımları sağlanıyor.

Günümüzde Gülsan Holding, 5 kıtada 75 ülkeye ihracat yapan, önemli döviz geliri kazandıran bir kuruluş, ama Naci bey bununla değil, yarattığı katma değerle övündü. Naci beyle yaptığım sohbetlerden bunu çok iyi anımsarım.

Naci Topçuoğlu “Şirketinin gücünün çalışanının gücünden geldiğini” belirten ve Gaziantep’te ‘’Efsanevi Sanayici’’ olarak nitelenen bir isimdi. Kendisini rahmetle anarken, ondan bayrağı devralan yakınlarının yeni yatırımlarla başarılarının sürmesini diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

The Economist, Türkiye’de fiyat artışının TÜİK tespitinin çok üstünde seyrettiğine dair bir analiz yayınladı.