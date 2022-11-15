Nail Olpak’tan dış ticarette cesur adımlar atma önerisi

DEİK Başkanı Nail Olpak, dış ticaretimizdeki gelişmeleri detaylı bir şekilde ortaya koyarken, cesur adımlar atma önerisinde bulunuyor.

DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ve Yazı İşleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan’la bir araya gelen DEİK Başkanı Nail Olpak, küresel durgunluğun etkilerinin ülkemizde çok daha sert hissedileceğini belirterek, AB ateşinin yükseldiğini, dışarda fırtına olduğunu belirterek, “Fed faiz artırımı ve AB’de yavaşlamadan etkilenmememiz için cesur adımlar atılması gerektiğinin” altını çizdi.

Olpak, DEİK olarak yaptıkları çalışmalara değinirken, Afrika’daki 54 ülkeden 47’sinde iş konseyi kurmuş oldukları bilgisini verdi. ABD’deki 8 eyalet komitesinin sayısını 12’ye çıkarma hedefleri olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleriyle 2,6 milyar doları ithalat olmak üzere 8 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını, Suudi Arabistan ile geçmiş dönemde yaşanan sıkıntıların ticaret hacmini gerilettiğini, bu sene ivmelense de asıl önemli gelişmenin gelecek yıl olacağını düşündüğünü ifade etti. Bu sene yapmayı planladıkları fuarın 2023 Mart’ında Riyad’ta düzenleneceğini de açıkladı.

Sorunlar yaşadığımız ülkelerden Yunanistan’la ticaretimizin geçen yıl 3,5 milyar dolar olduğunu, İsrail’le dış ticaretimizin bu yıl 7 milyar doları aşacağını belirtti. Mısır ile ticaretimizin yaşanan gerginliklere karşın bozulmadığını da açıkladı.

Dış ticaretimizdeki en önemli ülkelerden birinin Çin olduğu vurgusunu yapan Olpak, geçtiğimiz günlerde Büyükelçi ve iki dernekle bir araya geldiklerini anlattı. Çinlilerin “5 yıl içinde 100 milyar dolar ticaret hacmine doğru gidiyoruz” dediklerinde, yanıt olarak; “90’a 10 olacaksa olmaz. Hep siz fazla vermek zorunda, biz tüm açığı sizden almak zorunda değiliz” diyerek dengeli dış ticaret önerdiğini de Olpak dile getirdi. Türk üreticilerini koruyacak bir formül üretmek için adım atılması gereğinin de bu görüşmede altını çizdiğini vurguladı…

Olpak’ın anlattıklarından gördüğüm kadarıyla dış ticaret ortaklığı yaptığımız ülkelerle sorunları aşmak için DEİK, çok önemli bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da AB’deki olumsuz gelişmeler nedeniyle, çok yönlü ve cesur adımlar atmamız gerektiğinin altını da çiziyor. Bu da bize özel alan çalışmaları içindeki kurumlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

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