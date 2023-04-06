Nakit akışınıza dikkat edin

Mevcut ekonomik ortamda ayakta kalmak için çok çabalıyorsunuz. Pek çok şirkette bunu gözlemliyorum. İhracat ağırlıklı çalışan, döviz gelirleri yüksek bir şirket değilseniz, belirsizlikler ve ekonomik güçlükler karşısında zorlandığınızı tahmin ediyorum. Pek çok zorluk içinde belki de en önemlisi nakit akışlarınızın bozulması. Bir şirket için en tehlikeli durum bu.

Nakit akışı neden bozulur?

Sebeplerin başında talep düşüşü gelir. Ekonomik durgunluklar, sektörel krizler veya rekabetin artması gibi sebeplerle, şirketinizin satışlarında ve dolayısıyla gelirlerinde düşüş yaşanabilir.

Yine ekonomik zorluk dönemlerinde yetersiz müşteri tahsilatları ile sık karşılaşılır. Müşterilerinizin ödemelerini zamanında yapmamaları veya ödeme süreçlerinin uzaması, şirketinizin nakit akışlarında aksamalara sebep olabilir. Stok yönetimi sorunları bir diğer sebeptir.

Şirketinizin stoklarını doğru bir şekilde yönetememesi, gereğinden fazla stok tutmanız veya stoklarınızı zamanında tüketememeniz nakit akışında sıkıntılara yol açabilir. Yüksek SMM nakit akışınızı bozar. Ek olarak, faaliyet giderleriniz ve finansman giderlerinizin artması, kar marjlarının düşmesine ve dolayısıyla nakit akışının bozulmasına neden olabilir.

Şirketinizin borçlarını doğru bir şekilde yönetememesi, yapılandıramaması, özellikle de borç ödemelerinde yaşanan aksamalar, ilerleyen dönemlerde nakit akışında sıkıntılara yol açar. Şirketiniz hızlı büyüme sürecinde ise yaşanan sermaye yetersizliği nakit akışlarınızın olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu durum, finansman giderlerini artırabilir.

Nakit akışlarını nasıl iyileştirebiliriz?

Öncelikle yukarıda bahsetmiş olduğumuz alanlarda durum tespiti yaparak işe başlayın. Mali tablolarınıza ve nakit akışlarınıza hakim hale gelin. Pek çok patron ve tepe yönetici işin ticari yanını sevdiği kadar bu işleri sevmiyor, ancak riskleri fark etmeden yönetemezsiniz! Nakit akışınızı dikkatle takip etmeniz, özellikle zor zamanlarda, paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmek büyük önem taşır.

Olası açıkları veya fazlalıkları önceden tahmin etmek ve tedbir almak gereklidir. Ödeme koşullarından bahsetmişken, daha iyi anlaşmalar yapmak durumundasınız. Tedarikçilerinizle iletişime geçin ve daha uzun ödeme süreleri veya erken ödemeler için indirimler gibi daha iyi şartlar talep edin.

Bu sayede nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutabilir ve nakit akışınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Müşterilerinizin ödemelerini erken ya da zamanında yapmaları için küçük indirimler veya hediye gibi teşvikler sunun. Bu, nakit paranızın daha hızlı gelmesini sağlar ve işletmenizi ayakta tutmaya yardımcı olur. Maliyetleri keskin bir şekilde azaltın.

Zor dönemlerde, ürün veya hizmet kalitenizi etkilemeden maliyetlerinizi azaltma yollarını bulmalısınız. Bu, daha uygun maliyetli tedarikçiler bulmak, sözleşmeleri yeniden müzakere etmek veya gerekli olmayan harcamaları azaltmak gibi eylemlerle gerçekleşebilir. Satışlarınızı artırın. Şimdi satış becerilerinizi kullanarak ekstra gelir elde etme zamanı!

Satış ve pazarlama çabalarınızda yaratıcı olun ve yeni müşterilere ulaşmanın veya mevcut müşterilerin daha fazla satın almasını sağlamanın yollarını bulun. Bu, yeni bir ürün serisi başlatmak, sınırlı süreli promosyonlar sunmak veya sosyal medya varlığınızı artırmak gibi eylemlerle gerçekleşebilir. Alternatif finansman seçeneklerini değerlendirin. İşletmenizin nakit ihtiyacını karşılayacak birçok alternatif finansman seçeneği bulunmaktadır.

Alacak finansmanı, ticari krediler, nakit avans veya tahvil ihracı gibi ihtiyacınız olduğunda fonlara erişim sağlayacak seçenekleri düşünün. Yazılarımın daha uzun versiyonunu www. dunya.com adresindeki köşemi ziyaret ederek okuyabilirsiniz.